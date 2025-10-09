Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Чтобы открыть для себя ещё одну жемчужину Южного Кавказа, отправляйтесь с нами из Тбилиси в Ереван и обратно! В программе: монастыри Ахпати и, уютный Дилижан и высокогорное озеро Севан с монастырём Севанаванк.



А ещё — обзорная экскурсия по Еревану, которая охватит самые знаковые достопримечательности армянской столицы.

Описание экскурсии Вы проведете целый день в увлекательном путешествии по Армении, начиная с Тбилиси. Мы остановимся на лоне прекрасных гор, увидим озера Агпати и Севан, прогуляемся по Дилижану и осмотрим лучшие достопримечательности Еревана. Маршрут 7:00 — Выезд из Тбилиси Мы пересечем грузино-армянскую границу и отправимся в монастырь Ахпат, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 10:00 — Монастырь Ахпат. Этот действующий монастырь состоит из одного притвора, двух погребальных камер, трапезной, скриптория, часовни Амазаспи, колокольни и нескольких часовен. Вы полюбуетесь архитектурным ансамблем, а также посетите древние гробницы и кресты-хачкары. 12:00 — Дилижан (25 минут). Посещение памятника известным армянским киноактерам и дегустация знаменитой дилижанской воды. 14:00 — Озеро Севан (1 час). Обед в ресторане с прекрасным видом на озеро. Не упустите возможность попробовать местный деликатес – севанский сиг. 16:00 — Севанский монастырь (30 минут). Экскурсия по церковному комплексу IX века Святого Карапета и Святых Апостолов. 17:00 — Ереванский музей современного искусства (1 час) 17:30 — Ереванский каскад — величественная лестница в столице Армении, Ереване. Она соединяет центральную часть города с равниной, откуда открывается вид на гору Арарат. 18:00 — Площадь Республики, фонтан и торговая улица (1 час) 19:00 — Отправление в сторону Тбилиси 23:00 — Прибытие

