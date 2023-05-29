Фотопрогулка по солнечному Еревану

Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы

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Приглашаем на прогулку по местам, без которых невозможно представить современный Ереван. Вы оцените панорамы города с Каскада и побываете в атмосферном сквере с выставкой художников. Полюбуетесь поющими фонтанами и рассмотрите здания вокруг знаменитой площади Республики.

А наш фотограф поймает лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции от встречи с гостеприимным и тёплым Ереваном.
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Ближайшие даты:
29
мая
30
мая
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Наша прогулка начнётся на верхних ступенях Каскада, откуда открывается завораживающая панорама на столицу Армении.
  • Далее мы отправимся в сквер им. Мартироса Саряна и подойдём к памятнику известному армянскому живописцу. Здесь современные художники выставляют свои произведения на просмотр и продажу.
  • Следующая остановка у театра оперы и балета, рядом с которым находится Лебединое озеро — его форма повторяет форму озера Севан.
  • По Северному проспекту выйдем на улицу Абовяна, одну из старейших в Ереване. Здесь же вы увидите кинотеатр «Москва», первый в городе.
  • Далее в программе самый центр столицы и знаковая площадь Республики с поющими фонтанами. Обрамляют площадь пять исторических зданий, составляющих единую архитектурную композицию.
  • После мы погуляем по Парку 2800-летия Ереванa.
  • Завершится фотопрогулка на колоритном блошином рынке Вернисаж, где местные мастера выставляют свои произведения и изделия.

Организационные детали

  • В течении 24 часов после встречи мы пришлём вам минимум 30 отредактированных и минимум 100 неотредактированных фотографий в электронном виде.
  • В жаркий солнечный день рекомендуем взять с собой головные уборы.
  • Фотопрогулку для вас проведёт один из профессиональных фотографов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Фотопрогулки
Площадь Республики
Популярные места
Северный проспект
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