Описание трансферКомфортный индивидуальный трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван. Водитель встретит вас в зале прилёта с табличкой с вашим именем, поможет с багажом и доставит до нужного адреса в столице. Все автомобили чистые, оснащены кондиционером и Wi-Fi. При необходимости предоставляется детское кресло. По дороге вы сможете насладиться видами на гору Арарат и получить первое впечатление о гостеприимной Армении. Это идеальный вариант для путешественников, которые ценят комфорт, безопасность и пунктуальность.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Еревана Звартноц
Завершение: Город Ереван, по адресу проживания клиента (отель, квартира, указанное место)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Ереван: трансфер и экскурсия
Познакомьтесь с Ереваном: трансфер из аэропорта и трёхчасовая экскурсия по главным местам столицы Армении
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€116
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Встреча и трансфер в аэропорт
Начало: Аэропорт Звартноц/ Ереван
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за всё до 6 чел.
-
35%
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
от €117
€179 за всё до 50 чел.