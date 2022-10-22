Эта программа — 2 в 1: после встречи в аэропорту вы с комфортом доберетесь до вашего отеля, а после заселения отправитесь на обзорную прогулку. Увидите топовые достопримечательности, узнаете главное об истории, поймете, как продолжить исследование города. Мы сделаем так, чтобы первая встреча с Ереваном оставила только хорошие впечатления!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер из аэропорта

Мы встретим вас в аэропорту, причем не с пустыми руками — приветственный презент станет отличным началом для знакомства с городом.

Дорога из аэропорта до центра Еревана займет немного времени, да и пролетит оно незаметно: по пути увидим легендарный коньячный завод «Арарат», озеро, связанное с одной трагедией и героем; обсудим самые древние хроники истории Еревана.

Перед началом второй, пешеходной части, мы можем подождать, пока вы заселитесь в отель.

Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета.

Знакомство с городом

Маршрут соберет самые ключевые достопримечательности Еревана. Мы окажемся на площади Республики, от которой, как лучи от солнца, отходят центральные улицы; вы узнаете, что скрывается под площадью. Прогуляемся по исторической улице Абовяна и окажемся на современном Северном проспекте. Вы полюбуетесь монументальным зданием Театра оперы и балета, у Каскада оцените скульптуры авторства знаменитых художников и полюбуетесь видом на город. Побываете на стильной «гастро-барной» улице Сарьяна и на народном «бульваре».

Гуляя по городу, вы будете раскрывать его истории и сюжеты о важнейших для Еревана персонажах, местные легенды. И конечно, мы поделимся рекомендациями хороших ресторанов и магазинов и подскажем, что еще стоит посмотреть нашим гостям.

По желанию можно посетить музей-ресторан «Советский клуб», который, как машина времени, перенесёт вас в прошлое. Здесь есть зал действующих советских игровых автоматов, комнаты с убранством всех периодов советской эпохи, в ресторанной части можно насладиться популярными блюдами той эпохи, а во дворике осмотреть коллекцию автомобилей.

Организационные детали

В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа.

Пешеходную часть также можно провести на автомобиле (по вашему запросу)

Можно заказать только саму экскурсию (без трансфера)

Если вы прилетаете ночью, мы можем провести экскурсию на следующий день, подробности уточняйте в переписке

Можно установить детское кресло (по запросу)

Также можно выбрать обратную программу: сначала провести экскурсию, а потом отправиться в аэропорт

Дополнительные опции

Дегустация вин в одном из винных баров/ресторанов или дегустационных залов (точная стоимость зависит от ваших пожеланий, уточняйте в переписке)

Доплата за удлинение маршрута/экскурсии 5 000-10 000 АМД в зависимости от того, какую из точек вы пожелаете посетить

Посещение музея-ресторана «Советский клуб» (точная стоимость по запросу) и поезкда на одном из автомобилей (по желанию); также оплачивается продление экскурсии — 10 000 АМД

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.