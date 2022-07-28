Ереван — города солнца и домов из туфа.
Здесь на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые, которые вы увидите во время экскурсии. Вас ждет посещение Музея денег и прыжок на зиплайне в чудесном городском парке.
Здесь на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые, которые вы увидите во время экскурсии. Вас ждет посещение Музея денег и прыжок на зиплайне в чудесном городском парке.
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Что вас ожидает:
- Северный проспект
- Площадь Республики
- Музей денег
- Пивоварня Dargett (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начните ваш день с небольшой обзорной прогулки по Еревану — городу солнца и домов из туфа, где на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые.
Что вас ждетМы прогуляемся по Северному проспекту — полуторакилометровому променаду вдоль современных зданий, основной шарм которым придает нежно розовый оттенок туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект понравится тем, кто любит радостную суету и сюрпризы. Здесь можно встретить и уличных музыкантов, и художников, способных за короткое время отразить ваши эмоции на портрете.
Попадем на площадь Республики, которая красива как в дневное, так и в вечернее время. Здесь всегда оживленно. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа, построенными в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Что же в них особенного, ведь почти в каждом южном городе есть подобные? Но посетить ее необходимо: вечером площадь с гармоничной и красивой архитектурой превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.
Также вы сможете посетить Музей денег в самом сердце Еревана. Это одна из скрытых жемчужин города. Кто бы знал, что музей, посвященный функциям Центрального банка, может быть таким интересным и для детей? Вы узнаете историю купюр и окунетесь в энергетику денег, чтобы она навсегда осталась с вами.
Вас ждет прыжок на зиплайне, который находится в чудесном парке. Все оборудование здесь новое. Великолепные инструкторы, отличное снаряжение — прыжок будет безопасным и веселым и оставит только позитивные впечатления. Дойдем и до пивоварни Dargett, где можно попробовать отличное крафтовое пиво — на выбор предлагается 18 сортов разливного пива.
Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены: полет на зиплайне в Ереване — 14 000 драм, входные билеты и посещение пивоварни (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация тура
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Что не входит
- Полет на зиплайне в Ереване — 14 000 драм
- Входные билеты
- Пивоварня (по желанию)
- Прогулка на частной машине (зависит от маршрута)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
28 июля 2022
Мы остались очень довольны! Лада очень приятная в общении, оперативно отвечает, учитывает все пожелания, очень душевное общение. Экскурсия составлена с учетом всех наших просьб. Армен проводил экскурс в культуру Армении, рассказал много интересных особенностей и фактов, ответил на все наши вопросы. Мы быстро нашли контакт и было комфортно общаться в течение всего дня. Армен помог нам сориентироваться по дальнейшим местам для посещения, угостил самодельным чудесным алкоголем! Очень рекомендуем путешествовать и изучать страну с Ладой и Арменом!
Н
Наталья
15 фев 2022
Добрый день! С удовольствием хочу написать отзыв по своему туру по Армении в январе 2022 года. Первый раз была в августе в Армении, но и зимой эта страна прекрасна! очень рада, что не ошиблась, выбрав путешествие в сопровождении Лады, её близких и друзей. Всё четко, ясно и быстро. Хорошо организованно и продуманно. 3 дня были в сопровождении гида- Ирэн! Хочется отметить и её работу. Человек, который любит, знает, переживает за прошлое и будущее Армении! В путешествии окружали замечательные люди! Спасибо огромное Ладе и её близким за тёплый приём! Очень важно какие окружают люди в путешествиях! Процветания Вам и Армении! Рекомендую в поездке воспользоваться услугами Лады!
А
Алексей
14 янв 2022
От всей нашей семьи благодарим Ладу и всех её замечательных коллег за индивидуальный подход к нам и нашим интересам во время новогодней поездки в Армению! Мы очень признательны, что наше первое знакомство с Арменией прошло познавательно и душевно! Рекомендуем Ладу и её коллег и желаем всегда радовать людей на древней армянской Земле! Спасибо
Н
Наталия
23 апр 2021
Если Вы решите посетить чудесную страну Армению, рекомендую обратиться к одному из лучших гидов Ладе Багдасарян. Это человек, знающий и очень любящий свою страну и ее историю, а кроме того очень гостеприимная хозяйка прекрасного загородного дома.
Я очень жалею, что не получилось взять двухдневный тур,что помешало нам в полной мере насладиться талантом Лады как рассказчика и гастронома
Я очень жалею, что не получилось взять двухдневный тур,что помешало нам в полной мере насладиться талантом Лады как рассказчика и гастронома
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