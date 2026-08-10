Армения — одна из первых стран, которая начала делать вино. На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в путешествие по винной истории региона. По дороге к виноградникам заедете к живописному ущелью и осмотрите монастырь 13 века. А на заводе погрузитесь в процессы создания вина и коньяка и по желанию продегустируете продукцию.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от €150 за группу

Описание экскурсии

Ущелье Касах и монастырь Сагмосаванк

По пути к заводам сделаем остановку у красивого ущелья Касах. Если погода соблаговолит, отсюда вы увидите величественный Арарат.

Затем вы подъедете к апостольскому монастырю Сагмосаванк 13 века. Мы расскажем об истории этого места и особенностях его архитектуры.

Винный заводы

Вы посетите один из двух заводов на выбор — Armenia Wine, Van Ardi или Воскеваз.

В Armenia Wine вы исследуете доступные помещения и виноградники, узнаете о производстве коньяка и вина на экскурсии с сотрудниками. По желанию посетите Музей вина — единственный в здешних местах — и продегустируете напитки.

Van Ardi — небольшой завод с уютными виноградниками и прекрасными панорамами гор. По желанию вы побываете на дегустации местной продукции.

Воскеваз локация для любителей фотографироваться и самый старый Винзовод из всех трех.

На территории любого из заводов можно пообедать (за дополнительную плату). Вас ждут свежайшие блюда, чистый воздух и завораживающий вид на виноградные поля.

Организационные детали

Экскурсии на заводах проводятся в конкретные часы. При заказе обсудим это

Поездка без гида стоит на €30 дешевле

Для больших компаний (от 12 человек) предусмотрены скидки

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)