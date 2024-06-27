1 чел.
По популярности
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 196€157 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
Квест
2 часа
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Индивидуальная
4 часа
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €179 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
3 июля в 11:00
4 июля в 11:00
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Почувствовать космос в Ереване
Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац
Начало: В центре города
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
€57 за человека
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€230 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
6 часов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: В центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Маленькая «Швейцария» в Армении
Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны
Начало: В центре города
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: В центре города
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
Автопутешествие в монастыри Оганаванк и Сагмосаванк, усыпальницу Ахцка и древний Аштарак
Начало: В центре города
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий27 июня 2024Спасибо большое за экскурсию Гургену (организатору) и Жанне (гиду). Тур запросили за час, все максимально оперативно было организовано и своевременно. Жанна просто влюблена в свой родной Ереван и подарила нам кучу позитивных эмоций. Все очень понравилось. Спасибо!
- OOlesia25 июня 2024Большое спасибо Вигену за отличную экскурсию! Были с мужем и двумя детьми, всем очень понравилось. Виген встретил нас прямо в
- ЕЕкатерина22 июня 2024Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной! Мы пожалели, что не начали наше путешествие именно с неё, а оставили её
- ННаталья21 июня 2024Отличная экскурсия! Заказали через приложения и через 2 часа уже гуляли по прекрасному Еревану в сопровождении очень интересного и эрудированного экскурсовода. Экскурсия насыщенная! Отвечали на вопросы не только по теме истории, но и о жизни, укладке Армении. Всем советую!
- ККира20 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность Араму и нашему гиду Мартину за потрясающее, увлекательное путешествие!! ☀️⛰️✨ Учли все пожелания, сами предоставили для
- ДДмитрий19 июня 20242 замечательных дня которых мы провели с ребятами команды Гургена. Всё четко спланировано. Подстраивались под наши пожелания и поездка прошла
- ААндрей18 июня 2024Спасибо огромное Гурген всей вашей команде!! Благодарим нашего гида Николая и Армана водителя)) нам было очень интересно узнать много нового
- ЮЮлия7 июня 2024Прекрасная,насыщенная экскурсия! У нас был гид Гурген. Доходчиво,интересно рассказывает. Беседа построена в форме диалога, все вовлечены, даже дети,с которыми легко находит общий язык. И даже делает классные фото, с интересными ракурсами. Получается система все включено))).
- ЕЕкатерина4 июня 2024Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
- ЯЯна2 июня 2024Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Из центра»
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