С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта

Начать знакомство с городом «с правильной ноги»

Эта программа — 2 в 1: после встречи в аэропорту вы с комфортом доберетесь до вашего отеля, а после заселения отправитесь на обзорную прогулку.

Увидите топовые достопримечательности, узнаете главное об истории, поймете, как продолжить исследование города. Мы сделаем так, чтобы первая встреча с Ереваном оставила только хорошие впечатления!
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер из аэропорта

Мы встретим вас в аэропорту, причем не с пустыми руками — приветственный презент станет отличным началом для знакомства с городом.
Дорога из аэропорта до центра Еревана займет немного времени, да и пролетит оно незаметно: по пути увидим легендарный коньячный завод «Арарат», озеро, связанное с одной трагедией и героем; обсудим самые древние хроники истории Еревана.
Перед началом второй, пешеходной части, мы можем подождать, пока вы заселитесь в отель.
Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета.

Знакомство с городом

Маршрут соберет самые ключевые достопримечательности Еревана. Мы окажемся на площади Республики, от которой, как лучи от солнца, отходят центральные улицы; вы узнаете, что скрывается под площадью. Прогуляемся по исторической улице Абовяна и окажемся на современном Северном проспекте. Вы полюбуетесь монументальным зданием Театра оперы и балета, у Каскада оцените скульптуры авторства знаменитых художников и полюбуетесь видом на город. Побываете на стильной «гастро-барной» улице Сарьяна и на народном «бульваре».
Гуляя по городу, вы будете раскрывать его истории и сюжеты о важнейших для Еревана персонажах, местные легенды. И конечно, мы поделимся рекомендациями хороших ресторанов и магазинов и подскажем, что еще стоит посмотреть нашим гостям.

По желанию можно посетить музей-ресторан «Советский клуб», который, как машина времени, перенесёт вас в прошлое. Здесь есть зал действующих советских игровых автоматов, комнаты с убранством всех периодов советской эпохи, в ресторанной части можно насладиться популярными блюдами той эпохи, а во дворике осмотреть коллекцию автомобилей.

Организационные детали

В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа.

  • Пешеходную часть также можно провести на автомобиле (по вашему запросу)
  • Можно заказать только саму экскурсию (без трансфера)
  • Если вы прилетаете ночью, мы можем провести экскурсию на следующий день, подробности уточняйте в переписке
  • Можно установить детское кресло (по запросу)
  • Также можно выбрать обратную программу: сначала провести экскурсию, а потом отправиться в аэропорт

Дополнительные опции

  • Дегустация вин в одном из винных баров/ресторанов или дегустационных залов (точная стоимость зависит от ваших пожеланий, уточняйте в переписке)
  • Доплата за удлинение маршрута/экскурсии 5 000-10 000 АМД в зависимости от того, какую из точек вы пожелаете посетить
  • Посещение музея-ресторана «Советский клуб» (точная стоимость по запросу) и поезкда на одном из автомобилей (по желанию); также оплачивается продление экскурсии — 10 000 АМД

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту либо в любой другой точке в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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