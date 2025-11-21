Этот день — встреча с силой гор и историей тысячелетий. Крепость Амберд на склоне Арагаца, чистейшее озеро Кари, монастырь Сагмосаванк над пропастью и Аллея армянского алфавита создают живую картину страны, где камень и небо сливаются в легенду. Путешествие дополнят обед с видом на горы и дегустация ароматных армянских сухофруктов
Описание экскурсииКрепость Амберд Одним из ярчайших примеров средневековой армянской архитектуры является крепость-замок Амберд. Армянские строители воздвигали крепости используя естественную защиту. Так было и при строительстве Амберда: крепость была возведена на мысе, ограниченном обрывами глубоких ущелий. Горная цитадель VII века на высоте 2300 м, будто парящая между облаками. Суровые каменные стены, легенды о княжеских войнах и панорамный вид на ущелья создают ощущение путешествия во времени. Гора Арагац Наивысшая точка Армении — четырёхвершинный спящий вулкан. Его величие чувствуется уже на подъезде: мощные склоны, снежные шапки и прозрачный горный воздух, который бодрит и вдохновляет. Озеро Кари Горная чаша на высоте 3200 м, питаемая ледниками. Кристально чистая вода отражает небо и вершины, словно зеркало между землёй и небесами. Летом вокруг цветут альпийские травы. Возникшее в результате ледниковых образований, озеро пользуется большой популярностью особенно у альпинистов, являясь местом для кемпинга перед подъемом в гору. Производство и дегустация армянских сухофруктов и остановка на обед В Армении более 300 солнечных дней в году, что делает страну идеальным местом для выращивания разнообразных фруктов. Посетителей ждет множество вкусовых сюрпризов с невероятными сочетаниями фруктов и овощей. Здесь можно попробовать разнообразные сухофрукты, поучаствовать в сборе урожая, прогуляться по садам. Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов: Вариант 1 (вегетарианский) – 3500 AMD н/ч Вариант 2 – 3900 AMD н/ч Вариант 3 – 4500 AMD н/ч Монастырь Сагмосаванк Сагмосаванк (монастырь Псалмов) находится в регионе Арагацотн, к северу от Мугни. Монастырь был построен в 12-13 вв. семьей Вачутян, состоит Важная информация: Оплату проводят через приложение Сбербанк/Тинкофф/ или на карту мир.
Ответы на вопросы
Что включено
- Профессиональный экскурсовод: АНГЛ + РУС последовательно
- Бутилированная вода и булочки
- Wi-Fi в транспорте
- Мастер-класс и дегустация
- Машины с кондиционером
- Входные билеты
- Страхование транспортных средств и пассажиров
- Угощение шашлыком из севанской форели
Что не входит в цену
- Стоимость обеда (3 900 AMD - 4 900 AMD)
- Прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии по договорённости
Завершение: Площадь республики г. Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия до весны не проводится
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
