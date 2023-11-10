Подробно поговорим об истории становления Христианства в Армении, о вероучение, обряде и догматике Святой Армянской Апостольской Церкви и всё это с обширными комментариями от профессионального историка и верующего христианина.
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:
- Арка Чаренца
- Языческий храм Гарни
- Каменная симфония
- Монастырь Гегардаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Увлекательное путешествие в армянскую историю • Начнем мы наше путешествие у арки Чаренца, где я вам подробно расскажу о великом классике нашей литературы — Егише Чаренца, пока вы будете любоваться белоснежным Араратом и видами на Араратскую долину;
- Затем мы вместе посетим одну из древнейших поселений Армении — село Гарни, где сохранился единственный в Армении языческий храм. Подробно обсудим эпоху язычества в Армении;
- Продолжим мы наше путешествие у уникального природного памятника — Каменной симфонии, которая является следствием быстроохлаждаюещейся лавы;
- Кульминацией и последним аккордом нашего путешествия будет посещение Христианского монастыря Гегардаванк, которая выбита прям в скале. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги автотранспорта
- Вода
- Вай-фай
- Что не входит
- Билеты в храм Гарни
- Билеты в Каменную симфонию
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду
- Соответствующую религиозным местам и удобную обувь. Запрещена открытая и вызывающая одежда
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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