Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией

Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером

5
4 отзыва
Эта экскурсия подойдет для первой поездки из Еревана и познакомит вас с Армений — с ее красотой, религией, этносом.

Приготовьтесь перенестись в древнюю Грецию в языческом храме Гарни, открыть легенды пещерного монастыря Гегард, отведать рыбки на озере Севан.

Вы узнаете, как страна приняла христианство, услышите мифы и полюбуетесь скалами «Симфония камней».
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией
Гарни — Гегард — Севан. Знакомство с Арменией

Что вас ожидает

От язычества: храм Гарни

Рано утром мы за час доберемся до Гарни. Это единственный античный храм на территории постсоветских республик. Вы словно окажетесь в древней Греции, рассматривая монументальные колонны. Погрузитесь в армянскую мифологию, услышите легенды и красивые истории о языческих богах, узнаете об архитектуре и даже о драконах.

До христианства: монастырь Гегард

Вторая религиозная и культурная достопримечательность в нашем маршруте — монастырь Гегард, выдолбленный в скале. Здесь я расскажу, как Армения приняла христианство, и открою предание о копье Лонгина. Кроме того, в монастыре вы полюбуетесь искусной резьбой и, возможно, ощутите энергетические потоки этого места.

Симфония камней и горячий ароматный лаваш

Между Гарни и Гегардом мы заедем в удивительное ущелье с базальтовыми шестигранными колоннами высотой до 100 м. У этого памятника ЮНЕСКО получаются очень фактурные фотографии! А еще вас ждет один из колоритных двориков рядом с Гарни, где вы сами приготовите традиционный армянский лаваш и выпечку гата.

Озеро Севан — синяя сказка Армении

Самое большое на Кавказе, озеро Севан запомнится вам тихими гармоничными пейзажами. На полуострове мы посетим средневековый монастырь Севанаванк и поговорим о символизме армянских хачкар. В завершение предлагаю полакомиться знаменитой севанской форелью и кебабом из раковых шеек.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билет в Гарни (750 драм~100 руб. ), мастер-класс по выпечке лаваша (1000 драм~150 руб. ) и обед (по желанию; 10-15 долларов)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Гурген
Гурген
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, о неизведанных странах и городах, новой культуре и о новых нравах людей, которые живут в других странах и в другой культуре. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, с нашими обычаями, с нашими добрыми и гостеприимными людьми.
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4 настоящих отзыва от туристов

Anna
18 окт 2021
Нам очень повезло с экскурсоводом и водителем, молодые ребята Марта и Артур, историк и спелеолог, знающие свое дело, глубоко интересующиеся, очень приветливые, открытые, искренние и весёлые.
Было очень легко общаться, приятно слушать, в общем мы здорово и с пользой провели этот день.
К
12 сен 2021
Большое спасибо за увлекательное путешествие! Обычно стараюсь избегать гидов, работающих в команде, ведь неизвестно с кем именно проведёшь несколько часов. Но в этом случае все прошло прекрасно! Интересный рассказ, отличные маршруты, чудесные гиды! Большое спасибо!
Р
24 июля 2021
Экскурсия - вау! Все отлично организовано, водитель и гид прелестные, настоящие, яркие люди. Весь день не было ни одного повода о чём-то переживать и я смог с головой окунуться в атмосферу армянских традиций, природы и религии. Меня восхищают эти земли, этот народ и характер, отношение к жизни. Где бы ты не находился, хочется остановиться и вдохнуть энергию, которой пропитан тут воздух - любовью, вкусом и великой простотой.

Спасибо вам большое за этот день, буду рекомендовать всем знакомым исследовать Армению вместе с вами!
А
7 июля 2021
Отличные коммуникативные навыки нашего гида Стеллы и ее искренняя любовь к родному народу и культуре сделали эту экскурсию запоминающейся надолго.
Прекрасная возможность посмотреть максимум за один день.

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