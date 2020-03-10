32 отзыва оставили туристы

Природа, история, легенды и вкусы озера Севан
В центре Армянского нагорья лежит лазурное озеро, охраняемое горными хребтами — вы с первого взгляда влюбитесь в эти красивейшие виды Армении. По дороге я расскажу о названии озера и об исторической битве на Севане, которая стала началом освобождения Армянского королевства от арабского ига, а также поделюсь легендой о дочери князя, красавице Тамар, — в честь нее назван остров на озере Ван, оказавшемся сегодня на территории Турции. Конечно, вы побываете в монастыре Севанаванк на озерном полуострове, где насладитесь гармоней природного и рукотворного и услышите главное из многовековой истории святыни.
После знакомства с монастырем вы пообедаете в ресторане на берегу озера и оцените вкус знаменитой севанской форели и кебаба из раковых шеек.
Горный монастырь Агарцин и город-заповедник Дилижан
Во второй части путешествия продолжим путь на север через горный туннель. И перед вами предстанет средневековый монастырь, затерянный среди дивных дилижанских лесов. Вы проникнетесь умиротворяющей атмосферой Агарцина и почувствуете себя жителями древней Армении, а я расскажу о названии и судьбе монастыря. На обратном пути заедем погулять по курортному городу Дилижан. Проходя по живописным улочкам, вы рассмотрите традиционные армянские дома и попьете горячего чая из горных трав.
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