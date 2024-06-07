На комфортабельном автомобиле мы с вами отправимся наслаждаться чудесными пейзажами Армении! Вы побываете на знаменитом озере Севан, оцените цветущий горный курорт Дилижан и осмотрите старинные монастыри: Севанаванк и Агарцин. А еще увидите памятник героям «Мимино» и узнаете о местных традициях, культуре и истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путешествие проходит по высокогорным районам Армении: озеро Севан находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, а Дилижан на высоте 1500 м. Местность окружена 24 000 гектарами заповедного леса, поэтому воздух здесь чистейший. Приехав сюда даже на один день, вы не только отдохнёте, но и поправите здоровье.
Ключевые достопримечательности
- Озеро Севан. Второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Вы услышите связанные с ним легенды, подниметесь на вершину полуострова Ахтамар и полюбуетесь озером с высоты.
- Монастырь Севанаванк. Возведённый в 9 веке, он входит в список самых древних монастырей страны. Вы узнаете о временах его упадка и расцвета, рассмотрите чёрные стены и золотой иконостас.
- Курортный город Дилижан. В Армении говорят: «Если бы в раю были лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан». Вы погуляете по его уютным улицам и оцените справедливость этих слов.
- Монастырь Агарцин. Расположенный в лесистой долине, в верховьях одноименной реки, он покорит вас живописными видами и богатой историей.
- Озеро Парз. Одно из самых романтических мест не только в национальном паре Дилижан, но и во всей Армении. Тут вы сможете прогуляться, полюбоваться природой и по желанию покататься на лодке или пролететь над озером на зиплайне.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo/Fusion 2020 года выпуска. Есть Wi-Fi.
- К участию допускаются дети 6+. Детского кресла нет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 122 туристов
Меня зовут Эдуард, я профессиональный водитель, в 2023 году по оценкам от клиентов я попал в 1% лучших водителей Армении. Я очень люблю путешествовать, побывал в более чем 20 странЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
7 июня 2024
Экскурсия называется "всё лучшее за один день!", так и есть! Многое удалось посмотреть - бескрайний Севан, уютнейший Дилижан и великолепный Агарцин, при этом всё прошло абсолютно не напряжно. Эдуард интересный рассказчик и превосходный водитель. Не смотря на то что нам крайне не повезло с погодой, экскурсия оставила после себя только положительные впечатления.
Яна
4 июня 2024
Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
К
Катерина
30 мая 2024
Все прошло отлично! Советуем маршрут и экскурсовода.
М
Мариям
23 мая 2024
Отличная экскурсия! Эдуард показал свой профессионализм, рассказывал про историю и современность. Не был навязчив. А самое главное, если вы ищите гида и фотографа в одном лице, то точно к Эдуарду! Столько замечательных фото осталось после поездки. В конце поездки захотели выпить кофе и Эдуард бонусом отвез нас в красивое место! Очень рекомендую гида. Такую Армению открыл нам❤️
А
Анна
9 мая 2024
Отличное путешествие по красивым местам. Комфортное авто, вежливый гид, готовый помочь разобраться с любым вопросом. Всегда импонирует возможность изменить маршрут под свои пожелания, которая нам была любезно предоставлена. Спасибо Эдуарду за интересное путешествие, приятную компанию и полезные рекомендации по заведения Еревана!
Екатерина
1 мая 2024
Очень деликатный, отзывчивый гид. Прекрасный автомобиль, гибкая программа. Если по дороге захотелось внести корректировки, Эдуард откликается без доп оплаты
О
Ольга
27 апр 2024
Отлично съездили с Эдуардом! Немного поменяли маршрут, захотели съездить в Хор Вирап и Нораванк - волшебные места.
Эдуард - замечательный человек, очень тактичный и приятный!
Спасибо за гостеприимную Армению!
Эдуард - замечательный человек, очень тактичный и приятный!
Спасибо за гостеприимную Армению!
Н
Наталья
23 апр 2024
Великолепная природа и интересные достопримечательности. Рекомендую ресторан с вкусной рыбой. Спасибо Эдуарду за теплую атмосферу и за заботу.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
6 часов
Красавица Армения: От Севана до Дилижана
Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€192 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.