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Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван

5
10 отзывов
Varmeniyu R.
Varmeniyu R. – Гид из Еревана
Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван на комфортабельном транспортном средстве.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $18 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван
Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван

Что вы увидите

  • Аэропорт Звартноц
  • Город Ереван
Осуществляю трасфер из международного аэропорта Звартноц в любую точку Еревана. Трансфер осуществляется на комфортабельных транспортных средствах,
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Ожидание в аэропорту
  • Перевоз багажа
  • Услуги водителя
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы (вода, еда и др. )
Начало
🚩 Аэропорт Звартноц
Место завершения
🏁 Ереван
Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван
Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван
Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван
Трансфер из аэропорта Звартноц в Ереван

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Varmeniyu R.
Varmeniyu R.
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10 отзывов оставили туристы

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