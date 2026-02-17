по главным достопримечательностям: площадь Республики, улица Абовяна, Северный проспект, Театр оперы и балета, Каскад с его скульптурами и великолепным видом на город.
Узнайте истории и легенды, которые оживят каждый уголок, и получите личные рекомендации по лучшим ресторанам и магазинам. Этот трансфер с экскурсией станет вашим первым, но незабываемым впечатлением от столицы Армении
🕰️ Возможность переноса экскурсии на следующий день
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Еревану с трансфером из аэропорта. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей. Это время года позволяет насладиться прогулками по городу и посещением достопримечательностей без спешки. Весной и осенью Ереван также радует своих гостей. Эти месяцы хороши для знакомства с городом благодаря более спокойной атмосфере и возможности избежать большого наплыва туристов. Каждый сезон предлагает свои уникальные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Республики
Улица Абовяна
Северный проспект
Театр оперы и балета
Каскад
Улица Сарьяна
Описание трансфер
Трансфер из аэропорта
Мы встретим вас в аэропорту, причем не с пустыми руками — приветственный презент станет отличным началом для знакомства с городом. Дорога из аэропорта до центра Еревана займет немного времени, да и пролетит оно незаметно: по пути увидим легендарный коньячный завод «Арарат», озеро, связанное с одной трагедией и героем; обсудим самые древние хроники истории Еревана. Перед началом второй, пешеходной части, мы можем подождать, пока вы заселитесь в отель. Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета.
Знакомство с городом
Маршрут соберет ключевые достопримечательности Еревана. Мы окажемся на площади Республики, от которой, как лучи от солнца, отходят центральные улицы; вы узнаете, что скрывается под площадью. Прогуляемся по исторической улице Абовяна и по современному Северному проспекту. Вы полюбуетесь монументальным зданием Театра оперы и балета, у «Каскада» оцените скульптуры авторства знаменитых художников и впечатлитесь видом на город. Побываете на стильной «гастро-барной» улице Сарьяна и на народном «бульваре». Гуляя по городу, вы будете раскрывать его истории и сюжеты о важнейших для Еревана персонажах, местные легенды. И конечно, мы поделимся рекомендациями хороших ресторанов и магазинов и подскажем, что еще стоит посмотреть нашим гостям.
По желанию можно посетить музей-ресторан «Советский клуб», который, как машина времени, перенесёт вас в прошлое. Здесь есть зал действующих советских игровых автоматов, комнаты с убранством всех периодов советской эпохи, в ресторанной части можно насладиться популярными в тот период блюдами, а во дворике осмотреть коллекцию автомобилей.
Организационные детали
В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа.
Пешеходную часть также можно провести на автомобиле (по вашему запросу)
Можно заказать только обзорную экскурсию (без трансфера), точную стоимость уточняйте в переписке
Если вы прилетаете ночью, мы можем провести экскурсию на следующий день, подробности уточняйте в переписке
Можно установить детское кресло (по запросу)
Также можно выбрать обратную программу: сначала провести экскурсию, а потом отправиться в аэропорт
Возможно заказать и второй трансфер. Стоимость уточните в переписке
Оплата также возможна и в местной валюте
Дополнительные опции
Экскурсия и дегустация на коньячном заводе «Арарат»
Дегустация вин в одном из винных баров/ресторанов или дегустационных залов (точная стоимость зависит от ваших пожеланий, уточняйте в переписке)
Доплата за удлинение маршрута/экскурсии 5 000-10 000 драмов в зависимости от того, какую из точек вы пожелаете посетить
Посещение музея-ресторана «Советский клуб» (точная стоимость по запросу) и поездка на одном из автомобилей (по желанию); также оплачивается продление экскурсии — 10 000 драмов
Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке с гидом
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2014 туристов
Барев дзез или здравствуйте!) Я Тигран. Разговариваю по-русски без акцента!) Сертифицированный винный гид. Окончил Российско-Армянский Университет — магистр по специальности «Социально-Культурный Сервис и Туризм». Работал несколько лет в телекоммуникациях, но читать дальшеуменьшить
вернулся к истокам с принятием предложения о работе в сфере туризма в Дубае. Проработав там четыре года, решил, что лучше вкладывать этот опыт, силы и эмоции в продвижение своей родины на поприще туризма, чем и занимаюсь немало лет: авторские и классические туры, мастер-классы, гастротуризм и т. д. Мне помогают гиды-коллеги — экскурсию для вас проведет один из нас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
очень понравилась экскурсия! начиная от процесса бронирования и обсуждения деталей, до самой подачи информации - все было супер.
Тигран вовремя встретил нас в аэропорту, все пожелания по маршруту учел. на все вопросы ответил😊 очень вежливый, тактичный. подача информации тоже понравилась.
Слушать было интересно. где хотелось поподробней узнать - рассказывал, где достаточно было поверхностной информации - не грузил историей.
рекомендую однозначно! 😊
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Дмитрий
Хочу поблагодарить Тиграна за отличную экскурсию! Всё ёмко и по делу, грамотный подход. Посмотрели много интересного, рекомендую на 200%
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К
Кира
Организатор просто супер. Все четко, быстро, безопасно. Анне, нашему экскурсоводу, огромное спасибо. Очень нам понравилась. Отлично знает историю, очень доброжелательная. Отдельная благодарность водителю Самвелу. Очень аккуратно ездит, плавно, мягко. Очень добрый парень. Мне очень, очень все понравилось.
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О
Ольга
Отличная обзорная экскурсия по Еревану началась со встречи в аэропорту, на комфортном автомобиле нас привезли в отель. После заселения мы гуляли по городу, начав с дегустации армянских вин - замечательное читать дальшеуменьшить
начало)) Тигран отличный организатор, знающий и максимально информативный гид и рассказчик. мы были компанией друзей, нам очень все понравилось, благодаря Тиграну, мы влюбились в Армению и уже хотим вернуться! Однозначно рекомендую данную экскурсию и большое спасибо организатору и гиду Тиграну. Еще до нашего приезда, он дал много полезных советов и рекомендаций, отвечал на все вопросы, мы обязательно вернемся!
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Е
Евгений
Огромное спасибо Тиграну за экскурсию. Уже через 5 минут сложилось ощущение, что мы давно знакомы. Организация, транспорт, тайминги - все на высшем уровне. Прекрасное знание истории, искренняя любовь к своей читать дальшеуменьшить
стране, теплое отношение к ее гостям, как мне кажется, никого не оставит равнодушным. Все очень легко, никакого ощущения что тебя "ведут по рельсам". Это именно тот формат индивидуальной экскурсии, после которой хочется вернутся еще раз. Огромный привет и наш поклон Гору!
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А
Александр
Спасибо большое Гору. Хотя была задержка рейса, встретили, провели экскурсию по Еревану. Сразу видно, что люди работают от души.
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