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Коньяк и шоппинг по-армянски

5
5 отзывов
Григорий Д.
Григорий Д. – Гид из Еревана
Тематическая экскурсия ⛳ на комфортном Мерседесе по коньячным заводам «Арарат» и «Ной», а также за покупками на рынки «Вернисаж» и «Гум».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $65 за экскурсию

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Коньяк и шоппинг по-армянски
Коньяк и шоппинг по-армянски

Что вы увидите

  • Коньячный завод Арарат
  • Коньячный-винный завод Ной
  • Блошиный рынок Вернисаж
  • Базар ГУМ
Коньячный завод «Ной»
Завод расположен возле моста Победы. Его здание является знаменитой Эриванской крепостью, построенной в XVI веке. Внутри действует музей 🖼 с экскурсионной программой и дегустационная комната, имеется магазин для покупок и уютный двор для отдыха.
Коньячный завод «Арарат»
Коньячный завод «Арарат» построен в 1887 году и расположен возле моста Победы, напротив завода «Ной». Легендарный коньяк долгое время перевозили в Кремль во времена СССР. По легенде, любимым коньяком Уинстона Черчилля был «Арарат». Несколько раз в России удостаивался премии «Товар года». Внутри действует музей с экскурсионной программой на нескольких языках, вы можете продегустировать коньяк или посетить магазин для покупок.
Рынок «Гум»
Рынок расположен на улице Хоренаци, рядом с торговым центром «Ташир». Имеет достаточно большую территорию, где можно купить самые свежие фрукты 🍉 и овощи, морепродукты и мясо.
«Вернисаж»
Расположен рядом с площадью Республики и тянется до памятника Вардана Мамиконяна. История 📖 знаменитого рынка «Вернисаж» берёт начало с 1980 года, где тогда ещё продавали картины. Постепенно рынок расширился и превратился в рынок ручных и национальных изделий под открытым небом.

Организационные детали:

  • Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
  • Точное время начала экскурсии зависит от установленного администрацией времени открытия заводов;
  • Экскурсия кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
  • Услуга гида
  • Фото услуга
  • Угощение в машине
  • Один Сигвэй
  • Бесплатный WiFi
  • Транспортные расходы и время ожидания
  • Для гостей в машине всегда есть: угощение, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
  • Билет на завод «Ной» — 3500 драм (~ $7) без дегустации, 5000 драм (~ $10) с дегустацией
  • Билет на завод «Арарат» — 7500 драм (~ $10) с дегустацией 2-х коньяков, 10 000 драм (~ $20) с дегустацией 3-х коньяков высокой выдержки
  • Питание, сувениры и др.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Коньяк и шоппинг по-армянски
Коньяк и шоппинг по-армянски
Коньяк и шоппинг по-армянски
Коньяк и шоппинг по-армянски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Григорий Д.
Григорий Д.
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5 отзывов оставили туристы

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