На двух вершинах: Ара и Арагац

Отыскать часовню в пещере, отдохнуть у горного озера и узнать, где был обнаружен самый старый лаваш
Приготовьтесь покорять вершины гор! Сначала потухший вулкан со своим секретом, а потом величественный Арагац с крепостями, озёрами, бесконечными лугами, стадами овец и коров. Вы бывали на другой планете? Нет? Сегодня вам это предстоит!
5
1 отзыв
На двух вершинах: Ара и Арагац
На двух вершинах: Ара и Арагац
На двух вершинах: Ара и Арагац
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Ара (часовня Цахкеванк)

Мы посетим одну из самых необычных гор в Армении. В ней находится пещера, а в пещере — часовня Цахкеванк с целебным источником со святой водой. Доедем до высоты 2000 м, где нас ждет лёгкая прогулка до входа в пещеру: 200 метров, немного ступенек, и мы у цели.

Гора Арагац — крепость Амберд — озеро Кари

Затем автомобиль поднимет нас к подножию одной из вершин горы Арагац — самой высокой в Армении. Полюбуемся видами и отправимся выше. Сначала на 2000 м — где нас встретит необычная аномалия, потом на 2200 м — к крепости Амберд и бескрайним просторам, где затерялись пастухи со своими отарами. Финальной точкой путешествия станет высота 3200 м, где находится горное озеро.

Вы узнаете:

  • Какая есть аномалия на горе Арагац
  • Кто такие езиды и чем они занимаются на высоте 3000 м
  • Кому посвящён монастырь в скале горы Ара
  • Где найден самый старый лаваш в Армении
  • Почему гора Ара названа в честь армянского царя и при чём тут царица Ассирии Семирамида
  • Гак было придумано армянское блюдо хаш и почему жители едят его на горе Арагац

Кому подходит программа

Взрослым и детям от 7 лет. Активным людям, которые любят природу и горы. Не подходит тем, кто физически не готов к перепадам давления.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в период с 1 мая по 1 ноября
  • Поедем на автомобиле Opel Zafira B. Есть кондиционер, детское кресло (бустер), вода и влажные салфетки. Транспорт вмещает 4 взрослых и 2 детей.
  • Отдельно оплачивается входной билет к крепости Амберд — 1500 драм/чел. и обед

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
4 июня 2024
Экскурсия с Кареном очень понравилась. У гида получилось совместить в одном маршруте несколько уникальных мест, он рассказал много интересного и нового и об этих местах, и о самой Армении и
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ее истории, благодаря чему остались яркие впечатления. По пути делали остановки в красивых локациях, была возможность сделать фотографии и поснимать видео. Сама экскурсия была отлично организована: комфортный транспорт, полное соответствие заявленной программе и даже больше. Спасибо за интересную экскурсию и положительные эмоции, было здорово

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