Что вас ждёт:• Водитель 🚗 будет ждать у входа в аэропорт/отель с табличкой в руках;

Встреча и трансфер до/из аэропорта 24/7;

Трансфер осуществляется на комфортном новом мерседесе VIP класса;

Доставка в аэропорт/отель занимает около часа.

Организационные детали: