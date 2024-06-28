1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 120€108 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205€185 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179€135 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Начало: Аэропорт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $28 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $229 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна28 июня 2024Были в Ереване проездом семьей (2 взр и 2 детей), у нас было около 7 часов между рейсами. Спасибо огромное
- AAlwina21 июня 2024Экскурсия в Ереван очень понравилась,гид Эдмон замечательный рассказчик,знающий материал и подает его интересно,время пролетело очень быстро. Так же большое спасибо
- ВВладимир17 июня 2024Весьма колоритная получилась экскурсия. С эмоциями, интересными (иногда личными, иногда академическими, самыми разными) фактами и вниманием к гостям и деталям. Могу на 100% подтвердить, что Эдмону не все равно, что о его работе подумают туристы. Могу рекомендовать.
- ГГалина16 июня 2024Формат экскурсия + трансфер очень удобна для тех, кто впервые приезжает в Ереван. Эдмон - профессионал с большой буквы, эрудированный рассказчик и внимательный собеседник, влюбляет в Ереван с первых минут экскурсии.
- ВВера15 июня 2024Спасибо большое за встречу и экскурсию!!! Не смотря на то, что наш рейс задержали на 2 часа и мы прилетели
- ЕЕкатерина28 мая 2024Благодарю Тиграна за шикарную встречу! Именно такое знакомство с городом создает желание еще не раз вернуться! Тигран встретил на чистом
- ННаталья21 мая 2024Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
- ССамвелян11 мая 2024Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны! Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер. Маршрут
- ММарина30 апреля 2024Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться этой возможностью увидеть новую
- ИИрина28 апреля 2024Нам очень понравился быстрый и надежный сервис с трансфером и последующая экскурсия по городу. Все очень профессионально и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Из аэропорта»
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