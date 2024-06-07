Эдуард — ваш гид в Ереване

Провёл экскурсии для 122 туристов

читать дальше мира, и поэтому прекрасно знаю, что нужно путешественникам, я расскажу вам об истории Армении, покажу все красивые и исторические места, посоветую где можно вкусно покушать, где лучше купить сувениры или вещи, где погулять или куда сходить. Экскурсиями я начал заниматься совсем недавно, поэтому я мотивирован!

Меня зовут Эдуард, я профессиональный водитель, в 2023 году по оценкам от клиентов я попал в 1% лучших водителей Армении. Я очень люблю путешествовать, побывал в более чем 20 стран