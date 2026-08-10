Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Армения — одна из первых стран, которая начала делать вино. На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по винной истории региона. По дороге к виноградникам заедете к живописному ущелью и осмотрите монастырь 13 века. А на заводе погрузитесь в процессы создания вина и коньяка и по желанию продегустируете продукцию.
По пути к заводам сделаем остановку у красивого ущелья Касах. Если погода соблаговолит, отсюда вы увидите величественный Арарат.
Затем вы подъедете к апостольскому монастырю Сагмосаванк 13 века. Мы расскажем об истории этого места и особенностях его архитектуры.
Винный заводы
Вы посетите один из двух заводов на выбор — Armenia Wine, Van Ardi или Воскеваз.
В Armenia Wine вы исследуете доступные помещения и виноградники, узнаете о производстве коньяка и вина на экскурсии с сотрудниками. По желанию посетите Музей вина — единственный в здешних местах — и продегустируете напитки.
Van Ardi — небольшой завод с уютными виноградниками и прекрасными панорамами гор. По желанию вы побываете на дегустации местной продукции.
Воскеваз локация для любителей фотографироваться и самый старый Винзовод из всех трех.
На территории любого из заводов можно пообедать (за дополнительную плату). Вас ждут свежайшие блюда, чистый воздух и завораживающий вид на виноградные поля.
Организационные детали
Экскурсии на заводах проводятся в конкретные часы. При заказе обсудим это
Поездка без гида стоит на €30 дешевле
Для больших компаний (от 12 человек) предусмотрены скидки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Дегустация вина в Armenia Wine и билет в Музей вина — 5–11 тысяч драмов (зависит от пакета, детали уточняйте)
Дегустация вина в Van Ardi — 5 тысяч драмов
Дегустация Воскеваз от 5000 драм
Обед — не входит в тайминг экскурсии (обсуждается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 10049 туристов
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Посетили сегодня экскурсию - Винная тропа. Хорошая организация, Гурген был всегда на связи, отвечал на все вопросы. Гир приехал вовремя, очень приятный, интеллигентный. Комфортный автомобиль. Сама экскурсия отличная. Выбрали винодельню Van Ardi- уютная, небольшая, ухоженная семейная винодельня, прекрасная дегустация с закусками и прохладным вином:).
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Анна
Сегодня посетили одну из виноделен Еревана. Поразила масштабность территории завода, погреб с классической музыкой, рекомендую также посетить Музей истории вина Армении - очень стильный, интересный, интерактивный. Экскурсия завершилась дегустацией вин. Приятным бонусом было посещение монастыря Сагмосаванк, вблизи которого открываются захватывающие виды на ущелье р. Касах. Спасибо Гургену и его команде за организацию нашей экскурсии!
+2
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Б
Борис
Великолепная экскурсия! Благодарим нашего гида и водителя, которые подлого рассказали нам про многие локации и дали советы по местной кухне. Всем советуем 👍👍👍
Гурген
Ответ организатора:
Борис, благодарю вас за такой тёплый отзыв!
Очень рад, что экскурсия оставила у вас яркие впечатления, а рассказы и советы оказались читать дальшеуменьшить
полезными — особенно по местной кухне, это отдельная любовь 😊
Спасибо за рекомендации, для нас это очень ценно! Будем рады снова показать вам новые уголки Армении 🙌
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В
Виктория
Дата посещения: 12 окт 2025
Абсолютный рекомендасьон!!!! Экскурсия была потрясающая! Виды - чарующие! Наш гид Гурген - супер профессионал, огромное спасибо! Мы побывали в таких красивых местах, нет слов, чтобы описать восторг от увиденного! Дегустация на винодельне заслуживает отдельного отзыва: много где были, но это место влюбило в себя навсегда! Если раздумываете - не думайте, обязательно берите эту экскурсию!!!! Гурген, еще раз огромное спасибо!!!
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Т
Татьяна
Заказывали экскурсию больше, чем за месяц. Очень переживали, чтоб нас не потеряли😁, оказалось напрасно. Все очень четко, на все вопросы отвечают быстро, пожелания учитываются. Экскурсия достаточно интересная, без спешки. Где читать дальшеуменьшить
просили останавливались пофоткать. Вообще спасибо огромное экскурсоводу Николаю и водителю, просто потрясающим людям, за интересный и богатый на впечатления день. Решили взять ещё одну экскурсию, хотим успеть ещё посмотреть-послушать до вылета.
Гурген
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо вам большое за такой тёплый и подробный отзыв! 😊 Очень приятно, что всё прошло спокойно и без лишних читать дальшеуменьшить
переживаний — мы действительно стараемся, чтобы каждая поездка была чётко организована и комфортна с самого начала.
Рады, что экскурсия получилась интересной и прошла в удобном для вас ритме, а возможность остановиться и насладиться моментами сделала день ещё приятнее. Николаю и водителю обязательно передадим ваши добрые слова — им будет особенно приятно!
Будем с радостью ждать вас на следующей экскурсии и постараемся подарить ещё больше ярких впечатлений до вашего вылета ✨
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А
Анастасия
Всё было организовано на высшем уровне: интересный маршрут, комфортная атмосфера и очень увлекательная подача информации
Гурген
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за такой тёплый отзыв! 😊 Очень приятно, что вы отметили и организацию, и атмосферу, и саму подачу экскурсии. читать дальшеуменьшить
Стараемся, чтобы прогулка по Еревану была не просто экскурсией, а лёгким и увлекательным путешествием с настроением. Будем рады новым встречам в Армении! 🇦🇲
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