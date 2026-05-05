Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван» обеспечит вам комфортное начало путешествия.



Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, доставка до места назначения в Ереване - всё для вашего удобства. Вежливый водитель, пунктуальность и душевный подход сделают вашу поездку приятной и беззаботной. Для семей с детьми предусмотрены детские кресла по предварительному запросу. Выбирайте комфорт и надёжность с нашим трансфером

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август - лучшие месяцы для индивидуального трансфера из аэропорта Звартноц в Ереван. В это время туристы могут насладиться комфортной поездкой, избегая сезонных затруднений на дорогах. В летние месяцы Ереван оживает, и город предлагает множество мероприятий и фестивалей, что делает трансфер более увлекательным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, трансфер также остается удобным вариантом, поскольку туристический поток уменьшается, что способствует более спокойной поездке.

Сейчас август — это идеальное время.