Что вы увидите
- Аэропорт Звартноц
- Город Ереван
Осуществляю трасфер из международного аэропорта Звартноц в любую точку Еревана. Трансфер осуществляется на комфортабельных транспортных средствах,
Что входит
- Транспортное обслуживание
- Ожидание в аэропорту
- Перевоз багажа
- Услуги водителя
Что не входит
- Услуги гида
- Личные расходы (вода, еда и др. )
Начало
🚩 Аэропорт Звартноц
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Varmeniyu R.
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