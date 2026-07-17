32 отзыва оставили туристы

Июль и август считаются наилучшим временем для посещения озера Севан и Дилижана. В это время года погода позволяет насладиться всеми аспектами экскурсии: от захватывающих видов на озеро до прогулок по живописным улочкам Дилижана. В эти месяцы вы сможете в полной мере оценить красоту природы и архитектуры. Май, июнь, сентябрь и октябрь также являются хорошими месяцами для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и сделать поездку более личной и комфортной.

Отправляясь в путешествие по Армении, каждый турист мечтает увидеть знаменитое озеро Севан, называемое «армянским морем».Эта экскурсия предоставит вам уникальную возможность не только насладиться великолепными видами, но и узнать множество легенд

и исторических фактов, связанных с этим местом. Вы посетите древний монастырь Севанаванк, где каждый камень дышит историей, и сможете оценить вкус знаменитой севанской форели. Вторая часть экскурсии перенесет вас в тихие уголки горного монастыря Агарцин, где каждый найдет мир и умиротворение. Завершится ваше путешествие прогулкой по живописным улочкам курортного Дилижана, где вы сможете насладиться армянским гостеприимством и попробовать ароматный горный чай. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с богатым культурным наследием и неповторимой природой Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Природа, история, легенды и вкусы озера Севан

В центре Армянского нагорья лежит лазурное озеро, охраняемое горными хребтами — вы с первого взгляда влюбитесь в эти красивейшие виды Армении. По дороге я расскажу о названии озера и об исторической битве на Севане, которая стала началом освобождения Армянского королевства от арабского ига, а также поделюсь легендой о дочери князя, красавице Тамар, — в честь нее назван остров на озере Ван, оказавшемся сегодня на территории Турции. Конечно, вы побываете в монастыре Севанаванк на озерном полуострове, где насладитесь гармоней природного и рукотворного и услышите главное из многовековой истории святыни.

После знакомства с монастырем вы пообедаете в ресторане на берегу озера и оцените вкус знаменитой севанской форели и кебаба из раковых шеек.

Горный монастырь Агарцин и город-заповедник Дилижан

Во второй части путешествия продолжим путь на север через горный туннель. И перед вами предстанет средневековый монастырь, затерянный среди дивных дилижанских лесов. Вы проникнетесь умиротворяющей атмосферой Агарцина и почувствуете себя жителями древней Армении, а я расскажу о названии и судьбе монастыря. На обратном пути заедем погулять по курортному городу Дилижан. Проходя по живописным улочкам, вы рассмотрите традиционные армянские дома и попьете горячего чая из горных трав.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 22.000 драмов, не считая обед.

В данную экскурсию можно включить посещение уникальной семейной сыроварни десертных сыров. Подробности и условия уточните в переписке

Что входит в стоимость, а что — нет