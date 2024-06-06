Винные экскурсии в Ереване

Найдено 42 экскурсии в категории «Винные туры» в Ереване, цены от €30, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
266 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
«После изучения монастырей и пещеры, вас ждет винная дегустация на заводе в селе Арени — вино здесь делают из одноименного черного винограда»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
31 за человека
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Обязательно завезу вас на старый винный завод Арени, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
167 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: Я подеду по адресу
«Мы заглянем на винный завод, где вы продегустируете несколько видов вина и откроете его особенности»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Побывать в двух древних монастырях и пещере, а также попробовать вино эндемического сорта
Начало: На проспекте Маштоца
«Дегустация вина — пора попробовать само вино»
Расписание: в субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:30
45 за человека
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«В селе Арени владельцы винного завода расскажут о своем деле и, конечно, пригласят попробовать разные сорта вин, в том числе фруктовые»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
19 отзывов
«Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
Попробовать аутентичные блюда от армянских шефов и узнать, где они покупают секретные специи
Начало: От комплекса «Каскад»
«недозрелое вино мачар и автохтонное вино»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30, во вторник в 18:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
60 за человека
Без чего не представить Армению
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за человека
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк: духовное путешествие
Исследуйте древние христианские святыни Армении и насладитесь уникальной дегустацией вина в Арени
«Вы увидите убранство и быт монастырей, посмотрите на древние хачкары, побываете в городе Арени и попробуете местное вино»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
155 отзывов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Сухофрукты и вино Араратской долины: путешествие в Армавир
Посетить первую столицу Армянского царства, отведать полезные сладости и оценить местные вина
Начало: В вашем отеле
«Мы посетим винодельню Джрахацпанян, где вас ждёт экскурсия и дегустация вин разных сортов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
15068 за всё до 7 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
«В конце тура сможете попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается на нескольких винных заводах одноименного села»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
211 за всё до 3 чел.
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«В домашнем кафе в старинном доме или в кафе на улице, которую называют винной, вас ждёт дегустация армянских вин, сыров или других вкусняшек в качестве закуски»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
«Познакомитесь с автохтонным вином «Арени», с гранатовым сухим и полусладким, а с октября по декабрь попробуете молодое вино, аналог французского божоле»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 50 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«А еще заедете в село Арени и попробуете вкуснейшее местное вино»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Начало: Из вашего отеля
«Пещера Птиц и винный завод Арени»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
История + вино = Армения
🚗 На машине
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
История + вино = Армения
Открыть истоки виноделия, а также посетить монастырь Сагмосаванк и Аллею букв на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
«Её основатель вернулся на историческую родину из Калифорнии и применил свои знания и опыт в производстве оригинальных вин»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за человека
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
«На дегустации вы познакомитесь с эксклюзивными винами и уникальными сортами винограда, узнаете, чем так удивила Армения винный мир за последние годы и почему ее называют новой эногастрономической жемчужиной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7669 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
«В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Магия ночного небосклона: крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия ночного Еревана: Крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Приглашаем вас на уникальное путешествие по ночному Еревану, где звездное небо и исторические памятники раскроют свои тайны
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Вас ждет увлекательная экскурсия по винодельне, возможность провести дегустацию различных видов вин и насладиться их уникальными ароматом, вкусом и характером»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $170 за всё до 3 чел.
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: в Ереване
«Армения — одна из первых стран, которая начала делать вино»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 180126 за всё до 50 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
«У вас будет возможность посмотреть производство, продегустировать и приобрести вино местного производства из старейших местных сортов винограда»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
«Взяв вино с собой, поедем к красивому водопаду, притаившемуся среди гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320288 за всё до 6 чел.
По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Пещера Птиц и винный завод Арени»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Также уже более десяти лет, каждый год в Октябре проходит прекрасный винный фестиваль, куда собираются разные винные производители со всей Республике и представляют свое производство»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
«Вам предложат отведать несколько сортов вин»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 199 за всё до 17 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
«Вы продегустируете 5 видов армянских вин: гранатовое вино, белое вино Старый Ереван, розовое Болград, сухое Арени, полусладкое Вернашен»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
Секреты Винного замка, армянского алфавита и храма на краю обрыва
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
28 отзывов
Секреты Винного замка, армянского алфавита и храма на краю обрыва
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
«Маршрут тура: Памятник армянскому алфавиту - Касахское ущелье - Сагмосаванк - Крепость Амберд - Винный замок "Воскеваз" с дегустацией Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он есть»
Расписание: По пятницам в 09։45
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
$30 за человека
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
«В хорошую погоду мы поедем на виноградники Momik Wine, где нас будут ждать гостеприимные хозяева, хорошее вино, горы, виноградники и абсолютная тишина»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 190 за всё до 18 чел.
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
«Кроме того, мы посетим один из древних Монастырей — Нораванк, а также будем дегустировать армянское вино»
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: в центре города
«Вы не только услышите об особенностях местного виноградарства, но и сами оцените их — вас ждёт дегустация на винном заводе Арени»
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
190 за всё до 4 чел.
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
35 за человека
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Индивидуальная
6 часов
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Начало: Заезд за туристами по адресу проживания
«Армения Вайн и дегустация уникальных вин Армении Винодельня «Воскеваз» (в переводе с армянского означает «Золотая лоза») находится в одноименном селе в регионе Арагацотн»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$399 за всё до 3 чел.
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Индивидуальная
13 часов
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Начало: Адрес вашего проживания
«А завершится наша экскурсия вкусной дегустацией армянского вина на винном заводе в селе Арени»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $177 за всё до 3 чел.
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Индивидуальная
14 часов
Монастыри Хор Вирап и Татев, канатная дорога и дегустация вин
Начало: Адрес вашего проживания
«Прекрасный тур завершит дегустация вин в селе виноделия — Арени»
Расписание: По понедельникам не работает канатная дорога
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $225 за всё до 3 чел.
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Индивидуальная
7 часов
150 незабываемых км на юг Хор Вирап - Арени - Пещера птиц - Нораванк
Начало: По договоренности с туристом
«Там же находится винный завод, на котором вы пройдёте бесплатную дегустацию вин и при желании обретёте вами понравившиеся вина»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от $170 за всё до 2 чел.
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
«Далее мы отправимся на одно из лучших производств вин в Армении»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332299 за всё до 10 чел.
Аллея армянского алфавита и монастырь Сагмосаванк с дегустациями
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Аллея армянского алфавита и монастырь Сагмосаванк с дегустациями
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Вторая часть тура посвящена дегустации поистине вдохновляющему ассортименту вин Mnacakanyans Gastro Yard или посещению шоколадного дома «Гурме Дурме», чтобы понаблюдать за процессом производства шоколада, также попробовать его на вкус»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150$135 за всё до 3 чел.
Путешествие близ Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие близ Еревана
Монастырь Сагмосаванк, памятник алфавиту и дегустация на винодельне
Начало: От вашего отеля
«А ещё — прекрасные природные достопримечательности и местное вино»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Вино, гейзер и целебные источники: путешествие из Еревана
Оздоровиться в термах, увидеть «волосы русалки» и попробовать настоящее армянское вино
Начало: У вашего отеля
«Вы попробуете вино из эндемических сортов Вайоц Дзора и абрикосовый коньяк, который согреет вас своим неповторимым теплом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
352 за всё до 3 чел.
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
«Вино — благородный напиток, который дарит нам философские открытия, а архитектура — одно из высших проявлений человеческой мысли»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
30 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Спасибо за экскурсию, поездка замечательная. Экскурсия была на русском и английском языках. Самвел-профессиональный гид. Для себя узнала много нового. Спланировано все очень логично+обед+дегустация вин
  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
    ВОСТОРГ! Обязательно к посещению! Большое человеческое спасибо настоящему человеку и мужчине за этот незабываемый день!!!!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    «Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные сыры, молодое вино, армянскую
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    пиццу и многое другое! Открыли для себя кулинарные секреты Армении и новые приправы. Интересно! Вкусно! От всего сердца и души! Однозначно рекомендуем!

    В первый раз взяли гастротур и не ошиблись. Благодарим Лусине за душевную экскурсию! Попробовали толму, необычные
  • L
    Leonid
    4 июня 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Экскурсию проводил гид Артур. Артур - очень приятный и культурный человек. Спасибо большое. Послушали рассказы про каждый пункт на маршруте и немного про историю Армении. В автомобиле чисто, комфортно. Атмосфера отличная, угощают вкусняшками)
    Экскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид АртурЭкскурсию проводил гид Артур
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
    Очень интересная поездка. Только теперь уложить бы в голове все услышанное и увиденное. Информации огромное количество - углубляться до следующего
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    отпуска! И прекрасный формат путешествия - небольшая группа. Как только отправились в путешествие с Аревик и Андроником, сразу и Арарат явился во всей красе!

  • К
    Катерина
    2 июня 2024
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    Замечательный тур! Очень интересно и познавательно, Арутюн прекрасный рассказчик. Рекомендую!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
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    в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.

    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    «Прощай, диета!»: дегустационная прогулка по Еревану
    Лусине прекрасный гид и приятный человек. Мы посетили 3 заведения. Попробовали самые известные армянские блюда. Лусине рассказала нам историю этих блюд
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    и перечислила компоненты, из которых они сделаны. Переходы между заведениями сопровождаются рассказами об Ереване. Лусине очень эрудированный гид. Она влюбляет людей в армянскую национальную кухню. Рекомендую этот тур и гида Лусине.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винные туры»

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