Что вас ждёт:• Водитель 🚗 будет ждать у входа в аэропорт/отель с табличкой в руках;
- Встреча и трансфер до/из аэропорта 24/7;
- Трансфер осуществляется на комфортном новом мерседесе VIP класса;
- Доставка в аэропорт/отель занимает около часа.
Организационные детали:
- Оплата экскурсии 🧭 производится в начале тура;
- Встреча кроме русского может быть проведена на английском языке. За дополнительной информацией обращайтесь к гиду.
Что входит
- Услуги гида-водителя
- Автомобиль
- Для гостей: угощение, бесплатный Wi-Fi, термос, зарядка для сотового, наушники, 2 зонтика, одеяло и подушка, салфетки
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Аэропорт Звартноц
Место завершения
🏁 Ереван (отель)
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- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Д.
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Григорий Д. проводит ещё 6 экскурсий
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