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Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией

Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
Эта экскурсия подойдёт для первой поездки из Еревана и познакомит вас с Армений — с её красотой, религией, этносом.

Приготовьтесь перенестись в древнюю Грецию в языческом храме Гарни, открыть легенды пещерного монастыря Гегард, отведать рыбки на озере Севан. Вы узнаете, как страна приняла христианство и услышите различные мифы.
5
284 отзыва
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией

Описание экскурсии

От язычества: храм Гарни

Рано утром мы за час доберёмся до Гарни. Это единственный античный храм на территории постсоветских республик. Вы словно окажетесь в древней Греции, рассматривая монументальные колонны. Погрузитесь в армянскую мифологию, услышите легенды и красивые истории о языческих богах, узнаете об архитектуре и даже о драконах.

До христианства: монастырь Гегард

Вторая религиозная и культурная достопримечательность в нашем маршруте — монастырь Гегард, выдолбленный в скале. Здесь я расскажу, как Армения приняла христианство, и открою предание о копье Лонгина. Кроме того, в монастыре вы полюбуетесь искусной резьбой и, возможно, ощутите энергетические потоки этого места.

Озеро Севан — синяя сказка Армении

Самое большое в регионе, озеро Севан запомнится вам тихими гармоничными пейзажами. На полуострове мы посетим средневековый монастырь Севанаванк и поговорим о символизме армянских хачкар. В завершение предлагаю полакомиться знаменитой севанской форелью и кебабом из раковых шеек!

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду при встрече в местной валюте по курсу банка на день экскурсии
  • Дополнительные расходы: билет в Гарни (750 драмов~100 руб.), обед (по желанию; 15-20 евро на человека)
  • При желании мы можем заехать в один из колоритных двориков рядом с Гарни, где вы сами приготовите традиционный армянский лаваш и выпечку гата (1000 драмов~150 руб.)
  • Поездка без гида стоит на €30 дешевле
  • Для больших компаний (от 12 человек) предусмотрены скидки
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 50). Доплата за каждого следующего участника составит 40 евро
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в малом центре Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген
Гурген — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9991 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 284 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
268
4
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4
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Анастасия
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и люблю. Гарни и Гегард застали под дождем, но это не испортило впечатление. Гид любезно предложил куртки, чтобы мы согрелись. Севан и монастырь Севанаванк мы увидели уже под солнцем. Благодарю команду и желаю процветания.
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и+1
Увидели все, что было заявлено в экскурсии. Послушали факты исторические, все было легко, как я и
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо вам за такой душевный отзыв! Очень рады, что даже дождь в Гарни и Гегарде не помешал впечатлениям, а Севан встретил вас солнцем ☀️ Спасибо за тёплые пожелания — будем ждать вас в Армении снова!
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Ксения
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали водитель и гид. Очень о нас заботились, любое желание исполняли:) Гид Николай Иванович -
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прекрасный рассказчик. Экскурсия легкая и интересная, виды прекрасные (не знаю, могут ли быть в Армении другие виды:) На обед нас завезли в очень милое кафе на озере Севан - мы всю севанскую рыбу попробовали:) Рекомендуем:)

У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
У нас была персональная экскурсия. Нам все очень понравилось. Началась экскурсия вовремя, автомобиль комфортный. Нас сопровождали
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Ксения, спасибо за такой тёплый отзыв! 😊

Очень рады, что всё прошло чётко по плану — вовремя начали, комфортно доехали и
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даже желания исполняли (берём на заметку, скоро начнём угадывать их заранее 😄).

Николаю Ивановичу обязательно передадим ваши слова — он у нас действительно умеет рассказывать так, что время пролетает незаметно.

Ну и да… в Армении с видами сложно промахнуться — они тут как на подбор 🙂 А вот то, что вы попробовали почти всю севанскую рыбу — это уже уровень!

Спасибо за доверие и рекомендации, будем ждать вас снова — продолжим гастро-экскурсионные подвиги 😄

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А
Мы ездили с обаятельными Николаем (гид) и Саркисом (водитель), слушали интересные истории, забавные факты и анекдоты:)
За весь день мы увидели очень красивые места, поели вкусную еду, посмотрели, как делают лаваш, гиды советовали фотолокации, фотографировали нас) и всячески развлекали.
Мы обязательно вернемся и поедем с ними по другим достопримечательностям.
Огромное спасибо за прекрасный день!
Мы ездили с обаятельными Николаем (гид) и Саркисом (водитель), слушали интересные истории, забавные факты и анекдоты:)
Мы ездили с обаятельными Николаем (гид) и Саркисом (водитель), слушали интересные истории, забавные факты и анекдоты:)
Мы ездили с обаятельными Николаем (гид) и Саркисом (водитель), слушали интересные истории, забавные факты и анекдоты:)
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Александра, большое спасибо за такой тёплый и живой отзыв! 😊 Очень рады, что день прошёл насыщенно и оставил столько приятных
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впечатлений — от красивых мест до вкусной еды и атмосферных моментов с лавашем. Николаю и Саркису обязательно передадим ваши слова, им будет очень приятно!

Будем с радостью ждать вас снова — впереди ещё много удивительных мест и историй 🙌

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Ю
Огромнейшее спасибо гиду Вигену!!! Образованный человек,интересно рассказывает! Возил нас с подругой даже больше времени,чем сама экскурсия на своём чистом,комфортном автомобиле! Интереснейшая экскурсия! Очень рекомендую и саму экскурсию и Вигена!
Огромнейшее спасибо гиду Вигену!!! Образованный человек,интересно рассказывает! Возил нас с подругой даже больше времени,чем сама экскурсия
Огромнейшее спасибо гиду Вигену!!! Образованный человек,интересно рассказывает! Возил нас с подругой даже больше времени,чем сама экскурсия
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Юлия, огромное спасибо за такой яркий и душевный отзыв!

Очень приятно, что экскурсия с Вигеном оставила у вас такие сильные впечатления.
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Он действительно умеет не просто рассказать, а увлечь, создать лёгкую и комфортную атмосферу в дороге и сделать поездку по-настоящему особенной.

Отдельно рад, что вы отметили его внимательность и подход — такие детали всегда делают путешествие ещё ценнее.

Будем рады видеть вас снова — впереди ещё столько красивых мест и интересных историй! 😊

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В
Гид Николай очень понравился.
Гид Николай очень понравился.
Гид Николай очень понравился.
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Виктор, благодарим вас за отзыв!
Рады, что вам понравился маршрут и особенно работа Николая — обязательно передадим ему ваши слова. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях снова!
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Н
Небольшой группой, состоящей из 5 человек разного возраста, заказали экскурсию по самым интересным местам Армении. В связи с коротким временем пребывания в стране, заказали сразу двойную экскурсию. В неё входили
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и посещение пещерного монастыря Гегард, и монастыря Севанаванск, и Агарцин, и языческий храм в Гарни, а также старый город Дилижан и даже высокогорное озеро Севан. Да, на это ушёл целый день, с 9 до 10 часов вечера. НО впечатления незабываемые. И всё благодаря нашему замечательному экскурсоводу Вигену.
Да, этот человек был за рулём 12 часов и при этом всё время рассказывал очень интересные вещи о своей стране, об истории, об архитектуре. Причем так, что слушал и подросток и бабушка. Уникальный человек, знающий несколько языков, обладающий энциклопедическими знаниями, выбирающий самые красивые локации (и при этом помогающий с фото). Но и это ещё не все его достоинства. Он очень хорошо поёт, что в одном из храмов звучало очень впечатляюще. Благодаря ему узнали о чудесном месте на Севане, где очень вкусно пообедали рыбой. Ну а в языческом храме в Гарни мы получили ещё один бонус - Виген обалденно играл на дудуке (наверно единственный экскурсовод, который это делает и так здорово). Это было очень здорово, как сейчас принято говорить -" Вишенка на торте". Спасибо, Виген, за этот прекрасный подарок и день незабываемый.

Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Наталья, спасибо вам за такой подробный и душевный отзыв! ❤️ Вы проделали настоящий маршрут-марафон по Армении — и очень радостно
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слышать, что этот насыщенный день оставил у вас именно такие яркие и тёплые впечатления.

Отдельная благодарность за добрые слова о Вигене — вы очень точно передали его энергию и подход. Когда гид не просто показывает места, а делится историей, атмосферой и даже музыкой, поездка действительно становится чем-то особенным ✨ И дудук в Гарни, и пение в храме — это как раз те моменты, которые остаются в памяти надолго.

Рады, что вам удалось увидеть так много за один день и прочувствовать Армению такой разной — от древних монастырей до озера Севан и уютного Дилижана.

Будем счастливы снова увидеть вас в Армении и открыть для вас ещё больше удивительных мест 😊

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