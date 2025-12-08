Трансфер «аэропорт-Ереван» (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин

Мой трансфер-путешествие для тех, кто хочет не просто добраться из аэропорта в Ереван или из Еревана в аэропорт, но и за один короткий визит прикоснуться к духовной истории Армении.
По пути мы заедем в духовную столицу страны — Эчмиадзин и познакомимся с его архитектурными жемчужинами, в которых сосредоточено 17 веков истории армянской веры.
Описание трансфер
Я встречу вас в аэропорту или заберу в отеле — и мы отправимся в увлекательное путешествие по духовной столице Армении.
За 4 часа успеем посетить Эчмиадзин и его кафедральный собор — главный храм Армянской Апостольской Церкви, а затем — одну из двух достопримечательностей (на ваш выбор):
- руины храма Звартноц
- или церковь Святой Рипсимэ
По пути вы насладитесь красотами окрестностей, сделаете яркие фото и услышите о богатой истории христианства в Армении и его роли для страны.
На каждой локации мы будет около часа. А после продолжим трансфер в Ереван или в аэропорт — в зависимости от нужного вам направления.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне Mercedes Viano. В салоне есть бутилированная питьевая вода, Wi-Fi
- При посещении храма Звартноц дополнительно оплачивается билет в него — 1500 драмов/€3,5
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид в Ереване
Дорогие гости, рад познакомиться! Меня зовут Армен! Я получил профильное высшее образование, а с 2015 года с энтузиазмом работаю в сфере туризма, проводя исторические и обзорные экскурсии по самым интересным уголкам
