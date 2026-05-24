Эта экскурсия подойдёт для первой поездки из Еревана и познакомит вас с Армений — с её красотой, религией, этносом. Приготовьтесь перенестись в древнюю Грецию в языческом храме Гарни, открыть легенды пещерного монастыря Гегард, отведать рыбки на озере Севан. Вы узнаете, как страна приняла христианство и услышите различные мифы.

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Описание экскурсии

От язычества: храм Гарни

Рано утром мы за час доберёмся до Гарни. Это единственный античный храм на территории постсоветских республик. Вы словно окажетесь в древней Греции, рассматривая монументальные колонны. Погрузитесь в армянскую мифологию, услышите легенды и красивые истории о языческих богах, узнаете об архитектуре и даже о драконах.

До христианства: монастырь Гегард

Вторая религиозная и культурная достопримечательность в нашем маршруте — монастырь Гегард, выдолбленный в скале. Здесь я расскажу, как Армения приняла христианство, и открою предание о копье Лонгина. Кроме того, в монастыре вы полюбуетесь искусной резьбой и, возможно, ощутите энергетические потоки этого места.

Озеро Севан — синяя сказка Армении

Самое большое в регионе, озеро Севан запомнится вам тихими гармоничными пейзажами. На полуострове мы посетим средневековый монастырь Севанаванк и поговорим о символизме армянских хачкар. В завершение предлагаю полакомиться знаменитой севанской форелью и кебабом из раковых шеек!

Организационные детали