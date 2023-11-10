Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард

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Подробно поговорим об истории становления Христианства в Армении, о вероучение, обряде и догматике Святой Армянской Апостольской Церкви и всё это с обширными комментариями от профессионального историка и верующего христианина.
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Путешествие в историю с историком - Гарни и Гегард
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
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Что вас ожидает:

  • Арка Чаренца
  • Языческий храм Гарни
  • Каменная симфония
  • Монастырь Гегардаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Увлекательное путешествие в армянскую историю • Начнем мы наше путешествие у арки Чаренца, где я вам подробно расскажу о великом классике нашей литературы — Егише Чаренца, пока вы будете любоваться белоснежным Араратом и видами на Араратскую долину;
  • Затем мы вместе посетим одну из древнейших поселений Армении — село Гарни, где сохранился единственный в Армении языческий храм. Подробно обсудим эпоху язычества в Армении;
  • Продолжим мы наше путешествие у уникального природного памятника — Каменной симфонии, которая является следствием быстроохлаждаюещейся лавы;
  • Кульминацией и последним аккордом нашего путешествия будет посещение Христианского монастыря Гегардаванк, которая выбита прям в скале. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги автотранспорта
  • Вода
  • Вай-фай
Что не входит
  • Билеты в храм Гарни
  • Билеты в Каменную симфонию
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду
  • Соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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