Эта программа — ваш способ сразу почувствовать себя долгожданными гостями в Армении и с головой окунуться в Ереван! Вы приехали в путешествие по нашей стране или транзитом на несколько часов — в любом случае я встречу вас в аэропорту и привезу в отель. За пару часов приоткрою нашу историю и культуру, отвечу на вопросы, покажу места-символы города: площадь Республики, храмы и Каскад.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Удобный трансфер и рассказы от гида-историка

Путь из аэропорта Звартноц до центра Еревана займет около получаса: за это время вы увидите церковь Сурб Арутюн в селе Аргаванд, собор Воздвижения Креста Господня РПЦ, Ереванское озеро, мост Победы, коньячный завод «Арарат», вино-водочный завод «Ной», Мэрию, Дом Москвы и даже крупнейшее в мире американское посольство.

Я погружу вас в историю столицы Армении от основания в 783 году до современного проекта города, за основу которого взяты солнечные часы. С радостью дам советы местного жителя: где и что купить, избежав обмана в счетах, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.

Визитные карточки Еревана

В первую очередь я привезу вас в сердце нашего города — на площадь Республики, где мы поговорим об армянской архитектуре. Затем вы посетите крупнейший храм страны — собор Святого Григория Просветителя — и подробно узнаете о богатой культуре и христианском наследии армянского народа. Следующим пунктом станет Каскад: с вершины этого монументального комплекса вы полюбуетесь панорамами и в ясную погоду увидите даже гору Арарат. На террасах Каскада вы также познакомитесь с современным искусством Армении и зайдете в музей Гафесчяна.

После я отвезу вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Ереване транзитом.

Организационные детали