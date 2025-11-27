Живописное путешествие с конной прогулкой Мы приглашаем вас начать день с посещения легендарного озера Севан — одного из крупнейших высокогорных озёр в мире — и древнего монастыря Севанаванк, откуда открываются завораживающие панорамы. После этого вы отправитесь на конную прогулку в профессиональном клубе неподалёку. Прогулка проходит по живописным маршрутам с видом на Севан, под руководством опытных инструкторов, так что подойдёт и для новичков, и для уверенно чувствующих себя в седле. Культура и активный отдых Это редкое сочетание культурного и активного отдыха в одном туре. Конная часть проходит в профессиональном клубе с обученными лошадьми и опытными инструкторами. Безопасность и комфорт участников — наш приоритет. Важная информация:

До бронирования уточните у нас, есть ли свободные места в Конном клубе на указанную дату.