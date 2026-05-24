Приготовьтесь перенестись в древнюю Грецию в языческом храме Гарни, открыть легенды пещерного монастыря Гегард, отведать рыбки на озере Севан. Вы узнаете, как страна приняла христианство и услышите различные мифы.
Описание экскурсии
От язычества: храм Гарни
Рано утром мы за час доберёмся до Гарни. Это единственный античный храм на территории постсоветских республик. Вы словно окажетесь в древней Греции, рассматривая монументальные колонны. Погрузитесь в армянскую мифологию, услышите легенды и красивые истории о языческих богах, узнаете об архитектуре и даже о драконах.
До христианства: монастырь Гегард
Вторая религиозная и культурная достопримечательность в нашем маршруте — монастырь Гегард, выдолбленный в скале. Здесь я расскажу, как Армения приняла христианство, и открою предание о копье Лонгина. Кроме того, в монастыре вы полюбуетесь искусной резьбой и, возможно, ощутите энергетические потоки этого места.
Озеро Севан — синяя сказка Армении
Самое большое в регионе, озеро Севан запомнится вам тихими гармоничными пейзажами. На полуострове мы посетим средневековый монастырь Севанаванк и поговорим о символизме армянских хачкар. В завершение предлагаю полакомиться знаменитой севанской форелью и кебабом из раковых шеек!
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду при встрече в местной валюте по курсу банка на день экскурсии
- Дополнительные расходы: билет в Гарни (750 драмов~100 руб.), обед (по желанию; 15-20 евро на человека)
- При желании мы можем заехать в один из колоритных двориков рядом с Гарни, где вы сами приготовите традиционный армянский лаваш и выпечку гата (1000 драмов~150 руб.)
- Поездка без гида стоит на €30 дешевле
- Для больших компаний (от 12 человек) предусмотрены скидки
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 50). Доплата за каждого следующего участника составит 40 евро
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Очень рады, что всё прошло чётко по плану — вовремя начали, комфортно доехали и
За весь день мы увидели очень красивые места, поели вкусную еду, посмотрели, как делают лаваш, гиды советовали фотолокации, фотографировали нас) и всячески развлекали.
Мы обязательно вернемся и поедем с ними по другим достопримечательностям.
Огромное спасибо за прекрасный день!
Очень приятно, что экскурсия с Вигеном оставила у вас такие сильные впечатления.
Рады, что вам понравился маршрут и особенно работа Николая — обязательно передадим ему ваши слова. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях снова!