Трансфер «аэропорт-Ереван» (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин

Мой трансфер-путешествие для тех, кто хочет не просто добраться из аэропорта в Ереван или из Еревана в аэропорт, но и за один короткий визит прикоснуться к духовной истории Армении. По пути мы заедем в духовную столицу страны — Эчмиадзин и познакомимся с его архитектурными жемчужинами, в которых сосредоточено 17 веков истории армянской веры.

Описание трансфер

Я встречу вас в аэропорту или заберу в отеле — и мы отправимся в увлекательное путешествие по духовной столице Армении.

За 4 часа успеем посетить Эчмиадзин и его кафедральный собор — главный храм Армянской Апостольской Церкви, а затем — одну из двух достопримечательностей (на ваш выбор):

руины храма Звартноц

или церковь Святой Рипсимэ

По пути вы насладитесь красотами окрестностей, сделаете яркие фото и услышите о богатой истории христианства в Армении и его роли для страны.

На каждой локации мы будет около часа. А после продолжим трансфер в Ереван или в аэропорт — в зависимости от нужного вам направления.

Организационные детали