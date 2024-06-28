Экскурсии из аэропорта Еревана

Найдено 18 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Ереване, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
100 за всё до 2 чел.
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
от 120108 за всё до 18 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Добраться до второй столицы Армении не обычным путём, а по живописному склону Арагаца с остановками
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 2 чел.
Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Трансфер Ереван-Тбилиси с остановкой у Севана
Путешествие из Еревана в Тбилиси с комфортом и удобством, наслаждаясь видами армянской Швейцарии
Начало: В аэропорту Звартноц или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
205185 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179135 за всё до 50 чел.
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Встреча и трансфер в аэропорт
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Начало: Аэропорт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $22 за всё до 3 чел.
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Индивидуальная
5 часов
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Индивидуальная
1 час
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $28 за всё до 3 чел.
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Индивидуальная
6 часов
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $229 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    28 июня 2024
    Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
    Были в Ереване проездом семьей (2 взр и 2 детей), у нас было около 7 часов между рейсами. Спасибо огромное
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    нашему гиду Владу - за это время мы успели очень многое: съездили в Гарни и посмотреть Симфонию камней, отлично поужинать в атмосферном ресторане и посмотреть сам Ереван. Влад прекрасный рассказчик, погрузил нас в историю Армении, рассказал множество интересных фактов - с огромной любовью к своей стране, ее истории и культуре. Спасибо большое! Очень жаль, что у нас было так мало времени(

  • A
    Alwina
    21 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Экскурсия в Ереван очень понравилась,гид Эдмон замечательный рассказчик,знающий материал и подает его интересно,время пролетело очень быстро. Так же большое спасибо
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    Эдмону за доставленную возможность попробовать армянское блюдо. Трансфер аэропорт-Ереван-аэропорт прошёл также замечательно. Единственное пожелание:можно сделать экскурсию подольше, чтобы была возможнось посетить какой- нибудь базар, о которых я много читала. В целом 10 баллов из десяти

  • В
    Владимир
    17 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Весьма колоритная получилась экскурсия. С эмоциями, интересными (иногда личными, иногда академическими, самыми разными) фактами и вниманием к гостям и деталям. Могу на 100% подтвердить, что Эдмону не все равно, что о его работе подумают туристы. Могу рекомендовать.
  • Г
    Галина
    16 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Формат экскурсия + трансфер очень удобна для тех, кто впервые приезжает в Ереван. Эдмон - профессионал с большой буквы, эрудированный рассказчик и внимательный собеседник, влюбляет в Ереван с первых минут экскурсии.
  • В
    Вера
    15 июня 2024
    С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
    Спасибо большое за встречу и экскурсию!!! Не смотря на то, что наш рейс задержали на 2 часа и мы прилетели
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    уже вечером, Левон нас дождался и провёл экскурсию. Успели многое посмотреть, прогулялись по городу. Было интересно и не утомительно. Гид посоветовал отличный ресторан с местной кухней. 👍

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
    Благодарю Тиграна за шикарную встречу! Именно такое знакомство с городом создает желание еще не раз вернуться! Тигран встретил на чистом
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    красивом авто, презентовал конфеты, я заселилась в отель и мы сразу пошли гулять по городу. Я не люблю долгие исторические рассказы, поэтому расспрашивала Тиграна о том, что интересно именно мне, таким образом, экскурсия получилась в форме вовлеченного диалога. Захотелось вернуться в Ереван и побыть там подольше, познакомиться с культурой, обычаями, людьми. Еще раз благодарю за отлично времяпрепровождение и качественный сервис!

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
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    прилёту нас встретил! У нас была длинная пересадка в Ереване и пока мы ждали следующий рейс, успели познакомиться с главными достопримечательностями города, послушать интересные истории и факты, а так же покушать в очень уютном и вкусно ресторанчике! В назначенное время, нас отвезли в аэропорт, чтобы мы не опоздали на свой рейс! Так что остались исключительно положительные эмоции от экскурсии! Успехов и процветания вам, Эдмон!

  • С
    Самвелян
    11 мая 2024
    Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
    Решили посетить Гюмри, воспользовались услугой и остались очень довольны! Ашот оперативно вышел на связь, и так же оперативно организовал нам трансфер. Маршрут
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    необыкновенно красивый и живописный. Мы посетили аллею букв, и остановились на кофе в необычной пекарне:) Также рекомендую посетить древний монастырь Сагмосаванк, на утесе глубокого ущелья, а если повезёт то откуда откроется невероятный вид на Арарат. Мы попросили Ашота для нас еще и организовать экскурсию по Гюмри, он и с этой задачей справился на отлично! Нас встретил прекрасный Ованес и провел нам незабываемую экскурсию по его любимому и родному городу! Однозначно всем рекомендую!!! Спасибо этим прекрасным людям за любовь, которой мы теперь пропитаны к чудесной Армении и Гюмри в частности!!

  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
    Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться этой возможностью увидеть новую
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    страну. Экскурсия с гидом Арменом превзошла все мои ожидания. С уверенностью порекомендую друзьям и, по возможности, приеду ещё. Армен встретил меня, как дорогую гостью, угощал вкусняшками, терпеливо отвечал на вопросы, советовал места для фото и, собственно, сам же и фотографировал (супер бонус!). Улетела с чувством, что узнала и увидела максимум за 1 день, сколько всего красивого и интересного. Влюбилась в страну! Армен, спасибо Вам ОГРОМНОЕ за этот счастливый день!

    Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоватьсяДобрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоватьсяДобрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоватьсяДобрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоватьсяДобрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоватьсяДобрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоватьсяДобрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
    Нам очень понравился быстрый и надежный сервис с трансфером и последующая экскурсия по городу. Все очень профессионально и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Из аэропорта»

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  4. Трансфер «Ереван - Тбилиси» с севанским ветром в парусах
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Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Эчмиадзин
  8. Хор Вирап
  9. Гарни
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
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