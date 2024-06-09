Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Приглашаем познакомиться со знаменитым «розовым городом» в комфортном формате! Мы встретим вас в аэропорту, привезём в центр и отправимся на трёхчасовую пешую экскурсию по главным местам Еревана. После этого отвезём обратно в аэропорт или в отель. Это идеальное предложение для транзитных пассажиров и тех, у кого не много времени в городе.
Водитель встретит вас в аэропорту с именной табличкой и на комфортабельном автомобиле довезёт до центра города. Там вас будет ждать русскоговорящий гид, который проведёт полноценную трёхчасовую экскурсию. В программе:
Монумент «Мать Армения». Я раскрою, кем он был построен и чей образ в нём запечатлён.
Архитектурный комплекс «Каскад». Вы полюбуетесь открытыми террасами с фонтанами, цветниками и скульптурами. А также оцените панораму Еревана с высоты.
Площадь Свободы. Я покажу вам символ города — театр оперы и балета им. Александра Спендиаряна. Здесь же находится посвящённый ему памятник.
Северный проспект. Любимое место для прогулок горожан и гостей Еревана.
Площадь Республики. Я расскажу о её достопримечательностях: правительственных зданиях, Национальной галерее и поющих фонтанах.
По пути я с радостью подскажу, какие музеи и рестораны стоит посетить в Ереване.
Организационные детали
Трансфер из аэропорта проходит на комфортабельных авто Kia Optima, BMW или Honda Odyssey
По желанию можно зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Добро пожаловать в солнечную Армению! Меня зовут Арман. Наша команда единомышленников любит свою страну и делает всё, чтобы влюбить в неё гостей. Уже более 15 лет наши профессиональные гиды проводят экскурсии на русском и английском языках. Мы покажем вам свою родину во всей красе. Ждём вас!