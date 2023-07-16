С комфортом добраться до нужной вам точки в городе или до терминала вылета
Встретим вас в аэропорту с именной табличкой, поможем с багажом и довезём до отеля или другого места в Ереване. Либо, наоборот, заберём вас из города и доставим до нужного терминала аэропорта. Пунктуально, вежливо, душевно!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Водитель трансфера встретит вас с табличкой с вашим именем/логотипом вашей компании.
- При желании можно включить в маршрут остановки у достопримечательностей за дополнительную плату.
Организационные детали
- Если вы путешествуете с маленькими детьми, то напишите нам заранее, чтобы мы обеспечили вам детское кресло.
- Наш автопарк вы можете посмотреть в разделе с фотографиями. Если вас больше 3 человек, то трансфер производится на Toyota Alphard Minivan.
- По запросу предоставляем другие автомобили сегмента комфорт/премиум/элегант. Детали и стоимость уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 52 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
16 июля 2023
Отличный трансфер, рейс задерживался, но встретили четко и довезли с комфортом. Спасибо!
Н
Николай
14 июля 2023
Трансфер из аэропорта до отеля в Ереване был осуществлён очень хорошо. Доброжелательный водитель, хорошее знание истории Армении и, видимо, присущее всем армянам радость от того, что живут в такой прекрасной стране, скрасили дорогу и мы (нас было четверо) очень быстро добрались к месту проживания! Одним словом, данного турагента рекомендую всем!
А
Артур
7 июля 2023
Заказывали трансфер с аэропорта до отеля. Все прошло отлично. Несмотря на задержку рейса на два часа водитель нас встретил с табличкой у выхода из аэропорта. А время было два часа ночи между прочим. Машина просторная, минивэн. Три взрослых человека с двумя большими чемоданами доехали с комфортом. Спасибо
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