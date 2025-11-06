Мои заказы

Севан и армянская Швейцария - живая открытка Армении

Отправьтесь в незабываемое путешествие к озеру Севан, где вы посетите величественный монастырь Севанаванк IX века и сможете насладиться катанием на лодках по кристально чистым водам.

После обеда вас ждут древние монастыри Гошаванк и Агарцин, погружающие в атмосферу средневековой Армении.
4.7
32 отзыва
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Незабываемое путешествие Откройте для себя настоящую Армению — край легенд, монастырей и первозданной природы. Это путешествие подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурным и природным богатством страны, прикоснуться к духовному наследию, насладиться захватывающими пейзажами и проникнуться особенной атмосферой тишины и умиротворения. Потрясающие места Наш тур начинается с одного из самых известных символов Армении — озера Севан. Расположенное на высоте 1900 метров, это величественное водное зеркало окружено горами и поражает своей красотой. Желающие смогут прокатиться на лодке по озеру и насладиться панорамными видами. Здесь же, на полуострове, возвышается древний монастырь Севанаванк, построенный в IX веке по велению царевны Мариам. Две строгие церкви, старинные хачкары и потрясающий вид на Севан оставят неизгладимое впечатление. Святые места Продолжая путь, мы направляемся в живописный регион Тавуш, где посетим монастыри Агарцин и Гошаванк. Эти жемчужины средневековой армянской архитектуры, утопающие в зелени лесов, поражают не только красотой, но и своей историей. В Агарцине вы увидите архитектурный шедевр — монастырскую трапезную и усыпальницу княжеской династии, а в Гошаванке — уникальный хачкар, будто вырезанный иглой, и узнаете о выдающемся ученом Мхитаре Гоше. Озеро Парз и Старый Дилиджан Мы отправимся к прекрасному озеру Парз, расположенному среди густых лесов Дилижанского национального парка. Окружённое зеленью и горными пейзажами, оно идеально подходит для отдыха, прогулок и живописных фотографий. Здесь гости смогут насладиться чистым воздухом, арендовать лодку или просто расслабиться в тишине природы. После этого мы посетим Старый Дилижан на улице Шарамбеяна — прекрасно восстановленный уголок, передающий атмосферу армянской жизни XIX века. Прогуливаясь по мощёным улочкам, гости смогут сделать красивые фотографии этого очаровательного исторического места.
  • Тур проводится при группе 12 человек.
  • Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
  • Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
  • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
  • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
  • Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).

Ежедневно в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Гошаванк
  • Монастырь Агарцин
  • Озеро Парз
  • Старый Дилиджан
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от точки отправления
  • Вход в места по маршруту
Что не входит в цену
  • Катание на лодках
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереван, Саят Нова 1/а, Ереванская государственная консерватория имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Тур проводится при группе 12 человек
  • Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления
  • Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда
  • В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован
  • Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь
  • Дети до 3 лет - бесплатно (без отдельного места в транспорте)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
5
3
2
2
1
А
Анна
6 ноя 2025
Отличная экскурсия. Очень красивое озеро Севан. Не хватило времени больше там погулять или покататься, насладится видами. Они завораживают. Лучше уменьшить время пребывания на озере парз. Программа насыщенная и интересная.
Л
Лада
30 окт 2025
Вот и закончилась наша поездка в интернациональной компании, с замечательным душевным гидом Вахой и отличным водителем!
Посетили озеро Севан, монастыри. Меня впечатляет красивая природа - горы, озера. В обед заехали в
читать дальше

фуд-корт, выбор достаточный, мой обед рис с теытельками, салат из капусты, хлеб, сыр, томатный сок - 1820 драм всего. А вот на одной из локаций была пекарня, там самая дешёвая гата стоит 1500 драм, чай 800 драм.
На всех локациях есть туалеты, сувениры, выделяется свободное время.
Наш гид Ваха очень образованный и культурный человек, с лёгкостью переходил с английского на русский, армянский, на любой вопрос давал развернутый ответ. Очень обаятельный парень!
Приезжайте в Армению, очень душевная и гостеприимная страна🥰
За дружбу народов! 🥂☀️❤️

А
Александра
27 окт 2025
Никогда не думала, что экскурсия по монастырям может быть настолько интересной и увлекательной! Большое спасибо Хасмик, она нас очаровала. Окунула нас в истоки древней Армении. Очень впечатлила тяжёлая судьба народа
читать дальше

Армении. Наша экскурсовод Жасмин🤗 в течении всей экскурсии всегда создавала комфортную обстановку и уютную атмосферу. При покупке тура больше всего хотелось посмотреть озеро Севан, но на нём, к сожалению, не повезло с погодой, был сильный ветер и дождь, но это ни капли не омрачило наш день! Остальные локации поразили своей историей и красотой! В общем, очень интересная экскурсия + красивые виды!

L
Lenabelova
26 окт 2025
A
Aнна
25 окт 2025
Т
Татьяна
23 окт 2025
Экскурсия понравилась, красивые локации, гид очень доступно преподносил информацию
Г
Галина
22 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Виды осенью в Армении это что-то с чем то! Мы тут впервые и оставляем частичку своих сердец, так же благодаря гиду Армине! ♥️ Она знает просто все! 😄 На все вопросы знает ответ! 👍🏻
Водитель Вардан профессионал, ему отдельная благодарность! 🙏
В
Вера
16 окт 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Гоар рассказывала интересно, материал давала грамотно, сумела экскурсантов объединить в коллектив и вообще с ней было весело!
N
Natalie
9 окт 2025
М
Марина
8 окт 2025
Нам не повезло с погодой, почти всю экскурсию в районе Севана было холодно и шел дождь. И при этом экскурсия плохо организована, маршрут совершенно не продуман. Обед организован очень рано
читать дальше

по времени, где-то в 11 часов. Нам там предложили взять еду с собой. Хорошо, что на следующей остановке можно было вытить горячий чай. Экскурсовод очень мало рассказывает, в дороге информации практически нет, включает музыку. Дилижан мы практически не видели. На озере Парз нам было выделено 40 минут для прогулки и перекуса. При этом там не работало ничего, даже туалет (Я бы не рекомендовала экскурсии с фирмой One Way Tour.

N
Natalie
8 окт 2025
Хорошие локации, хороший приветливый разговорчивый гид! Во время поездки много чего рассказал, было интересно послушать историю Армении!!! Оргинзованно, слаженно, всё по регламенту, везде успели, пообедали, сытые и довольные вернулись в город! Молодцы!!!
I
Irina
8 окт 2025
О
Ольга
6 окт 2025
В
Валерия
29 сен 2025
Большое спасибо экскурсоводу Хасмик и водителю Рубену, все было супер! Хасмик очень интересно и подробно дает информацию. Экскурсия очень интересная, особенно если вы первый раз в Армении.
Ю
Юлия
29 сен 2025
Посещали данную экскурсию, нам все очень понравилось, гид Тигран профессионал своего дела и юмор у него огонь))

