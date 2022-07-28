Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану

5
4 отзыва
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Ереван — города солнца и домов из туфа.

Здесь на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые, которые вы увидите во время экскурсии. Вас ждет посещение Музея денег и прыжок на зиплайне в чудесном городском парке.
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
Полет над ущельем и Музей денег - обзорная экскурсия по Еревану
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Что вас ожидает:

  • Северный проспект
  • Площадь Республики
  • Музей денег
  • Пивоварня Dargett (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Начните ваш день с небольшой обзорной прогулки по Еревану — городу солнца и домов из туфа, где на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые.
Что вас ждетМы прогуляемся по Северному проспекту — полуторакилометровому променаду вдоль современных зданий, основной шарм которым придает нежно розовый оттенок туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект понравится тем, кто любит радостную суету и сюрпризы. Здесь можно встретить и уличных музыкантов, и художников, способных за короткое время отразить ваши эмоции на портрете.
Попадем на площадь Республики, которая красива как в дневное, так и в вечернее время. Здесь всегда оживленно. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа, построенными в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Что же в них особенного, ведь почти в каждом южном городе есть подобные? Но посетить ее необходимо: вечером площадь с гармоничной и красивой архитектурой превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.
Также вы сможете посетить Музей денег в самом сердце Еревана. Это одна из скрытых жемчужин города. Кто бы знал, что музей, посвященный функциям Центрального банка, может быть таким интересным и для детей? Вы узнаете историю купюр и окунетесь в энергетику денег, чтобы она навсегда осталась с вами.
Вас ждет прыжок на зиплайне, который находится в чудесном парке. Все оборудование здесь новое. Великолепные инструкторы, отличное снаряжение — прыжок будет безопасным и веселым и оставит только позитивные впечатления. Дойдем и до пивоварни Dargett, где можно попробовать отличное крафтовое пиво — на выбор предлагается 18 сортов разливного пива.
Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены: полет на зиплайне в Ереване — 14 000 драм, входные билеты и посещение пивоварни (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Организация тура
  • Услуги гида
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Полет на зиплайне в Ереване — 14 000 драм
  • Входные билеты
  • Пивоварня (по желанию)
  • Прогулка на частной машине (зависит от маршрута)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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В
28 июля 2022
Мы остались очень довольны! Лада очень приятная в общении, оперативно отвечает, учитывает все пожелания, очень душевное общение. Экскурсия составлена с учетом всех наших просьб. Армен проводил экскурс в культуру Армении, рассказал много интересных особенностей и фактов, ответил на все наши вопросы. Мы быстро нашли контакт и было комфортно общаться в течение всего дня. Армен помог нам сориентироваться по дальнейшим местам для посещения, угостил самодельным чудесным алкоголем! Очень рекомендуем путешествовать и изучать страну с Ладой и Арменом!
Н
15 фев 2022
Добрый день! С удовольствием хочу написать отзыв по своему туру по Армении в январе 2022 года. Первый раз была в августе в Армении, но и зимой эта страна прекрасна! очень рада, что не ошиблась, выбрав путешествие в сопровождении Лады, её близких и друзей. Всё четко, ясно и быстро. Хорошо организованно и продуманно. 3 дня были в сопровождении гида- Ирэн! Хочется отметить и её работу. Человек, который любит, знает, переживает за прошлое и будущее Армении! В путешествии окружали замечательные люди! Спасибо огромное Ладе и её близким за тёплый приём! Очень важно какие окружают люди в путешествиях! Процветания Вам и Армении! Рекомендую в поездке воспользоваться услугами Лады!
А
14 янв 2022
От всей нашей семьи благодарим Ладу и всех её замечательных коллег за индивидуальный подход к нам и нашим интересам во время новогодней поездки в Армению! Мы очень признательны, что наше первое знакомство с Арменией прошло познавательно и душевно! Рекомендуем Ладу и её коллег и желаем всегда радовать людей на древней армянской Земле! Спасибо
Н
23 апр 2021
Если Вы решите посетить чудесную страну Армению, рекомендую обратиться к одному из лучших гидов Ладе Багдасарян. Это человек, знающий и очень любящий свою страну и ее историю, а кроме того очень гостеприимная хозяйка прекрасного загородного дома.
Я очень жалею, что не получилось взять двухдневный тур,что помешало нам в полной мере насладиться талантом Лады как рассказчика и гастронома

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