Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия

С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Приглашаем познакомиться со знаменитым «розовым городом» в комфортном формате! Мы встретим вас в аэропорту, привезём в центр и отправимся на трёхчасовую пешую экскурсию по главным местам Еревана. После этого отвезём обратно в аэропорт или в отель. Это идеальное предложение для транзитных пассажиров и тех, у кого не много времени в городе.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой и на комфортабельном автомобиле довезёт до центра города. Там вас будет ждать русскоговорящий гид, который проведёт полноценную трёхчасовую экскурсию. В программе:

Монумент «Мать Армения». Я раскрою, кем он был построен и чей образ в нём запечатлён.

Архитектурный комплекс «Каскад». Вы полюбуетесь открытыми террасами с фонтанами, цветниками и скульптурами. А также оцените панораму Еревана с высоты.

Площадь Свободы. Я покажу вам символ города — театр оперы и балета им. Александра Спендиаряна. Здесь же находится посвящённый ему памятник.

Северный проспект. Любимое место для прогулок горожан и гостей Еревана.

Площадь Республики. Я расскажу о её достопримечательностях: правительственных зданиях, Национальной галерее и поющих фонтанах.

По пути я с радостью подскажу, какие музеи и рестораны стоит посетить в Ереване.

Организационные детали

  • Трансфер из аэропорта проходит на комфортабельных авто Kia Optima, BMW или Honda Odyssey
  • По желанию можно зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту «Звартноц»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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