Начните день с посещения озера Севан и монастыря Севанаванк с потрясающими панорамами, а затем отправьтесь на конную прогулку по живописным маршрутам с опытными инструкторами. Тур сочетает культуру, активный отдых, безопасность и комфорт для всех участников.
Описание экскурсии
Живописное путешествие с конной прогулкой Мы приглашаем вас начать день с посещения легендарного озера Севан — одного из крупнейших высокогорных озёр в мире — и древнего монастыря Севанаванк, откуда открываются завораживающие панорамы. После этого вы отправитесь на конную прогулку в профессиональном клубе неподалёку. Прогулка проходит по живописным маршрутам с видом на Севан, под руководством опытных инструкторов, так что подойдёт и для новичков, и для уверенно чувствующих себя в седле. Культура и активный отдых Это редкое сочетание культурного и активного отдыха в одном туре. Конная часть проходит в профессиональном клубе с обученными лошадьми и опытными инструкторами. Безопасность и комфорт участников — наш приоритет. Важная информация:
До бронирования уточните у нас, есть ли свободные места в Конном клубе на указанную дату.
Просим до бронирования уточнить с организатором наличие мест в конном клубе
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Конный клуб
Что включено
- Комфортабельный трансфер с профессиональным водителем из вашего отеля
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Услуги гида (при желании оплачиваются отдельно)
- Билеты в конный клуб - 8000 AMD/час, 10000 AMD/2 часа (в стоимость входит кофе, домашний йогурт и гата)
- Дети до 12 лет могут сделать круг на лошади в манеже 3000AMD/15минут, 5000AMD/30 минут, 8000AMD/1ч.
- Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Просим до бронирования уточнить с организатором наличие мест в конном клубе

Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- До бронирования уточните у нас
- Есть ли свободные места в Конном клубе на указанную дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
