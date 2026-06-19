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только 2 часа свободных, но этого хватило, чтобы сделать массу фото), стоимость, количество фотографий (Акоп отдаёт 30 обработанных кадров и 100 необработанных — среди необработанных каждый второй кадр тоже супер, сложно выбрать! Так что общее количество отданных фото мне тоже важно). Записалась на прогулку на 7 утра — да, рано, но зато не жарко (днём до +38 доходило) и почти нет людей (в другое время на улицах толпы туристов). Акоп по ходу процесса направлял и подсказывал, где лучше встать, какой ракурс будет выигрышнее. Готовые фотографии прислал уже на следующий день. С Акопом было легко и приятно взаимодействовать на всех этапах. Рада, что выбрала именно Акопа.