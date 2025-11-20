Побывать в курортном городе Дилижан и увидеть легендарный Севан.
Описание экскурсиина очень комфортабельном полноприводном автомобиле 2020-го года отвезу вас на полуостров Севанаванк, в прекрасный Дилижан, и невероятный монастырь Агарцин. Важная информация: прогуляться, посмотреть красивые пейзажи, подышать свежим воздухом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван, улица Вазгена Саркисяна 26/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Прогуляться
- Посмотреть красивые пейзажи
- Подышать свежим воздухом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 18 чел.
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Индивидуальная экскурсия по Армении: озеро Севан, монастыри и уютный Дилижан. Узнайте о молоканах и насладитесь местной кухней
Начало: Любая локация в пределах Еревана
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
от €195 за всё до 18 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Еревану
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Армении! Посетите озеро Севан, курорт Дилижан и старинные монастыри. Комфортный автомобиль и Wi-Fi
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150
€213 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€184
€230 за всё до 3 чел.