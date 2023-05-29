Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Приглашаем на прогулку по местам, без которых невозможно представить современный Ереван. Вы оцените панорамы города с Каскада и побываете в атмосферном сквере с выставкой художников. Полюбуетесь поющими фонтанами и рассмотрите здания вокруг знаменитой площади Республики.
А наш фотограф поймает лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции от встречи с гостеприимным и тёплым Ереваном.
А наш фотограф поймает лучшие ракурсы и запечатлеет ваши эмоции от встречи с гостеприимным и тёплым Ереваном.
Ближайшие даты:
29
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мая
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наша прогулка начнётся на верхних ступенях Каскада, откуда открывается завораживающая панорама на столицу Армении.
- Далее мы отправимся в сквер им. Мартироса Саряна и подойдём к памятнику известному армянскому живописцу. Здесь современные художники выставляют свои произведения на просмотр и продажу.
- Следующая остановка у театра оперы и балета, рядом с которым находится Лебединое озеро — его форма повторяет форму озера Севан.
- По Северному проспекту выйдем на улицу Абовяна, одну из старейших в Ереване. Здесь же вы увидите кинотеатр «Москва», первый в городе.
- Далее в программе самый центр столицы и знаковая площадь Республики с поющими фонтанами. Обрамляют площадь пять исторических зданий, составляющих единую архитектурную композицию.
- После мы погуляем по Парку 2800-летия Ереванa.
- Завершится фотопрогулка на колоритном блошином рынке Вернисаж, где местные мастера выставляют свои произведения и изделия.
Организационные детали
- В течении 24 часов после встречи мы пришлём вам минимум 30 отредактированных и минимум 100 неотредактированных фотографий в электронном виде.
- В жаркий солнечный день рекомендуем взять с собой головные уборы.
- Фотопрогулку для вас проведёт один из профессиональных фотографов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 160 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Армении! Меня зовут Акоп, я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с вами.
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