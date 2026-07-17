32 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Красавица Армения: Севан и Дилижан

Погрузитесь в уникальный мир армянской истории и природы, открыв для себя секреты озера Севан и красоты Дилижана
Отправляясь в путешествие по Армении, каждый турист мечтает увидеть знаменитое озеро Севан, называемое «армянским морем».

Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность не только насладиться великолепными видами, но и узнать множество легенд
читать дальшеуменьшить

и исторических фактов, связанных с этим местом.

Вы посетите древний монастырь Севанаванк, где каждый камень дышит историей, и сможете оценить вкус знаменитой севанской форели.

Вторая часть экскурсии перенесет вас в тихие уголки горного монастыря Агарцин, где каждый найдет мир и умиротворение.

Завершится ваше путешествие прогулкой по живописным улочкам курортного Дилижана, где вы сможете насладиться армянским гостеприимством и попробовать ароматный горный чай.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с богатым культурным наследием и неповторимой природой Армении

4.9
156 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды Армянского нагорья
  • 🏰 Посещение исторических монастырей
  • 🍽 Дегустация севанской форели и кебаба
  • 📜 Узнаете легенды и историю Армении
  • 🌲 Прогулка по живописным дилижанским лесам
  • 🏡 Атмосфера курортного города Дилижан

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июль и август считаются наилучшим временем для посещения озера Севан и Дилижана. В это время года погода позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии: от захватывающих видов на озеро до прогулок по живописным улочкам Дилижана. В эти месяцы вы сможете в полной мере оценить красоту природы и архитектуры. Май, июнь, сентябрь и октябрь также являются хорошими месяцами для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и сделать поездку более личной и комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Красавица Армения: Севан и Дилижан

Что можно увидеть

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Агарцин
  • Город Дилижан

Описание экскурсии

Природа, история, легенды и вкусы озера Севан

В центре Армянского нагорья лежит лазурное озеро, охраняемое горными хребтами — вы с первого взгляда влюбитесь в эти красивейшие виды Армении. По дороге я расскажу о названии озера и об исторической битве на Севане, которая стала началом освобождения Армянского королевства от арабского ига, а также поделюсь легендой о дочери князя, красавице Тамар, — в честь нее назван остров на озере Ван, оказавшемся сегодня на территории Турции. Конечно, вы побываете в монастыре Севанаванк на озерном полуострове, где насладитесь гармоней природного и рукотворного и услышите главное из многовековой истории святыни.

После знакомства с монастырем вы пообедаете в ресторане на берегу озера и оцените вкус знаменитой севанской форели и кебаба из раковых шеек.

Горный монастырь Агарцин и город-заповедник Дилижан

Во второй части путешествия продолжим путь на север через горный туннель. И перед вами предстанет средневековый монастырь, затерянный среди дивных дилижанских лесов. Вы проникнетесь умиротворяющей атмосферой Агарцина и почувствуете себя жителями древней Армении, а я расскажу о названии и судьбе монастыря. На обратном пути заедем погулять по курортному городу Дилижан. Проходя по живописным улочкам, вы рассмотрите традиционные армянские дома и попьете горячего чая из горных трав.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 22.000 драмов, не считая обед.
  • В данную экскурсию можно включить посещение уникальной семейной сыроварни десертных сыров. Подробности и условия уточните в переписке

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Обед оплачивается дополнительно (средний чек — 16 евро на человека)
  • Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) составит 15 000 драмов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4404 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
читать дальшеуменьшить

в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 156 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
4
3
3
2
2
1
1
2
Ольга
Пишу отзыв месяц спустя. Огромная благодарность Ашоту за увлекательную экскурсию. Материал представлен в простой доступной и легкой форме, маршрут продуман до мелочей. Потому время пролетело не заметно. Было ощущение, как
читать дальшеуменьшить

будто просто поехала с другом. Не могу не отметить божественный обед с потрясающим видом на Севан. Словами не передать, это нужно увидеть и попробовать) Так же хочу отметить, что Ашот хорошо фотографирует. Прекрасными фотографиями будете обеспечены. Еще раз хочу поблагодарить Ашота за возможность понять и полюбить Армению. Очень хочется сюда вернуться)

Пишу отзыв месяц спустя. Огромная благодарность Ашоту за увлекательную экскурсию. Материал представлен в простой доступной и
Пишу отзыв месяц спустя. Огромная благодарность Ашоту за увлекательную экскурсию. Материал представлен в простой доступной и
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Заезжали дополнительно на сыроварню, вообще не пожалели, очень необычные сыры и вокруг тоже красиво
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Спасибо, Ашоту была очень интересная экскурсия, много и увлекательно рассказывал про историю Армянской церкви, озеро Севан и в целом Армению.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Ашот душевный, адекватный и небезразличный. Всё чётко, понятно, доступно и комфортно организовано. Highly recommended!
Ашот душевный, адекватный и небезразличный. Всё чётко, понятно, доступно и комфортно организовано. Highly recommended!
Ашот душевный, адекватный и небезразличный. Всё чётко, понятно, доступно и комфортно организовано. Highly recommended!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
С 5 по 10 марта мы с мужем были в Ереване, но отзыв пишу спустя месяц, т. к. нужно было «переварить» все увиденное и услышанное. Армения не отпускает нас до
читать дальшеуменьшить

сих пор)).
7 марта посетили Севан и Дилижан. Нашим гидом был Ашот. Это замечательный человек и профессионал своего дела. Хочется отметить его индивидуальный подход и внимание к каждому, его участливость. Мы были ограничены во времени и не планировали ехать еще на одну экскурсию, но благодаря Ашоту, 9 марта отправились в путешествие по невероятной красоты местам и попытались объять необъятное: Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, Гарни, Симфония камней. Экскурсия длилась 9,5 часов. Ашот был не только интересным рассказчиком с грамотной речью, но и надежным водителем, а также классным фотографом.
Особенно хочется отметить его человеческие качества: накануне 8 марта попасть на ужин в ресторан было практически невозможно, но Ашот и тут все организовал по высшему разряду. Нас гостеприимно приняли, вкусно накормили и порадовали национальными песнями и танцами. Еще, узнав, что за время пребывания мы не попробовали варенье из грецких орехов)), рано утром в день нашего отъезда и перед своей очередной экскурсией заехал к нам в отель и оставил на ресепшене для нас баночку этой вкуснятины. Вот оно настоящее достояние Армении – люди! Провел с человеком два дня, а как будто знаешь его сто лет и не можешь забыть.

Вам был полезен этот отзыв?
Алсу
Ашот, как организатор, обсудил все моменты поездки. Гид - Эдуард. Интеллегентный, приятный молодой человек. Поставленная речь. Дал полную информацию и по маршруту, и по истории, и по быту Армении. Был
читать дальшеуменьшить

не навязчив в вопросах национальной политики (что оказалось для нас довольно значимым моментом- было сравнение с гидом накануне). Темп экскурсии был подстроен под наши возможности по здоровью. За что отдельная благодарность!
Маршрут не сложный, красочный, аутентичный.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия была насыщенной и интересной, гид Эдуард отвечал на всевозможные вопросы, даже не касающиеся темы экскурсии, обед в ресторане был очень вкусный, Севан превосходен. Единственное, что погода была не очень благосклонной и в следующий раз я бы выбрала май или июнь. В октябре также природа в Дилижане должна быть красивой, в осенних красках
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Красавица Армения: Севан и Дилижан»

Древние святыни Армении и «наше море» Севан
На машине
9 часов
1209 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€36 за человека
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
На машине
6 часов
-
30%
164 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €231€330 за всё до 2 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
На машине
5 часов
608 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €220 за всё до 5 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
На машине
7 часов
284 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гарни - Гегард - Севан. Душевное знакомство с Арменией
Изучить античный храм и два монастыря, открыть давние предания и полюбоваться озером
Начало: У вашего отеля в малом центре Еревана
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €180 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €230 за экскурсию