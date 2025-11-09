За один день вы познакомитесь с самыми узнаваемыми символами Армении. Побываете в Хор Вирапе с видом на легендарную гору Арарат, исследуете величественный Нораванк среди красных скал, а также заглянете в Пещеру птиц — место, где нашли древнейшее в мире вино. А завершим путешествие дегустацией армянских вин в селе Арени!

Описание экскурсии

Хор Вирап — место заключения Григория Просветителя, первого католикоса, который обратил Армению в христианство. А ещё с территории Хор Вирапа открывается удивительный вид на гору Арарат (если погода не подведёт).

Нораванк. Монастырь 9 века — удивительное сочетание средневековой армянской архитектуры и живописной природы. Он выстроен из камня, добытого в окрестных горах — и идеально вписывается в природный ландшафт.

Джермук. Жемчужина армянских курортов — здесь вы прокатитесь на канатке до высоты 2000 метров, полюбуетесь горными пейзажами и насладитесь свежим воздухом. Попробуете разные виды целебной минеральной воды. И постоите под каменной аркой, чтобы загадать заветное желание.

Арени. В конце путешествия мы посетим центр виноделия. Вы познакомитесь с процессом изготовления разных вин, попробуете несколько сортов и побываете в погребе. По желанию можно будет посетить симпатичное кафе.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Еревана

8:45 — Хор Вирап

11:00 — Нораванк

12:15 — обед

14:00 — канатная дорога в Джермуке

14:50 — водопад в Джермуке

15:30 — Арка мечты

15:50 — галерея минеральных вод

16:40–17:40 — Арени

18:20 — отправление в Ереван

20:00 — прибытие в Ереван

Организационные детали