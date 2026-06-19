Приглашаем на прогулку по местам, без которых невозможно представить современный Ереван. Вы оцените панорамы города с «Каскада» и побываете в атмосферном сквере с выставкой художников. Полюбуетесь фонтанами и рассмотрите здания вокруг знаменитой площади Республики.
А наш фотограф поймает лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции от встречи с гостеприимным и тёплым Ереваном.
А наш фотограф поймает лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции от встречи с гостеприимным и тёплым Ереваном.
Описание фото-прогулки
- Наша прогулка начнётся на верхних ступенях «Каскада», откуда открывается завораживающая панорама столицы Армении.
- Далее мы отправимся в сквер им. Мартироса Саряна и подойдём к памятнику известному армянскому живописцу. Здесь современные художники выставляют свои произведения на просмотр и продажу.
- Следующая остановка у театра оперы и балета, рядом с которым находится Лебединое озеро — его форма повторяет форму озера Севан.
- По Северному проспекту выйдем на улицу Абовяна, одну из старейших в Ереване. Здесь же вы увидите кинотеатр «Москва», первый в городе.
- Далее в программе самый центр столицы и знаковая площадь Республики. Обрамляют площадь пять исторических зданий, составляющих единую архитектурную композицию.
- После мы погуляем по Парку 2800-летия Ереванa.
- Завершится фотопрогулка на колоритном блошином рынке Вернисаж, где местные мастера выставляют свои произведения и изделия.
Обратите внимание: фотопрогулка проходит без глубокого исторического рассказа
Организационные детали
- Съёмка проходит на камеру Nikon D610
- В течении 48 часов после встречи мы пришлём вам минимум 30 отредактированных и минимум 100 неотредактированных фотографий в электронном виде
- Фонтаны работают с середины весны до середины осени
- В жаркий солнечный день рекомендуем взять с собой головные уборы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Александра Таманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Фотоэкскурсия прошла отлично. Фотограф, он же гид показал нам центр Еревана, рассказал историю, провел по улицам и сделал прекрасные фото. Мы довольны. Рекомендую!
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Очень приятная прогулка, посмотрели основные достопримечательности, получили много красивых фотографий с разных локаций. Несмотря на то, что нас было трое, времени достаточно для всех. Рекомендую!
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Искала именно фотографа на прогулку, не гида, мне хотелось пройтись по городу и запечатлеть себя в Ереване. Выбрала Акопа по таким параметрам: длительность прогулки (2,5 часа оптимально, у меня было
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Y
Подарила фотосессию подруге так как ее день рождения выпал на наше путешествие в Армению.
Для меня (как и для неё) очень важен контакт с фотографом, чтобы было комфортно позировать (что особенно
Для меня (как и для неё) очень важен контакт с фотографом, чтобы было комфортно позировать (что особенно
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Чудесная прогулка в компании Акопа! По ходу экскурсии Акоп успевает не только делать фото,но еще и рассказывать о любимом городе. Здесь надо понимать,что это фото прогулка,а не полноценная экскурсия,с кучей
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Н
Акоп - очень милый обаятельный молодой человек. Нам не очень повезло с погодой, почти всю прогулку шел дождь - то сильнее, то слабее, и многие фонтаны не работали. Но мы
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Входит в следующие категории Еревана
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