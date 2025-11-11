Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьтесь совершить путешествие сквозь время и культуры, в котором Армения раскроет перед вами своё сердце. Вы побываете на Севане, увидите монастырский комплекс Севанаванк. Заедете в Дилижан с его целебным воздухом.



А ещё побываете у монастырей Гошаванк и Агарцин — древних архитектурных ансамблей, где история и природа сливаются в единое целое.

Лада Ваш гид в Ереване Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 8 часов На чём проводится На автобусе Когда По вторникам, четвергам и субботам в 09:00 $55 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Озеро Севан и древние монастыри На этой экскурсии мы посетим жемчужину Армении — величественное озеро Севан, поражающее своей небесной синевой и масштабами. Вы увидите древний монастырь Севанаванк, стоящий на скалистом полуострове как страж озера, и насладитесь панорамным видом с его обзорной площадки. Мы прогуляемся по утопающему в зелени городку Дилижан с его особой атмосферой, а после обеда в местном ресторане отправимся к монастырю Гошаванк — храму мудрости и справедливости. Завершим наше путешествие в монастыре Агарцин, шедевре средневекового зодчества, спрятанном в лиственных лесах Тавушского региона. Важная информация: Обратите внимание! Оплата производится полностью в два этапа: Первая часть на Спутнике Вторая часть сразу после бронирования — я отправлю вам ссылку на доплату (на Сберанк, Т-банк или карту Мир на ваше усмотрение)

По вторникам, четвергам и субботам в 09:00 Выбрать дату