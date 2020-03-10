32 отзыва оставили туристы

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Красавица Армения: Севан и Дилижан

Отправиться на озеро-символ страны и в уютный город за историей, легендами и панорамами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

€13098 за экскурсиюскидка25%

У этой экскурсии32 отзыва
4.78
Ашот
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ашот – представитель в Ереване
Путешествие к «нашему морю» и по его окрестностям — обязательный минимум для поездок из Еревана по Армении.

Здесь сконцентрированы исторические памятники и незабываемые виды.

Вы услышите легенды озера Севан, прикоснетесь к прошлому в монастыре Севанаванк и попробуете знаменитую местную форель.

А во второй части экскурсии 🧭 окажетесь в тихом горном монастыре Агарцин и погуляете по курортному Дилижану.

И за этот день лучше поймете мою красивую гостеприимную страну.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан

Что вас ожидает

Природа, история, легенды и вкусы озера Севан
В центре Армянского нагорья лежит лазурное озеро, охраняемое горными хребтами — вы с первого взгляда влюбитесь в эти красивейшие виды Армении. По дороге я расскажу о названии озера и об исторической битве на Севане, которая стала началом освобождения Армянского королевства от арабского ига, а также поделюсь легендой о дочери князя, красавице Тамар, — в честь нее назван остров на озере Ван, оказавшемся сегодня на территории Турции. Конечно, вы побываете в монастыре Севанаванк на озерном полуострове, где насладитесь гармоней природного и рукотворного и услышите главное из многовековой истории святыни.

После знакомства с монастырем вы пообедаете в ресторане на берегу озера и оцените вкус знаменитой севанской форели и кебаба из раковых шеек.

Горный монастырь Агарцин и город-заповедник Дилижан
Во второй части путешествия продолжим путь на север через горный туннель. И перед вами предстанет средневековый монастырь, затерянный среди дивных дилижанских лесов. Вы проникнетесь умиротворяющей атмосферой Агарцина и почувствуете себя жителями древней Армении, а я расскажу о названии и судьбе монастыря. На обратном пути заедем погулять по курортному городу Дилижан. Проходя по живописным улочкам, вы рассмотрите традиционные армянские дома и попьете горячего чая из горных трав.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 43€). Для 1 ребёнка до 10 лет доплата не требуется.
  • Экскурсию можно начать со второй половины дня, с пользой потратив утро в Ереване, а на обратном пути отдохнуть.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Обед оплачивается дополнительно (средний чек — 900 руб. на человека)
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
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32 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Ашот, без преувеличения, лучший гид в Ереване! На экскурсии всё прошло прекрасно: очень аккуратный, заботливый, доброжелательный, увлечённый гид, знает ответ на любой вопрос об Армении (как о прошлом, так и о настоящем). Было очень интересно и приятно открывать страну вместе с ним. При выборе экскурсии учтите, что в Дилижане не так много мест, которые можно посмотреть, но дорога и окрестности всё равно сказочные. На Севане было прекрасно, хотелось бы, чтобы там было чуть больше времени.
23 февраля 2020
Спасибо за отличную экскурсию! Обязательно будем рекомендовать друзьям! Очень комфортная, информативная экскурсия по красивым местам!
22 февраля 2020
Очень доброжелательный и отзывчивый парень. Остаётся на связи до и после встречи, отвечая на вопросы, даже не связанные с экскурсией. Удобный и комфортабельный автомобиль. Никаких скрытых платежей, всегда скажет что, где и по чём.
27 января 2020
Экскурсия прошла замечательно. Ашот, отзывчивый, общительный, добрый и профессионал своего дела. Показал все что было запланировано и даже больше. Помог в организации трансфера в Грузию и посадил в автобус. Спасибо большое!
9 января 2020
Ашот просто умничка и мегапрофессионал своего дела! Все покажет, все расскажет, посоветует, где и что лучше, и не только в моменте экскурсии, но и после нее не бросит связь с вами и всегда придет на выручку! Ашот, желаем Вам побольше хороших и веселых туристов в 2020 году!) Спасибо огромное за впечатления!
5 ноября 2019
Как мне повезло, что знакомство с Арменией началось с заказа экскурсии на этом сайте именно у этого гида. Еще до нашего вылета из России Ашот начал нас сопровождать - любые вопросы, все нюансы решались оперативно через мессенджер. К месту встречи Ашот прибыл минута в минуту к назначенному времени. Пунктуальность, аккуратность, непоказное гостеприимство, доброжелательность - именно с таким настроением начался наш день. Про то, как Ашот любит и знает свой край, написано ниже очень много, все это подтверждаю. Хочется добавить про его умение быстро реагировать на обстоятельства и переиграть формат экскурсии (важно, что не упустив в качестве!). Во время нашей прогулки пошел холодный дождь. У Ашота на такой случай нашлись зонты, также на нашем маршруте "материализовался" ларек с горячим кофе - такие мелочи совсем не мелочи, они делают настроение. Благодаря им холодный город еще больше раскрывает тепло человеческих сердец. Еще Ашот в конце экскурсии завез нас на рынок - вот где рай для любителей фруктов, орехов (а если вы ими не являетесь, то в этом месте обязательно станете). Благодаря Ашоту нас встречали как родных, мы получили кучу подарков - это неожиданно и безумно приятно. Также он помог нам забронировать столик в хорошем (и недорогом!) ресторане, где нам также сделали подарок - в конце трапезы вынесли огромную тарелку с фруктами, когда мы поблагодарив сказали, что нет никакой возможности их съесть, то нам завернули всю эту красоту с собой. Получив отличную организацию и интересную программу, мы захотели еще один день экскурсий с этим гидом. К сожалению, Ашот был занят, у него была другая группа. Но он порекомендовал нам другого гида (забегая вперед скажу, что он тоже был профессионалом своего дела). Но просто на рекомендациях дело не закончилось, Ашот был всегда на связи, постоянно интересовался, все ли у нас хорошо и нет ли каких вопросов по организации и повествованию. Спасибо, Ашот! Спасибо, Армения, твоя тысячелетняя красота неоспорима, но только благодаря твоим людям частичка нашего сердца теперь принадлежит тебе.
3 ноября 2019
Ашот - замечательный гид, знающий и любящий свою страну! Обращаясь к Ашоту, вы не прогадаете. Вам покажут все обещанное+ бонус. А в предверии экскурсии вам дадут исчерпывающую информацию обо всем, что может интересовать и даже забронируют рестораны по вашему вкусу. То есть пред-инфа плюс экскурсия плюс внимание к вам после экскурсии. Очень приятно подобное отношение и уважение. Искренне благодарим Ашота за экскурсию, а также за экскурсию, которую по замещению провел Тигран. Ребята - молодцы и низкий им поклон!
3 ноября 2019
Были на экскурсии" Красавица Армения: Севан и Дилижан" 30 октября с Ашотом. Современный и открытый для общения человек. Благодаря ему мы попробовали очень вкусную рыбку из озера Севан и кебаб из раков. Получили незабываемые впечатления от экскурсии и исторические знания об Армении. Спасибо Ашоту за прекрасно проведенное время.
31 октября 2019
Ашот, спасибо огромное за нашу экскурсию! Интересно, познавательно, доступно. Прекрасное знание истории, дат и традиций этой удивительной страны. Легко и непринуждённо. Удачи Вам!
21 октября 2019
С Ашотом мы ездили на экскурсию «Красавица Армения: Севан и Дилижан». Ашот приехал чуть раньше назначенного времени. Автомобиль был комфортабельный и чистый, виды Севана и Дилижана были хороши и приятны, Ашот рассказал нам некоторые факты из истории Армении. Несмотря на вышеперечисленные плюсы, по нашему мнению, Ашот вёл себя непрофессионально: спустя некоторое время попросил осуществить операцию по выдаче ему рублей, компенсируемых безналичным переводом на нашу карточку Сбербанка (мы отказались, но сам факт такого предложения был некомфортным и неприятным для нас), ресторан, в который нас отвезли, не впечатлил – тарелка «свежих» овощей состояла из сморщенного перца и других лежалых овощей. Ашот, без нашего на то приглашения, сел с нами за один стол (стоимость его ужина по предложению Ашота, поступившему на обратном пути в Ереван, была вычтена из стоимости экскурсии). На обратном пути у Ашота получилось сделать некоторые свои дела: заехать на заправку, передать кому-то деньги. Впечатление от экскурсии осталось неприятное, между качественным сервисом и тем, что получили мы – огромная пропасть.
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