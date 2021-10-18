Что вас ожидает

От язычества: храм Гарни

Рано утром мы за час доберемся до Гарни. Это единственный античный храм на территории постсоветских республик. Вы словно окажетесь в древней Греции, рассматривая монументальные колонны. Погрузитесь в армянскую мифологию, услышите легенды и красивые истории о языческих богах, узнаете об архитектуре и даже о драконах.

До христианства: монастырь Гегард

Вторая религиозная и культурная достопримечательность в нашем маршруте — монастырь Гегард, выдолбленный в скале. Здесь я расскажу, как Армения приняла христианство, и открою предание о копье Лонгина. Кроме того, в монастыре вы полюбуетесь искусной резьбой и, возможно, ощутите энергетические потоки этого места.

Симфония камней и горячий ароматный лаваш

Между Гарни и Гегардом мы заедем в удивительное ущелье с базальтовыми шестигранными колоннами высотой до 100 м. У этого памятника ЮНЕСКО получаются очень фактурные фотографии! А еще вас ждет один из колоритных двориков рядом с Гарни, где вы сами приготовите традиционный армянский лаваш и выпечку гата.

Озеро Севан — синяя сказка Армении

Самое большое на Кавказе, озеро Севан запомнится вам тихими гармоничными пейзажами. На полуострове мы посетим средневековый монастырь Севанаванк и поговорим о символизме армянских хачкар. В завершение предлагаю полакомиться знаменитой севанской форелью и кебабом из раковых шеек.

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