Эчмиадзин - духовное сердце страны (с трансфером из аэропорта Звартноц)

Не просто трансфер в Ереван, а первое прикосновение к душе Армении
Сразу после прилёта вы отправитесь в древний Эчмиадзин — главную святыню армян всего мира, где расположена одна из первых христианских церквей. Вместо суеты города и пробок встретите покой древних храмов, аромат ладана и вид на Арарат.

А затем окунётесь в армянское гостеприимство на семейной винодельне — с застольем, национальными блюдами и душевными тостами.
Описание трансфер

  • Кафедральный собор Эчмиадзина — сердце Армянской апостольской церкви
  • Музей «Сокровищница Эчмиадзина» — здесь хранятся копьё, которым пронзили Христа, частица Ноева ковчега и другие главные христианские реликвии
  • Руины храма Звартноц — отсюда откроется потрясающий вид на библейскую гору Арарат
  • Семейная винодельня — тут изготавливают только натуральные вина. Отказ от фильтрации, культурных штаммов дрожжей и диоксида серы делает вино необычным. Хозяева лично встречают гостей. Вас ждёт не просто дегустация, а настоящее застолье с блюдами армянской кухни и конечно, зажигательными тостами

В поездке вы узнаете:

  • почему Эчмиадзин считается духовным сердцем Армении и что означает его название
  • как Армения стала первой в мире страной, которая приняла христианство
  • кто из учеников Христа проповедовал в Армении
  • как выглядел таинственный храм Звартноц и почему он был разрушен

Конечно, мы расскажем много интересного и о повседневной жизни армян. А ещё с радостью познакомим вас с историей местного виноделия.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Camry для 2 чел., на Mercedes Viano для 3 чел.
  • Дополнительно оплачиваются билет в храм Звартноц — 1500 драмов за чел. По желанию: билет в музей — 2000 драмов за чел., дегустация вин на семейной винодельне — 8000 драмов за чел., обед — 17 000 драмов за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Манэ
Манэ — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1276 туристов
Я гид по Армении. Вместе с моей командой профессиональных и влюблённых в Армению гидов, мы проводим душевные экскурсии по стране солнца и гостеприимства! Я армянка, но родилась и выросла в
читать дальше

Санкт-Петербурге, где также проводила экскурсии на русском и английском языках. Имею диплом гида-переводчика СПбГУ. В 2017 году исполнила мечту всей своей жизни и переехала в Ереван. Влюбляю гостей со всего мира в Армению! Жду и вас!

Входит в следующие категории Еревана

