Мы встретим вас в аэропорту, причем не с пустыми руками — приветственный презент станет отличным началом для знакомства с городом.
Дорога из аэропорта до центра Еревана займет немного времени, да и пролетит оно незаметно: по пути увидим легендарный коньячный завод «Арарат», озеро, связанное с одной трагедией и героем; обсудим самые древние хроники истории Еревана.
Перед началом второй, пешеходной части, мы можем подождать, пока вы заселитесь в отель.
Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета.
Маршрут соберет самые ключевые достопримечательности Еревана. Мы окажемся на площади Республики, от которой, как лучи от солнца, отходят центральные улицы; вы узнаете, что скрывается под площадью. Прогуляемся по исторической улице Абовяна и окажемся на современном Северном проспекте. Вы полюбуетесь монументальным зданием Театра оперы и балета, у Каскада оцените скульптуры авторства знаменитых художников и полюбуетесь видом на город. Побываете на стильной «гастро-барной» улице Сарьяна и на народном «бульваре».
Гуляя по городу, вы будете раскрывать его истории и сюжеты о важнейших для Еревана персонажах, местные легенды. И конечно, мы поделимся рекомендациями хороших ресторанов и магазинов и подскажем, что еще стоит посмотреть нашим гостям.
По желанию можно посетить музей-ресторан «Советский клуб», который, как машина времени, перенесёт вас в прошлое. Здесь есть зал действующих советских игровых автоматов, комнаты с убранством всех периодов советской эпохи, в ресторанной части можно насладиться популярными блюдами той эпохи, а во дворике осмотреть коллекцию автомобилей.
В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа.
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.