Описание экскурсии В душевной барной атмосфере сомелье расскажет интересные факты про армянское вино, особенности терруара и винную индустрию в древней и современной Армении. Вы оцените вкусовые качества нескольких вин, узнаете о маленьких виноделах, редких сортах и технологиях. Расслабитесь и погрузитесь в чарующий мир благородных напитков в одном из атмосферных винных баров нашей столицы. Дегустация 6 вин Сомелье подберёт напитки из нескольких винодельческих регионов, сделанных из различных сортов винограда и по разным технологиям: белое сухое, розовое сухое, красное классическое Арени, красное классическое из других сортов винограда или купаж сортов, красное сухое выдержанное. Также вам подадут сет лёгких закусок из местных фермерских сыров и мясных изделий, оливки и томаты в собственном соку.

