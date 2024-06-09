Приглашаем познакомиться со знаменитым «розовым городом» в комфортном формате! Мы встретим вас в аэропорту, привезём в центр и отправимся на трёхчасовую пешую экскурсию по главным местам Еревана. После этого отвезём обратно в аэропорт или в отель. Это идеальное предложение для транзитных пассажиров и тех, у кого не много времени в городе.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Ереване

Арман Ваш представитель в Ереване

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой и на комфортабельном автомобиле довезёт до центра города. Там вас будет ждать русскоговорящий гид, который проведёт полноценную трёхчасовую экскурсию. В программе:

Монумент «Мать Армения». Я раскрою, кем он был построен и чей образ в нём запечатлён.

Архитектурный комплекс «Каскад». Вы полюбуетесь открытыми террасами с фонтанами, цветниками и скульптурами. А также оцените панораму Еревана с высоты.

Площадь Свободы. Я покажу вам символ города — театр оперы и балета им. Александра Спендиаряна. Здесь же находится посвящённый ему памятник.

Северный проспект. Любимое место для прогулок горожан и гостей Еревана.

Площадь Республики. Я расскажу о её достопримечательностях: правительственных зданиях, Национальной галерее и поющих фонтанах.

По пути я с радостью подскажу, какие музеи и рестораны стоит посетить в Ереване.

Организационные детали