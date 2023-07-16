Трансфер из аэропорта до отеля в Ереване был осуществлён очень хорошо. Доброжелательный водитель, хорошее знание истории Армении и, видимо, присущее всем армянам радость от того, что живут в такой прекрасной стране, скрасили дорогу и мы (нас было четверо) очень быстро добрались к месту проживания! Одним словом, данного турагента рекомендую всем!