Отправьтесь в незабываемое путешествие к озеру Севан, где вы посетите величественный монастырь Севанаванк IX века и сможете насладиться катанием на лодках по кристально чистым водам.
После обеда вас ждут древние монастыри Гошаванк и Агарцин, погружающие в атмосферу средневековой Армении.
Описание экскурсииНезабываемое путешествие Откройте для себя настоящую Армению — край легенд, монастырей и первозданной природы. Это путешествие подарит вам уникальную возможность познакомиться с культурным и природным богатством страны, прикоснуться к духовному наследию, насладиться захватывающими пейзажами и проникнуться особенной атмосферой тишины и умиротворения. Потрясающие места Наш тур начинается с одного из самых известных символов Армении — озера Севан. Расположенное на высоте 1900 метров, это величественное водное зеркало окружено горами и поражает своей красотой. Желающие смогут прокатиться на лодке по озеру и насладиться панорамными видами. Здесь же, на полуострове, возвышается древний монастырь Севанаванк, построенный в IX веке по велению царевны Мариам. Две строгие церкви, старинные хачкары и потрясающий вид на Севан оставят неизгладимое впечатление. Святые места Продолжая путь, мы направляемся в живописный регион Тавуш, где посетим монастыри Агарцин и Гошаванк. Эти жемчужины средневековой армянской архитектуры, утопающие в зелени лесов, поражают не только красотой, но и своей историей. В Агарцине вы увидите архитектурный шедевр — монастырскую трапезную и усыпальницу княжеской династии, а в Гошаванке — уникальный хачкар, будто вырезанный иглой, и узнаете о выдающемся ученом Мхитаре Гоше. Озеро Парз и Старый Дилиджан Мы отправимся к прекрасному озеру Парз, расположенному среди густых лесов Дилижанского национального парка. Окружённое зеленью и горными пейзажами, оно идеально подходит для отдыха, прогулок и живописных фотографий. Здесь гости смогут насладиться чистым воздухом, арендовать лодку или просто расслабиться в тишине природы. После этого мы посетим Старый Дилижан на улице Шарамбеяна — прекрасно восстановленный уголок, передающий атмосферу армянской жизни XIX века. Прогуливаясь по мощёным улочкам, гости смогут сделать красивые фотографии этого очаровательного исторического места. Важная информация:
- Тур проводится при группе 12 человек.
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Монастырь Гошаванк
- Монастырь Агарцин
- Озеро Парз
- Старый Дилиджан
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от точки отправления
- Вход в места по маршруту
Что не входит в цену
- Катание на лодках
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереван, Саят Нова 1/а, Ереванская государственная консерватория имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
6 ноя 2025
Отличная экскурсия. Очень красивое озеро Севан. Не хватило времени больше там погулять или покататься, насладится видами. Они завораживают. Лучше уменьшить время пребывания на озере парз. Программа насыщенная и интересная.
Л
Лада
30 окт 2025
Вот и закончилась наша поездка в интернациональной компании, с замечательным душевным гидом Вахой и отличным водителем!
А
Александра
27 окт 2025
Никогда не думала, что экскурсия по монастырям может быть настолько интересной и увлекательной! Большое спасибо Хасмик, она нас очаровала. Окунула нас в истоки древней Армении. Очень впечатлила тяжёлая судьба народа
L
Lenabelova
26 окт 2025
A
Aнна
25 окт 2025
Т
Татьяна
23 окт 2025
Экскурсия понравилась, красивые локации, гид очень доступно преподносил информацию
Г
Галина
22 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Виды осенью в Армении это что-то с чем то! Мы тут впервые и оставляем частичку своих сердец, так же благодаря гиду Армине! ♥️ Она знает просто все! 😄 На все вопросы знает ответ! 👍🏻
В
Вера
16 окт 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Гоар рассказывала интересно, материал давала грамотно, сумела экскурсантов объединить в коллектив и вообще с ней было весело!
N
Natalie
9 окт 2025
М
Марина
8 окт 2025
Нам не повезло с погодой, почти всю экскурсию в районе Севана было холодно и шел дождь. И при этом экскурсия плохо организована, маршрут совершенно не продуман. Обед организован очень рано
N
Natalie
8 окт 2025
Хорошие локации, хороший приветливый разговорчивый гид! Во время поездки много чего рассказал, было интересно послушать историю Армении!!! Оргинзованно, слаженно, всё по регламенту, везде успели, пообедали, сытые и довольные вернулись в город! Молодцы!!!
I
Irina
8 окт 2025
О
Ольга
6 окт 2025
В
Валерия
29 сен 2025
Большое спасибо экскурсоводу Хасмик и водителю Рубену, все было супер! Хасмик очень интересно и подробно дает информацию. Экскурсия очень интересная, особенно если вы первый раз в Армении.
Ю
Юлия
29 сен 2025
Посещали данную экскурсию, нам все очень понравилось, гид Тигран профессионал своего дела и юмор у него огонь))
