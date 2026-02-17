Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Еревану с трансфером из аэропорта. В это время город оживает, предлагая множество культурных мероприятий и фестивалей. Это время года позволяет насладиться прогулками по городу и посещением достопримечательностей без спешки. Весной и осенью Ереван также радует своих гостей. Эти месяцы хороши для знакомства с городом благодаря более спокойной атмосфере и возможности избежать большого наплыва туристов. Каждый сезон предлагает свои уникальные впечатления.

После приземления в аэропорту Звартноц, начните своё знакомство с Ереваном без лишних хлопот. Насладитесь удобным трансфером до отеля, где сможете освежиться и отдохнуть перед началом экскурсии.Ваше путешествие продолжится обзорной прогулкой

по главным достопримечательностям: площадь Республики, улица Абовяна, Северный проспект, Театр оперы и балета, Каскад с его скульптурами и великолепным видом на город. Узнайте истории и легенды, которые оживят каждый уголок, и получите личные рекомендации по лучшим ресторанам и магазинам. Этот трансфер с экскурсией станет вашим первым, но незабываемым впечатлением от столицы Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Трансфер из аэропорта

Мы встретим вас в аэропорту, причем не с пустыми руками — приветственный презент станет отличным началом для знакомства с городом.

Дорога из аэропорта до центра Еревана займет немного времени, да и пролетит оно незаметно: по пути увидим легендарный коньячный завод «Арарат», озеро, связанное с одной трагедией и героем; обсудим самые древние хроники истории Еревана.

Перед началом второй, пешеходной части, мы можем подождать, пока вы заселитесь в отель.

Сам трансфер мы можем организовать в том числе ночью, а экскурсию провести на следующий день, когда вы отдохнете после прилета.

Знакомство с городом

Маршрут соберет ключевые достопримечательности Еревана. Мы окажемся на площади Республики, от которой, как лучи от солнца, отходят центральные улицы; вы узнаете, что скрывается под площадью. Прогуляемся по исторической улице Абовяна и по современному Северному проспекту. Вы полюбуетесь монументальным зданием Театра оперы и балета, у «Каскада» оцените скульптуры авторства знаменитых художников и впечатлитесь видом на город. Побываете на стильной «гастро-барной» улице Сарьяна и на народном «бульваре».

Гуляя по городу, вы будете раскрывать его истории и сюжеты о важнейших для Еревана персонажах, местные легенды. И конечно, мы поделимся рекомендациями хороших ресторанов и магазинов и подскажем, что еще стоит посмотреть нашим гостям.

По желанию можно посетить музей-ресторан «Советский клуб», который, как машина времени, перенесёт вас в прошлое. Здесь есть зал действующих советских игровых автоматов, комнаты с убранством всех периодов советской эпохи, в ресторанной части можно насладиться популярными в тот период блюдами, а во дворике осмотреть коллекцию автомобилей.

Организационные детали

В переписке укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа.

Пешеходную часть также можно провести на автомобиле (по вашему запросу)

Можно заказать только обзорную экскурсию (без трансфера), точную стоимость уточняйте в переписке

Если вы прилетаете ночью, мы можем провести экскурсию на следующий день, подробности уточняйте в переписке

Можно установить детское кресло (по запросу)

Также можно выбрать обратную программу: сначала провести экскурсию, а потом отправиться в аэропорт

Возможно заказать и второй трансфер. Стоимость уточните в переписке

Оплата также возможна и в местной валюте

Дополнительные опции

Экскурсия и дегустация на коньячном заводе «Арарат»

Дегустация вин в одном из винных баров/ресторанов или дегустационных залов (точная стоимость зависит от ваших пожеланий, уточняйте в переписке)

Доплата за удлинение маршрута/экскурсии 5 000-10 000 драмов в зависимости от того, какую из точек вы пожелаете посетить

Посещение музея-ресторана «Советский клуб» (точная стоимость по запросу) и поездка на одном из автомобилей (по желанию); также оплачивается продление экскурсии — 10 000 драмов

Возможна съёмка с дрона — подробности уточняйте в переписке с гидом

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды.