Начните ваш день с небольшой обзорной прогулки по Еревану — городу солнца и домов из туфа, где на каждом шагу встречаются достопримечательности, в большинстве своем многовековые.

Что вас ждетМы прогуляемся по Северному проспекту — полуторакилометровому променаду вдоль современных зданий, основной шарм которым придает нежно розовый оттенок туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект понравится тем, кто любит радостную суету и сюрпризы. Здесь можно встретить и уличных музыкантов, и художников, способных за короткое время отразить ваши эмоции на портрете.

Попадем на площадь Республики, которая красива как в дневное, так и в вечернее время. Здесь всегда оживленно. Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа, построенными в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Что же в них особенного, ведь почти в каждом южном городе есть подобные? Но посетить ее необходимо: вечером площадь с гармоничной и красивой архитектурой превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.

Также вы сможете посетить Музей денег в самом сердце Еревана. Это одна из скрытых жемчужин города. Кто бы знал, что музей, посвященный функциям Центрального банка, может быть таким интересным и для детей? Вы узнаете историю купюр и окунетесь в энергетику денег, чтобы она навсегда осталась с вами.

Вас ждет прыжок на зиплайне, который находится в чудесном парке. Все оборудование здесь новое. Великолепные инструкторы, отличное снаряжение — прыжок будет безопасным и веселым и оставит только позитивные впечатления. Дойдем и до пивоварни Dargett, где можно попробовать отличное крафтовое пиво — на выбор предлагается 18 сортов разливного пива.

Важно знать:• в стоимость экскурсии не включены: полет на зиплайне в Ереване — 14 000 драм, входные билеты и посещение пивоварни (по желанию).