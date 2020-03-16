11 отзывов оставили туристы

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Севан и Дилижан. О природе и вере Армении

Путешествие в красивейший регион страны за историческими и архитектурными открытиями

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Арарат
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Арарат – Гид в Ереване
Места, куда вы отправитесь на экскурсии 🧭, их жители называют «армянской Швейцарией» — конечно, за красоту местных пейзажей.

Вы вдоволь полюбуетесь ими у знаменитого озера Севан в объятиях гор ⛰️ и в лесистых долинах Дилижанского заповедника.

А сопровождать красоты будут мои рассказы об истории 📖 и особенностях армянского зодчества на улочках Дилижана и в монастырях Севанаванк и Агарцин.
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении

Что вас ожидает

Севан — главный красавец Армении
Лазурная жемчужина страны и крупнейшее озеро Кавказа, обрамленное горами: Севан с первого взгляда покорит вас живописными видами. Но не только, ведь на полуострове на озере вы побываете в монастыре Севанаванк. В его церквях я расскажу о древней истории Севанаванка и о хачкарах, традиционных крестовых камнях, на один которых — Спаситель — обратим особое внимание.

Монастырь Агарцин — симфония природы и архитектуры
Именно так путеводители пишут о монастыре неподалеку от города Дилижан. И не обманывают! Здесь, в лесистой долине заповедника, вы полюбуетесь гармонией окружающих гор и работой древних архитекторов. Перенесетесь во времена строительства Агарцина в 10 — 12 вв, узнаете о княжеской династии Багратуни и о тайнах этих мест. А также познакомитесь с архитектурными деталями: в этом смысле особенно интересна трапезная.

После вы погуляете по самому Дилижану — уютному курортному городу с воссозданными улочками 19 века и памятником героям фильма «Мимино».

Организационные детали

Я заберу вас у вашего отеля в Ереване и привезу обратно.

Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арарат
Арарат
Здравствуйте! Меня зовут Арарат, и я являюсь гидом в Армении с 2014-го года. Женат и у меня трое детей (2 девочки и мальчик). Люблю путешествовать и очень люблю рыбалку. Свою работу выполняю с радостью, так как очень люблю Армению и все, что с ней связано. Жизнерадостный и занимаюсь спортом.
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11 отзывов оставили туристы

16 марта 2020
Присоединяясь к восторженным отзывам, хочу отметить, что Арарат сделал нашу поездку незабываемой, насыщенной прекрасными впечатлениями и эмоциями. Бесподобный рассказчик-эрудит с тонким юмором и местным колоритом, помимо великолепных организационных талантов, ещё и виртуозный водитель. Наша экскурсия прошла на одном дыхании, самый грустный момент-её завершение, потому что такие профессионалы встречаются в путешествии как подарок. Арарат - настоящее украшение и достоинство прекрасной Армении, благодаря именно таким людям хочется возвращаться туда снова! Всем рекомендую!
28 декабря 2019
Арарат, отличный гид и водитель. Мою жену постоянно укачивает, здесь её если и укачало, то совсем чуть-чуть, это при том, что мы ездили по серпантинам. Мы остановились в цахкадзоре и Арарат без проблем изменил маршрут, заехал за нами и мы посетили монастырь Агарцин, посетили крутейшую смотровую площадку с потрясающим видом на горы, заехали в Дилижан, прогулялись на славу по нему, заехали на озеро Севан, покушали вкуснейшей рыбки в ресторане с видом на озеро, и в конце посетили монастырь на озере севан. Все это время Арарат рассказывал интереснейшие исторические факты и легенды. А под конец экскурсии угостил нас потрясающим коньячком, а детям вручил сувениры!!! При этом он выполняет все хотелки клиента, никогда не торопит. Не знаю то ли мы ему очень понравились, то ли он всегда такой душевный человек, но нам всем (и взрослым и 2 детям) очень понравилось! Зачёт!
23 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Думаю, что это одна из самых лучших экскурсий, на которых мы побывали за многие годы поездок за пределы России (а сравнивать, поверьте, есть с чем). Хорошая, удобная машина. Виртуоз-водитель. В качестве приветствия - вода, конфеты и различные фрукты для всех участников экскурсии. У Арарата очень хороший русский язык, я бы даже сказал литературный. Рассказывает очень увлеченно и интересно. Хорошо эрудирован, начитан, готов дать ответ практически на любой вопрос. С очень хорошим чувством юмора. Подает материал очень доступно, достаточно глубоко, но без излишних углублений в детали. Хотя, если кто-то захочет более подробного освещения какого-то вопроса, то Арарат с удовольствием раскрывает тему. Очень легко налаживает контакт с детьми. Наш 8-летний внук на вопрос, что ему больше всего понравилось в Армении, говорит, что экскурсия с Араратом. Так что, если хотите как можно больше узнать об Армении и армянах и, при этом, получить удовольствие от потраченного времени, то вам обязательно нужно поехать на экскурсию с Араратом. Не пожалеете.
Татьяна
25 октября 2019
С Араратом вы полюбите Армению, у вас просто не будет другого варианта. Так легко, душевно и очень интересно он открывает всю красоту и богатство Армении. Арарат позаботился абсолютно обо всем для нас. Самая незабываемая поездка - с ним.
13 августа 2019
Сложно словами выразить те эмоции и чувства, которые мы получили благодаря Арарату. Это был незабываемый день, 12 часов в сказке, под названием "Армения". Арарат пошел нам навстречу, максимально наполнив программу экскурсии. Это был насыщенный, интересный день. Слушали на одном дыхании, Арарат с любовью и теплотой рассказывает о своей стране. Помимо этого, это очень эррудированный и начитанный человек. К вечеру не покидало чувство, что расстаемся с близким и родным человеком. Огромная благодарность от всей нашей семьи.
22 июля 2019
Экскурсия очень содержательная. Арарат восхитительный собеседник, гид, у которого есть ответы на все вопросы. В который раз восхищаюсь его профессионализмом. И это гид, у которого всегда все под рукой:от зонтика до штопора.
18 мая 2019
Потрясающе! Внимательный, заботливый мужчина и умный, интересный рассказчик, который безумно любит свою Родину. Это была не просто экскурсия, это было маленькое путешествие в мир его Армении (жаль, что всего на один день), но мы обещали вернуться... СПАСИБО!
7 апреля 2019
Экскурсия чудесная! Замечательный гид Арарат — очень рационально составил маршрут, поездка получилась насыщенной, но не утомительной. Бескрайний Севан, снежные вершины гор, маленький Дилижан и древние храмы — понравилось все, но самое главное, что показал нам Арарат — это огромная любовь к своей стране и необыкновенное радушие, Огромное спасибо. Рекомендуем всем!
2 марта 2019
Сегодня были с подругой на экскурсии с Араратом. Восторгу не было предела - очень познавательно, радушный прием, красивые места, удобный автомобиль. И это ещё не всё - во время экскурсии Арарат угощал нас вкусностями (кофе, пахлава, волшебный хачапури и многое другое). Арарат нас влюбил в Армению
11 января 2019
Большое спасибо Арарату за незабываемый день в солнечной Армении! Его забота, гостеприимство и желание сделать для нас поездку максимально комфортой и интересной останется в наших сердцах навсегда! Даже наш сын ( не любитель экскурсий) вспоминает проведенное время с большим удовольствием!
Ещё 1 отзыв

Арарат проводит ещё 4 экскурсии

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