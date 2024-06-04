1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
1 час
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
29€27 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179€135 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Начало: Аэропорт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $34 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $28 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Ереване
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
€25 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
- ННаталья29 мая 2024Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
- ЕЕкатерина28 мая 2024Благодарю Тиграна за шикарную встречу! Именно такое знакомство с городом создает желание еще не раз вернуться! Тигран встретил на чистом
- ЕЕлена22 мая 2024Это был мой обратный трансфер из центра Еревана в аэропорт Звартноц. Всё прошло идеально. Водитель был пунктуален, вежлив и доброжелателен. Рипсиме - отличный организатор! Искренне рекомендую!
- ННаталья21 мая 2024Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
- ЕЕлена12 мая 2024Отличная организация трансфера! Прилетала ночью, одна. Решила не рисковать с такси. Со мной связались за сутки для уточнения деталей. Я
- ЛЛюдмила5 мая 2024Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
- ММарина30 апреля 2024Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться этой возможностью увидеть новую
- ИИрина28 апреля 2024Нам очень понравился быстрый и надежный сервис с трансфером и последующая экскурсия по городу. Все очень профессионально и интересно!
- ННаталья27 апреля 2024Были в Ереване транзитом. Рассматривали экскурсию с трансфером из аэропорта. Такой вариант нашли с Эдмоном. Очень грамотный, много знающий гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 20 до 185 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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