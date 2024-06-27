Экскурсии из центра Еревана

Найдено 15 экскурсий в категории «Из центра» в Ереване, цены от €44, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
222 отзыва
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
197 отзывов
Гарни - Гегард - Севан: Незабываемое путешествие по Армении
Вас ждет увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Армении. От древнего храма Гарни до загадочного монастыря Гегард и озера Севан
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:30
от 196157 за всё до 10 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
129 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
34 отзыва
Иммерсивный квест В поисках оберегов Ноя: увлекательное приключение по Еревану
Отправляйтесь на поиски древних оберегов вместе с посланником Ноя в самом сердце Еревана. Уникальный шанс узнать город с новой стороны
Начало: У центра «Дом Москвы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 44 за человека
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 179 за всё до 12 чел.
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Расшифровать традиционные орнаменты Армении и создать свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
3 июля в 11:00
4 июля в 11:00
75 за человека
Самое интересное для детей в Ереване
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Самое интересное для детей в Ереване
Посетить музей естественных наук, познакомиться с древним искусством Армении и отведать десерты
Начало: В вашем отеле в малом центре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
120 за всё до 3 чел.
Почувствовать космос в Ереване
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Почувствовать космос в Ереване
Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац
Начало: В центре города
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
57 за человека
Жемчужины северо-востока Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Жемчужины северо-востока Армении
Посетить озеро Севан, древний монастырь Агарцин, курортный Дилижан и пивзавод (с дегустацией)
Начало: У вашего отеля в центре Еревана или на площади Рес...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
230 за всё до 4 чел.
Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1 отзыв
Мастер-классы в Ереване: Приготовь свой сувенир
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: В центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Маленькая «Швейцария» в Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Маленькая «Швейцария» в Армении
Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны
Начало: В центре города
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Хор Вирап и Нораванк - христианское наследие Армении
Культурно-дегустационное путешествие на юг страны
Начало: В центре города
1 ноя в 09:30
2 ноя в 09:30
190 за всё до 4 чел.
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
Автопутешествие в монастыри Оганаванк и Сагмосаванк, усыпальницу Ахцка и древний Аштарак
Начало: В центре города
1 ноя в 08:30
2 ноя в 08:30
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    27 июня 2024
    За что полюбить Ереван
    Спасибо большое за экскурсию Гургену (организатору) и Жанне (гиду). Тур запросили за час, все максимально оперативно было организовано и своевременно. Жанна просто влюблена в свой родной Ереван и подарила нам кучу позитивных эмоций. Все очень понравилось. Спасибо!
  • O
    Olesia
    25 июня 2024
    За что полюбить Ереван
    Большое спасибо Вигену за отличную экскурсию! Были с мужем и двумя детьми, всем очень понравилось. Виген встретил нас прямо в
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    аэропорту, повозил по красивым местам на комфортной машине (Камри), все рассказал, подсказал отличное место где поесть. С удовольствием порекомендуем организатора Гургена и гида Вигена своим друзьям 👍

  • Е
    Екатерина
    22 июня 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной! Мы пожалели, что не начали наше путешествие именно с неё, а оставили её
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    напоследок. Наш гид Ашот просто молодец, рассказывал всё так занимательно. Он всегда был на связи, вел непринужденную беседу в атмосфере дружелюбия и взаимного уважения и уделял внимание каждому нашему желанию. И кстати, Ашот нашел подход к нашему сыну! Ребенок до сих пор спрашивает:"Когда мы вернемся к дяде Ашоту?". Это говорит о том, что мы точно не прогадали с выбором. Весь путь он рассказывал нам про окружающие места так, что мы просто влюбились в этот регион. И еще он привез нас замечательный ресторан с видом на озеро, где мы попробовали вкусные блюда, которые он лично отбирал из меню! Если коротко - всех вам советуем знакомиться с озером Севан через Ашота. Это было супер приключение, и мы уже не можем дождаться, когда снова окажемся там!

    Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной!Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной!Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной!Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной!Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной!Ну что сказать, наша поездка была просто идеальной!
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    За что полюбить Ереван
    Отличная экскурсия! Заказали через приложения и через 2 часа уже гуляли по прекрасному Еревану в сопровождении очень интересного и эрудированного экскурсовода. Экскурсия насыщенная! Отвечали на вопросы не только по теме истории, но и о жизни, укладке Армении. Всем советую!
    Отличная экскурсия!
  • К
    Кира
    20 июня 2024
    Жемчужины северо-востока Армении
    Хочу выразить огромную благодарность Араму и нашему гиду Мартину за потрясающее, увлекательное путешествие!! ☀️⛰️✨ Учли все пожелания, сами предоставили для
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    ребёнка детское кресло. Мартин очень душевный, компанейский гид с массой интересных историй и по-настоящему влюблённый в свою страну человек! Спасибо, ребята! Процветания вашей команде!! 🙏

  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    2 замечательных дня которых мы провели с ребятами команды Гургена. Всё четко спланировано. Подстраивались под наши пожелания и поездка прошла
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    в великолепном настроении. Информационно и самое главное что не скучно. Слушали внимательно и хохотали/шутили вместе. Гид не только поразил знаниями, но и хорошим английским тк у нас в команде были англоговорящие. Ну я его беседы про футбол…. Это что-то. Всем большое спасибо!

  • А
    Андрей
    18 июня 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Спасибо огромное Гурген всей вашей команде!! Благодарим нашего гида Николая и Армана водителя)) нам было очень интересно узнать много нового
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    и огромное удовольствие посетить невероятной красоты места!! Эти дни которые мы провели в Армении останутся навсегда в памяти!! Мы в Армении впервые, приехали на несколько дней, у нас была первая экскурсия пешая обзорная по городу, в остальные дни мы ездили на машине благодаря чему успели посмотреть многие достопримечательности: успели съездить в монастыри, побывали на озере Севан, и в монастыре Севанованк, посмотрели Симфонию камней, виды на горы Арарат завораживали своей величественностью, мы делали остановки по пути чтобы попить ледяной родниковой воды и сфотографироваться. В целом впечатление приятное от общения с приятными людьми. Путешествие получилось очень интересным!!

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
    Прекрасная,насыщенная экскурсия! У нас был гид Гурген. Доходчиво,интересно рассказывает. Беседа построена в форме диалога, все вовлечены, даже дети,с которыми легко находит общий язык. И даже делает классные фото, с интересными ракурсами. Получается система все включено))).
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и подсказок вызывает азарт! Квест
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    для тех, кто любит загадки и нестандартно провести время. Получили невероятные эмоции от прохождения испытаний и узнали много нового о городе! Спасибо огромное, Лусине! Ждем новые квесты!!

    Отличный квест! Это и игра, и прогулка и экскурсия. Все продумано до мелочей. Поиск оберегов и
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. За что полюбить Ереван
  2. Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
  3. Гарни - Гегард - Севан. Знакомство с Арменией
  4. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
  5. В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Эчмиадзин
  8. Хор Вирап
  9. Гарни
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
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