Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
За один день вы познакомитесь с самыми узнаваемыми символами Армении.
Побываете в Хор Вирапе с видом на легендарную гору Арарат, исследуете величественный Нораванк среди красных скал, а также заглянете в Пещеру птиц — место, где нашли древнейшее в мире вино. А завершим путешествие дегустацией армянских вин в селе Арени!
Описание экскурсии
Хор Вирап — место заключения Григория Просветителя, первого католикоса, который обратил Армению в христианство. А ещё с территории Хор Вирапа открывается удивительный вид на гору Арарат (если погода не подведёт).
Нораванк. Монастырь 9 века — удивительное сочетание средневековой армянской архитектуры и живописной природы. Он выстроен из камня, добытого в окрестных горах — и идеально вписывается в природный ландшафт.
Джермук. Жемчужина армянских курортов — здесь вы прокатитесь на канатке до высоты 2000 метров, полюбуетесь горными пейзажами и насладитесь свежим воздухом. Попробуете разные виды целебной минеральной воды. И постоите под каменной аркой, чтобы загадать заветное желание.
Арени. В конце путешествия мы посетим центр виноделия. Вы познакомитесь с процессом изготовления разных вин, попробуете несколько сортов и побываете в погребе. По желанию можно будет посетить симпатичное кафе.
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Еревана 8:45 — Хор Вирап 11:00 — Нораванк 12:15 — обед 14:00 — канатная дорога в Джермуке 14:50 — водопад в Джермуке 15:30 — Арка мечты 15:50 — галерея минеральных вод 16:40–17:40 — Арени 18:20 — отправление в Ереван 20:00 — прибытие в Ереван
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter
Программа подходит для всех возрастов, пеших переходов немного, они несложные
Экскурсия пройдёт на двух языках поочередно
В стоимость включена дегустация трёх видов вина. Дополнительно оплачивается: обед — по меню, катание по канатной дороге — €3–4 за чел., вход в пещеру — 1500 драмов за чел.
Канатная дорога в Джермуке закрыта по вторникам
Обратите внимание — Арарат можно увидеть не всегда. К сожалению, капризы облачности от нас не зависят
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в консерваторию
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1391 туриста
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест.
Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
Отзывы и рейтинг
Екатерина
9 ноя 2025
Экскурсию рекомендую тем, кто хочет увидеть разнообразие Армении. Джермук очень красивое место, обязательны к посещению канатная дорога и водопад. Питание один раз около 12-13 ч, потому рекомендую на фуд-корте взять дополнительно перекус (сухой паек). Автобус не новый, без вайфая, но водитель доставил аккуратно и безопасно.
И
Инга
4 ноя 2025
Экскурсия понравилась,удалось увидеть Арарат,хотя погода этого не обещала,рекомендую для посещения
e
ekaterina
3 ноя 2025
Отличный маршрут, интересный рассказ Ваги наполнил впечатления об Армении. Хоть и протяженный маршрут, но все остановки продуманы, очень легко прошла экскурсия. Спасибо большое Ваше за интересный и познавательный рассказ об Армении.
М
Мария
2 ноя 2025
Все очень понравилось! Вааг отличный рассказчик!
О
Ольга
2 ноя 2025
Все отлично гид прекрасно справилась с группой армянских и русских туристов. Возможно следовало разделить группы, чтоб было более полное погружение в атмосферу
Игорь
2 ноя 2025
Добрый день. Были на экскурсии 19 октября. Хор Вирус, Нораванк, Арени, Джермук. Было очень интересно. Повезло с гидом, водителем, погодой. Экскурсанты были всё русскоговорящие. Экскурсовод Арминэ очень интересно вела экскурсию, помогла организовать индивидуальную экскурсию на следующий день, где она так же была нашем гидом. Все было замечательно. Большой привет Арминэ!
Никита
30 окт 2025
Просто замечательная экскурсия, гид профи и влюблена в свою страну, водитель профи, маршрут продуман, даже фастфуд классный, 12 часов пролетели незаметно
Александра
28 окт 2025
Были на экскурсии с двумя детьми (8 и 11 лет). Нашем гидом была Армена. Рассказала много интересных фактов про Армению и все локации. С удовольствием отвечала на все наши вопросы. читать дальше
Заинтересовала даже детей. Время нахождения на локациях было достаточно и не затянуто. Все очень динамично. Несмотря на длинный путь день прошел незаметно. Отдельное спасибо нашему водителю Унану - доставлял нас до локаций безопасно и быстро. Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Однозначно рекомендуем!
Е
Елена
27 окт 2025
Спасибо организаторам и гидам компании за прекрасную экскурсию. Марии за увлекательное путешествие в историю Армении, огромные пласты информации, с фотографиями. За волшебное « появление» Арарата из тумана, чему несказанно были рады. Отдельная благодарность водителю Геворгу, за аккуратное вождение.
Л
Левон
25 окт 2025
Прекрасная поездка! Всё понравилось. Гид Арминэ и водитель Варанцоф настоящие профессионалы своего дела! Поездка была незабываемая. Спасибо!
Галия
11 окт 2025
Организация данной экскурсии на высшем уровне❤️🇦🇲🌹!Всё продумано до мелочей. Я много путешествую и мне есть с чем сравнивать. Данную экскурсию рекомендую к посещению. Новое комфортабельное и чистое средство передвижения. Всем читать дальше
раздали по бутылочке воды,что очень приятно. Водитель вёз нас максимально аккуратно,чувствуется опыт вождения. Все локации безумно интересные. Особенно хочется отметить нашего гида Хасмик 🌸💖!Я даже в интернете нашла перевод её имени. Оно означает «улыбка»!Это очаровательная девушка,с грамотной речью и чёткой дикцией. Насколько же она доброжелательная ко всем! С обезоруживающей улыбкой! Лучезарная,светлая. Она очень интересно преподнесла всю информацию. Рассказывала увлекательно,со своим особенным шармом. И создала в нашей группе такую тёплую ауру,что по возвращению в Ереван мы все были как родные! Наш состав был многонациональный. И стоит отметить музыкальное сопровождение 🎵. Хасмик подобрала песню на родном языке для каждого человека. Это очень мило и приятно! Я обязательно ещё вернусь в такую чудесную и гостеприимную Армению 🇦🇲❤️ И не раз! 🥹🥰И буду путешествовать именно с этой компанией. Всем рекомендую!!! ❤️❤️❤️
Е
Елена
10 окт 2025
Продуманный маршрут! Красота архитектуры и природы Армении! Комфортный тайминг! Профессиональный водитель! Приятный гид!
Татьянв
8 окт 2025
Экскурсия на 2 языках, но это не мешало, было время и походить и пофотографировать, гид Асмик все очень интересно рассказывала, на вопросы отвечала. Отдельное спасибо водителю, к сожалению не знаю имя, вел автобус очень аккуратно.
М
Михаил
2 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Понравилась чёткая организация, проработанный маршрут. Экскурсовод Лаура чётко знает, что говорить, водитель Рубен аккуратно водит. Кажется, что некоторые моменты в рассказе сознательно упрощены - впрочем, это понятно читать дальше
с учётом того, что аудитория бывает разная и к тому же двуязычная. По времени на экскурсии - предложил бы давать туристам больше времени погулять по дорожке вверх от Каменной арки и меньше - у галереи вод. Либо предлагать группе выбор, не хотят ли участники все вместе подняться по этой дорожке и потом пройти до галереи пешком.
Д
Даша
1 окт 2025
Сама экскурсия и маршрут хорошие, как и экскурсовод. Но было неожиданно узнать на месте, что язык экскурсии зависит от большинства людей. В объявлении этого не написано, само объявление на русском, читать дальше
создается ощущение, что и экскурсия будет на русском. Так что наша экскурсия была на армянском, нам переводили в очень сокрашенной форме.
Также по вторникам канатная дорога не работает, что тоже не указано в описании. И мы как раз попали на вторник