32 отзыва оставили туристы

Как мне повезло, что знакомство с Арменией началось с заказа экскурсии на этом сайте именно у этого гида. Еще до нашего вылета из России Ашот начал нас сопровождать - любые вопросы, все нюансы решались оперативно через мессенджер. К месту встречи Ашот прибыл минута в минуту к назначенному времени. Пунктуальность, аккуратность, непоказное гостеприимство, доброжелательность - именно с таким настроением начался наш день. Про то, как Ашот любит и знает свой край, написано ниже очень много, все это подтверждаю. Хочется добавить про его умение быстро реагировать на обстоятельства и переиграть формат экскурсии (важно, что не упустив в качестве!). Во время нашей прогулки пошел холодный дождь. У Ашота на такой случай нашлись зонты, также на нашем маршруте "материализовался" ларек с горячим кофе - такие мелочи совсем не мелочи, они делают настроение. Благодаря им холодный город еще больше раскрывает тепло человеческих сердец. Еще Ашот в конце экскурсии завез нас на рынок - вот где рай для любителей фруктов, орехов (а если вы ими не являетесь, то в этом месте обязательно станете). Благодаря Ашоту нас встречали как родных, мы получили кучу подарков - это неожиданно и безумно приятно. Также он помог нам забронировать столик в хорошем (и недорогом!) ресторане, где нам также сделали подарок - в конце трапезы вынесли огромную тарелку с фруктами, когда мы поблагодарив сказали, что нет никакой возможности их съесть, то нам завернули всю эту красоту с собой. Получив отличную организацию и интересную программу, мы захотели еще один день экскурсий с этим гидом. К сожалению, Ашот был занят, у него была другая группа. Но он порекомендовал нам другого гида (забегая вперед скажу, что он тоже был профессионалом своего дела). Но просто на рекомендациях дело не закончилось, Ашот был всегда на связи, постоянно интересовался, все ли у нас хорошо и нет ли каких вопросов по организации и повествованию. Спасибо, Ашот! Спасибо, Армения, твоя тысячелетняя красота неоспорима, но только благодаря твоим людям частичка нашего сердца теперь принадлежит тебе.