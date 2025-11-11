Приготовьтесь совершить путешествие сквозь время и культуры, в котором Армения раскроет перед вами своё сердце. Вы побываете на Севане, увидите монастырский комплекс Севанаванк. Заедете в Дилижан с его целебным воздухом.
А ещё побываете у монастырей Гошаванк и Агарцин — древних архитектурных ансамблей, где история и природа сливаются в единое целое.
Описание экскурсииОзеро Севан и древние монастыри На этой экскурсии мы посетим жемчужину Армении — величественное озеро Севан, поражающее своей небесной синевой и масштабами. Вы увидите древний монастырь Севанаванк, стоящий на скалистом полуострове как страж озера, и насладитесь панорамным видом с его обзорной площадки. Мы прогуляемся по утопающему в зелени городку Дилижан с его особой атмосферой, а после обеда в местном ресторане отправимся к монастырю Гошаванк — храму мудрости и справедливости. Завершим наше путешествие в монастыре Агарцин, шедевре средневекового зодчества, спрятанном в лиственных лесах Тавушского региона. Важная информация: Обратите внимание! Оплата производится полностью в два этапа: Первая часть на Спутнике Вторая часть сразу после бронирования — я отправлю вам ссылку на доплату (на Сберанк, Т-банк или карту Мир на ваше усмотрение)
По вторникам, четвергам и субботам в 09:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Бесплатный wi-fi
- Вода и перекус
- Входные билеты
- Страхование пассажиров
Что не входит в цену
- Обед - 3 900 AMD-4 900 AMD
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Оплата производится полностью в два этапа:
- Первая часть на Спутнике
- Вторая часть сразу после бронирования - я отправлю вам ссылку на доплату (на Сберанк, Т-банк или карту Мир на ваше усмотрение)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
