Коньячный завод «Ной»

Завод расположен возле моста Победы. Его здание является знаменитой Эриванской крепостью, построенной в XVI веке. Внутри действует музей 🖼 с экскурсионной программой и дегустационная комната, имеется магазин для покупок и уютный двор для отдыха.

Коньячный завод «Арарат»

Коньячный завод «Арарат» построен в 1887 году и расположен возле моста Победы, напротив завода «Ной». Легендарный коньяк долгое время перевозили в Кремль во времена СССР. По легенде, любимым коньяком Уинстона Черчилля был «Арарат». Несколько раз в России удостаивался премии «Товар года». Внутри действует музей с экскурсионной программой на нескольких языках, вы можете продегустировать коньяк или посетить магазин для покупок.

Рынок «Гум»

Рынок расположен на улице Хоренаци, рядом с торговым центром «Ташир». Имеет достаточно большую территорию, где можно купить самые свежие фрукты 🍉 и овощи, морепродукты и мясо.

«Вернисаж»

Расположен рядом с площадью Республики и тянется до памятника Вардана Мамиконяна. История 📖 знаменитого рынка «Вернисаж» берёт начало с 1980 года, где тогда ещё продавали картины. Постепенно рынок расширился и превратился в рынок ручных и национальных изделий под открытым небом.

Организационные детали: