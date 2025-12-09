Описание экскурсииВ душевной барной атмосфере сомелье расскажет интересные факты про армянское вино, особенности терруара и винную индустрию в древней и современной Армении. Вы оцените вкусовые качества нескольких вин, узнаете о маленьких виноделах, редких сортах и технологиях. Расслабитесь и погрузитесь в чарующий мир благородных напитков в одном из атмосферных винных баров нашей столицы. Дегустация 6 вин Сомелье подберёт напитки из нескольких винодельческих регионов, сделанных из различных сортов винограда и по разным технологиям: белое сухое, розовое сухое, красное классическое Арени, красное классическое из других сортов винограда или купаж сортов, красное сухое выдержанное. Также вам подадут сет лёгких закусок из местных фермерских сыров и мясных изделий, оливки и томаты в собственном соку.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального винного гида/n Дегустация 6 видов вин и закуски входят в стоимость
Где начинаем и завершаем?
Начало: В винном баре в центре Еревана
Завершение: Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
