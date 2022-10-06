Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Удобный трансфер и рассказы от гида-историка
Путь из аэропорта Звартноц до центра Еревана займет около получаса: за это время вы увидите церковь Сурб Арутюн в селе Аргаванд, собор Воздвижения Креста Господня РПЦ, Ереванское озеро, мост Победы, коньячный завод «Арарат», вино-водочный завод «Ной», Мэрию, Дом Москвы и даже крупнейшее в мире американское посольство.
Я погружу вас в историю столицы Армении от основания в 783 году до современного проекта города, за основу которого взяты солнечные часы. С радостью дам советы местного жителя: где и что купить, избежав обмана в счетах, что посмотреть за городом и как туда добраться, где вкусно поесть и выпить кофе.
Визитные карточки Еревана
В первую очередь я привезу вас в сердце нашего города — на площадь Республики, где мы поговорим об армянской архитектуре. Затем вы посетите крупнейший храм страны — собор Святого Григория Просветителя — и подробно узнаете о богатой культуре и христианском наследии армянского народа. Следующим пунктом станет Каскад: с вершины этого монументального комплекса вы полюбуетесь панорамами и в ясную погоду увидите даже гору Арарат. На террасах Каскада вы также познакомитесь с современным искусством Армении и зайдете в музей Гафесчяна.
После я отвезу вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Ереване транзитом.
Организационные детали
Трансфер и экскурсия проходят на легковом автомобиле Mercedes. В машине есть бесплатный интернет. Детского кресла нет.
Дополнительных расходов нет
Если для вас это актуально, я помогу вам оформить местную сим-карту с бюджетным тарифным планом и/или открыть счет в армянском банке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Звартноц
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдмон — ваш гид в Ереване
Я по образованию историк. Многие годы работаю в сфере туризма. Аштарак — мой родной город, который я знаю, как свои пять пальцев. Я патриот Армении, влюблённый в историю своего народа, и верующий христианин, которому близок каждый камень в каждой церкви, каждая страница христолюбивой души армянского народа. Вас ждут рассказы о армянском языкознании и литературоведении, историографии и географии Армении, и конечно, о вероучении Святой Армянской Апостольской Церкви.