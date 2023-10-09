Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация

Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу

5
1 отзыв
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Армения — одна из первых стран, которая начала делать вино. На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по винной истории региона. По дороге к виноградникам заедете к живописному ущелью и осмотрите монастырь 13 века. А на заводе погрузитесь в процессы создания вина и коньяка и по желанию продегустируете продукцию.
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ущелье Касах и монастырь Сагмосаванк

По пути к заводам сделаем остановку у красивого ущелья Касах. Если погода соблаговолит, отсюда вы увидите величественный Арарат.

Затем вы подъедете к апостольскому монастырю Сагмосаванк 13 века. Мы расскажем об истории этого места и особенностях его архитектуры.

Винный заводы

Вы посетите один из двух заводов на выбор — Armenia Wine и Van Ardi.

В Armenia Wine вы исследуете доступные помещения и виноградники, узнаете о производстве коньяка и вина на экскурсии с сотрудниками. По желанию посетите Музей вина — единственный в здешних местах — и продегустируете напитки.

Van Ardi — небольшой завод с уютными виноградниками и прекрасными панорамами гор. По желанию вы побываете на дегустации местной продукции.

На территории любого из заводов можно пообедать (за дополнительную плату). Вас ждут свежайшие блюда, чистый воздух и завораживающий вид на виноградные поля.

Организационные детали

  • Экскурсии на заводах проводятся в конкретные часы. При заказе обсудим это.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дегустация вина в Armenia Wine и билет в Музей вина — 5–11 тысяч драмов (зависит от пакета, детали уточняйте)
  • Дегустация вина в Van Ardi — 5 тысяч драмов
  • Обед — от 6 тысяч драмов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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9 окт 2023
Отличная экскурсия и супер-гид!
Очень рекомендую

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