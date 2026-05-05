Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван» обеспечит вам комфортное начало путешествия.
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, доставка до места назначения в Ереване - всё для вашего удобства. Вежливый водитель, пунктуальность и душевный подход сделают вашу поездку приятной и беззаботной. Для семей с детьми предусмотрены детские кресла по предварительному запросу. Выбирайте комфорт и надёжность с нашим трансфером
Встреча в аэропорту с именной табличкой, помощь с багажом, доставка до места назначения в Ереване - всё для вашего удобства. Вежливый водитель, пунктуальность и душевный подход сделают вашу поездку приятной и беззаботной. Для семей с детьми предусмотрены детские кресла по предварительному запросу. Выбирайте комфорт и надёжность с нашим трансфером
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный подход
- 👨✈️ Встреча с табличкой
- 🛑 Возможность остановок у достопримечательностей
- 👶 Детское кресло по запросу
- 🚐 Комфортные автомобили
Лучшее время для посещения
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Июнь, июль и август - лучшие месяцы для индивидуального трансфера из аэропорта Звартноц в Ереван. В это время туристы могут насладиться комфортной поездкой, избегая сезонных затруднений на дорогах. В летние месяцы Ереван оживает, и город предлагает множество мероприятий и фестивалей, что делает трансфер более увлекательным. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, трансфер также остается удобным вариантом, поскольку туристический поток уменьшается, что способствует более спокойной поездке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Достопримечательности
Описание трансфер
- Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании.
- При желании можно включить в маршрут остановки у достопримечательностей за дополнительную плату.
Организационные детали
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, то напишите нам заранее, чтобы мы обеспечили вам детское кресло.
- Наш автопарк вы можете посмотреть в разделе с фотографиями. Если вас больше 3 человек, то трансфер пройдёт на Toyota Alphard Minivan с доплатой €15.
- По запросу предоставляем другие автомобили сегмента комфорт/премиум/элегант. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
10 из 10! Наша чудесная встреча с Ереваном началась прямо в аэропорту, и я ОЧЕНЬ! рекомендую эту компанию! У меня большой опыт использования в разных аэропортах этой услуги, и пока
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Э
Заказали трансфер Аэропорт-Отель, всё было прекрасно организовано, начиная от оформления заказа, до доставки в отель. Информативно, слажено, качественно! Однозначно рекомендуем и сами воспользуемся услугами в следующий приезд. Спасибо!
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Хочу сказать огромное спасибо прекрасным организаторам. максимально профессионально, быстро и качественно. на связи 24/7. помогли решить все вопросы. в моей ситуации мне надо было встретить родственника с Питера поздно веаером.
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Прекрасная организация, Рипсиме сразу установила со мной связь. Водитель очень вежливый, с удовольствием отвечал на все вопросы, рассказывал, что мы проезжаем. Машина комфортная. Поездка оставила приятное впечатление. Именно так и должны начинаться знакомства с городом.
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встретили вовремя, отличный водитель. Буду обращаться еще и рекомендовать вас
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Е
Заказывала трансфер из аэропорта, не смотря на то, что прилетели раньше запланированного времени, на выходе уже ждал водитель с табличкой, который помог с багажом и довез до апартаментов.
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