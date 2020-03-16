11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Севан — главный красавец Армении

Лазурная жемчужина страны и крупнейшее озеро Кавказа, обрамленное горами: Севан с первого взгляда покорит вас живописными видами. Но не только, ведь на полуострове на озере вы побываете в монастыре Севанаванк. В его церквях я расскажу о древней истории Севанаванка и о хачкарах, традиционных крестовых камнях, на один которых — Спаситель — обратим особое внимание.

Монастырь Агарцин — симфония природы и архитектуры

Именно так путеводители пишут о монастыре неподалеку от города Дилижан. И не обманывают! Здесь, в лесистой долине заповедника, вы полюбуетесь гармонией окружающих гор и работой древних архитекторов. Перенесетесь во времена строительства Агарцина в 10 — 12 вв, узнаете о княжеской династии Багратуни и о тайнах этих мест. А также познакомитесь с архитектурными деталями: в этом смысле особенно интересна трапезная.

После вы погуляете по самому Дилижану — уютному курортному городу с воссозданными улочками 19 века и памятником героям фильма «Мимино».