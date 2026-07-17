32 отзыва оставили туристы

Июль и август считаются наилучшим временем для посещения озера Севан и Дилижана. В это время года погода позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии: от захватывающих видов на озеро до прогулок по живописным улочкам Дилижана. В эти месяцы вы сможете в полной мере оценить красоту природы и архитектуры. Май, июнь, сентябрь и октябрь также являются хорошими месяцами для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и сделать поездку более личной и комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Севан
Монастырь Севанаванк
Монастырь Агарцин
Город Дилижан
Описание экскурсии
Природа, история, легенды и вкусы озера Севан
В центре Армянского нагорья лежит лазурное озеро, охраняемое горными хребтами — вы с первого взгляда влюбитесь в эти красивейшие виды Армении. По дороге я расскажу о названии озера и об исторической битве на Севане, которая стала началом освобождения Армянского королевства от арабского ига, а также поделюсь легендой о дочери князя, красавице Тамар, — в честь нее назван остров на озере Ван, оказавшемся сегодня на территории Турции. Конечно, вы побываете в монастыре Севанаванк на озерном полуострове, где насладитесь гармоней природного и рукотворного и услышите главное из многовековой истории святыни.
После знакомства с монастырем вы пообедаете в ресторане на берегу озера и оцените вкус знаменитой севанской форели и кебаба из раковых шеек.
Горный монастырь Агарцин и город-заповедник Дилижан
Во второй части путешествия продолжим путь на север через горный туннель. И перед вами предстанет средневековый монастырь, затерянный среди дивных дилижанских лесов. Вы проникнетесь умиротворяющей атмосферой Агарцина и почувствуете себя жителями древней Армении, а я расскажу о названии и судьбе монастыря. На обратном пути заедем погулять по курортному городу Дилижан. Проходя по живописным улочкам, вы рассмотрите традиционные армянские дома и попьете горячего чая из горных трав.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 22.000 драмов, не считая обед.
В данную экскурсию можно включить посещение уникальной семейной сыроварни десертных сыров. Подробности и условия уточните в переписке
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Обед оплачивается дополнительно (средний чек — 16 евро на человека)
Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4404 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией.
Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей читать дальшеуменьшить
в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем.
А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском.
Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 156 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Пишу отзыв месяц спустя. Огромная благодарность Ашоту за увлекательную экскурсию. Материал представлен в простой доступной и легкой форме, маршрут продуман до мелочей. Потому время пролетело не заметно. Было ощущение, как читать дальшеуменьшить
будто просто поехала с другом. Не могу не отметить божественный обед с потрясающим видом на Севан. Словами не передать, это нужно увидеть и попробовать) Так же хочу отметить, что Ашот хорошо фотографирует. Прекрасными фотографиями будете обеспечены. Еще раз хочу поблагодарить Ашота за возможность понять и полюбить Армению. Очень хочется сюда вернуться)
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Елена
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению. Заезжали дополнительно на сыроварню, вообще не пожалели, очень необычные сыры и вокруг тоже красиво
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А
Анна
Ашот душевный, адекватный и небезразличный. Всё чётко, понятно, доступно и комфортно организовано. Highly recommended!
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Д
Дарина
С 5 по 10 марта мы с мужем были в Ереване, но отзыв пишу спустя месяц, т. к. нужно было «переварить» все увиденное и услышанное. Армения не отпускает нас до читать дальшеуменьшить
сих пор)). 7 марта посетили Севан и Дилижан. Нашим гидом был Ашот. Это замечательный человек и профессионал своего дела. Хочется отметить его индивидуальный подход и внимание к каждому, его участливость. Мы были ограничены во времени и не планировали ехать еще на одну экскурсию, но благодаря Ашоту, 9 марта отправились в путешествие по невероятной красоты местам и попытались объять необъятное: Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, Гарни, Симфония камней. Экскурсия длилась 9,5 часов. Ашот был не только интересным рассказчиком с грамотной речью, но и надежным водителем, а также классным фотографом. Особенно хочется отметить его человеческие качества: накануне 8 марта попасть на ужин в ресторан было практически невозможно, но Ашот и тут все организовал по высшему разряду. Нас гостеприимно приняли, вкусно накормили и порадовали национальными песнями и танцами. Еще, узнав, что за время пребывания мы не попробовали варенье из грецких орехов)), рано утром в день нашего отъезда и перед своей очередной экскурсией заехал к нам в отель и оставил на ресепшене для нас баночку этой вкуснятины. Вот оно настоящее достояние Армении – люди! Провел с человеком два дня, а как будто знаешь его сто лет и не можешь забыть.
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Алсу
Ашот, как организатор, обсудил все моменты поездки. Гид - Эдуард. Интеллегентный, приятный молодой человек. Поставленная речь. Дал полную информацию и по маршруту, и по истории, и по быту Армении. Был читать дальшеуменьшить
не навязчив в вопросах национальной политики (что оказалось для нас довольно значимым моментом- было сравнение с гидом накануне). Темп экскурсии был подстроен под наши возможности по здоровью. За что отдельная благодарность! Маршрут не сложный, красочный, аутентичный.
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И
Ирина
Экскурсия была насыщенной и интересной, гид Эдуард отвечал на всевозможные вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии, обед в ресторане был очень вкусный, Севан превосходен. Единственное, что погода была не очень благосклонной и в следующий раз я бы выбрала май или июнь. В октябре также природа в Дилижане должна быть красивой, в осенних красках
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Входит в следующие категории Еревана
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