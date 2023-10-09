Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
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даты
Описание
Что вас ожидает
Ущелье Касах и монастырь Сагмосаванк
По пути к заводам сделаем остановку у красивого ущелья Касах. Если погода соблаговолит, отсюда вы увидите величественный Арарат.
Затем вы подъедете к апостольскому монастырю Сагмосаванк 13 века. Мы расскажем об истории этого места и особенностях его архитектуры.
Винный заводы
Вы посетите один из двух заводов на выбор — Armenia Wine и Van Ardi.
В Armenia Wine вы исследуете доступные помещения и виноградники, узнаете о производстве коньяка и вина на экскурсии с сотрудниками. По желанию посетите Музей вина — единственный в здешних местах — и продегустируете напитки.
Van Ardi — небольшой завод с уютными виноградниками и прекрасными панорамами гор. По желанию вы побываете на дегустации местной продукции.
На территории любого из заводов можно пообедать (за дополнительную плату). Вас ждут свежайшие блюда, чистый воздух и завораживающий вид на виноградные поля.
Организационные детали
- Экскурсии на заводах проводятся в конкретные часы. При заказе обсудим это.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дегустация вина в Armenia Wine и билет в Музей вина — 5–11 тысяч драмов (зависит от пакета, детали уточняйте)
- Дегустация вина в Van Ardi — 5 тысяч драмов
- Обед — от 6 тысяч драмов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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