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напоследок. Наш гид Ашот просто молодец, рассказывал всё так занимательно. Он всегда был на связи, вел непринужденную беседу в атмосфере дружелюбия и взаимного уважения и уделял внимание каждому нашему желанию. И кстати, Ашот нашел подход к нашему сыну! Ребенок до сих пор спрашивает:"Когда мы вернемся к дяде Ашоту?". Это говорит о том, что мы точно не прогадали с выбором. Весь путь он рассказывал нам про окружающие места так, что мы просто влюбились в этот регион. И еще он привез нас замечательный ресторан с видом на озеро, где мы попробовали вкусные блюда, которые он лично отбирал из меню! Если коротко - всех вам советуем знакомиться с озером Севан через Ашота. Это было супер приключение, и мы уже не можем дождаться, когда снова окажемся там!