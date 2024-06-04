Трансфер из аэропорта Еревана

Найдено 19 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Ереване, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
2927 за всё до 6 чел.
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179135 за всё до 50 чел.
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 18 чел.
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
Встреча и трансфер в аэропорт
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $30 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер: Аэропорт - Ереван
Начало: Аэропорт
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $20 за всё до 3 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван с обзорной экскурсией по городу
Начало: Аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 120$108 за всё до 3 чел.
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Два в одном: трансфер из аэропорта с увлекательным экскурсионным туром
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $86 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Индивидуальная
1 час
Трансфер: Ереван - Аэропорт
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $34 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта
Индивидуальная
30 минут
Трансфер из аэропорта
Начало: Аэропорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $22 за всё до 3 чел.
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Индивидуальная
1 час
Комфортабельный трансфер: Аэропорт Звартноц - Ереван
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $28 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта с посещением монастыря Хор Вирап
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $107 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта с обзорным туром по Еревану
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $90 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ереване
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Ереване
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
25 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
99 за всё до 8 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
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    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и позволяет сразу погрузиться в
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    историю, культуру, архитектуру и жизнь Еревана и Армении. Эдмон очень интересный рассказчик, много знающий и любящий свой город. Я прилетела на очень короткое время, поэтому была рада, что экскурсию можно начать сразу по прилету. Гид встретил меня в аэропорту с прекрасным водителем. Мы проехали по городу, прогулялись по центру, побывали в Соборе Святого Георгия просветителя и поднялись по Каскаду, познакомившись с выставкой современного искусства. Затем меня довезли до апартаментов, которые я сняла. И там Эдмон мне очень помог. Дело в том, что у меня возникли проблемы с кодом, без которого не попасть в подъезд, где я должна была жить. Он связался с владельцами жилища и разрешил проблему. Без него я бы очень долго разбиралась, нервничала и потратила бы кучу денег на звонки на армянские телефоны и интернет. Эдмон, спасибо вам большое за экскурсию и помощь!

    Очень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, иОчень благодарна Эдмону за экскурсию по Еревану. Очень удобно, что она начинается сразу после прилета, и
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
    Благодарю Тиграна за шикарную встречу! Именно такое знакомство с городом создает желание еще не раз вернуться! Тигран встретил на чистом
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    красивом авто, презентовал конфеты, я заселилась в отель и мы сразу пошли гулять по городу. Я не люблю долгие исторические рассказы, поэтому расспрашивала Тиграна о том, что интересно именно мне, таким образом, экскурсия получилась в форме вовлеченного диалога. Захотелось вернуться в Ереван и побыть там подольше, познакомиться с культурой, обычаями, людьми. Еще раз благодарю за отлично времяпрепровождение и качественный сервис!

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
    Это был мой обратный трансфер из центра Еревана в аэропорт Звартноц. Всё прошло идеально. Водитель был пунктуален, вежлив и доброжелателен. Рипсиме - отличный организатор! Искренне рекомендую!
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Очень удобная экскурсия! Эдмон интересный, образованный человек! Ещё до прилета в Ереван, созванивался с нами, отслеживал наш рейс и по
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    прилёту нас встретил! У нас была длинная пересадка в Ереване и пока мы ждали следующий рейс, успели познакомиться с главными достопримечательностями города, послушать интересные истории и факты, а так же покушать в очень уютном и вкусно ресторанчике! В назначенное время, нас отвезли в аэропорт, чтобы мы не опоздали на свой рейс! Так что остались исключительно положительные эмоции от экскурсии! Успехов и процветания вам, Эдмон!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
    Отличная организация трансфера! Прилетала ночью, одна. Решила не рисковать с такси. Со мной связались за сутки для уточнения деталей. Я
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    вышла в зону прилёта на 15 минут раньше оговоренного времени - меня уже ждали. Водитель помог с багажом, а по дороге рассказал о городе и дал рекомендации, и предложил дождаться пока я не заселюсь. Рекомендую на 100 % Организатору - успехов и процветания

  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Очень рекомендую начать знакомство с Ереваном в компании с гидом Эдмоном. Экскурсия очень интересная и содержательная. Маршрут продуман, информация преподносится непринуждённо и весело. Обладая энциклопедическими знаниями,гид ответит на любые Ваши вопросы.
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
    Добрый день! Я летела из Москвы в Стамбул с длинной пересадкой в Ереване и решила воспользоваться этой возможностью увидеть новую
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    страну. Экскурсия с гидом Арменом Костаняном превзошла все мои ожидания. С уверенностью порекомендую друзьям и, по возможности, приеду ещё. Армен встретил меня, как дорогую гостью, угощал вкусняшками, терпеливо отвечал на вопросы, советовал места для фото и, собственно, сам же и фотографировал (супер бонус!). Улетела с чувством, что узнала и увидела максимум за 1 день, сколько всего красивого и интересного. Влюбилась в страну! Армен, спасибо Вам ОГРОМНОЕ за этот счастливый день!

  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
    Нам очень понравился быстрый и надежный сервис с трансфером и последующая экскурсия по городу. Все очень профессионально и интересно!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
    Были в Ереване транзитом. Рассматривали экскурсию с трансфером из аэропорта. Такой вариант нашли с Эдмоном. Очень грамотный, много знающий гид.
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    С ним было безумно интересно, показал и рассказал нам очень много о Ереване. И ещё очень удобно, забрал из аэропорта и вернул в аэропорт. Советуем пользоваться его услугами.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Трансфер из аэропорта»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
  2. Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
  3. Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
  4. Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
  5. С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 20 до 185 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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