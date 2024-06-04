Отыскать часовню в пещере, отдохнуть у горного озера и узнать, где был обнаружен самый старый лаваш
Приготовьтесь покорять вершины гор! Сначала потухший вулкан со своим секретом, а потом величественный Арагац с крепостями, озёрами, бесконечными лугами, стадами овец и коров. Вы бывали на другой планете? Нет? Сегодня вам это предстоит!
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гора Ара (часовня Цахкеванк)
Мы посетим одну из самых необычных гор в Армении. В ней находится пещера, а в пещере — часовня Цахкеванк с целебным источником со святой водой. Доедем до высоты 2000 м, где нас ждет лёгкая прогулка до входа в пещеру: 200 метров, немного ступенек, и мы у цели.
Гора Арагац — крепость Амберд — озеро Кари
Затем автомобиль поднимет нас к подножию одной из вершин горы Арагац — самой высокой в Армении. Полюбуемся видами и отправимся выше. Сначала на 2000 м — где нас встретит необычная аномалия, потом на 2200 м — к крепости Амберд и бескрайним просторам, где затерялись пастухи со своими отарами. Финальной точкой путешествия станет высота 3200 м, где находится горное озеро.
Вы узнаете:
Какая есть аномалия на горе Арагац
Кто такие езиды и чем они занимаются на высоте 3000 м
Кому посвящён монастырь в скале горы Ара
Где найден самый старый лаваш в Армении
Почему гора Ара названа в честь армянского царя и при чём тут царица Ассирии Семирамида
Гак было придумано армянское блюдо хаш и почему жители едят его на горе Арагац
Кому подходит программа
Взрослым и детям от 7 лет. Активным людям, которые любят природу и горы. Не подходит тем, кто физически не готов к перепадам давления.
Организационные детали
Экскурсия проводится в период с 1 мая по 1 ноября
Поедем на автомобиле Opel Zafira B. Есть кондиционер, детское кресло (бустер), вода и влажные салфетки. Транспорт вмещает 4 взрослых и 2 детей.
Отдельно оплачивается входной билет к крепости Амберд — 1500 драм/чел. и обед
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Ереване
Здравствуйте, друзья. Я Карен, гид по Армении. Учитель истории, который когда-то поменял образ жизни и работу, чтобы стать счастливым. Мне очень нравится познавать свою страну и делиться своими знаниями и эмоциями с другими. Постоянно путешествую по Армении, хожу в горы, открываю новые места, создаю новые маршруты и делюсь этим с гостями моей страны. Добро пожаловать в Армению!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
4 июня 2024
Экскурсия с Кареном очень понравилась. У гида получилось совместить в одном маршруте несколько уникальных мест, он рассказал много интересного и нового и об этих местах, и о самой Армении и читать дальше
ее истории, благодаря чему остались яркие впечатления. По пути делали остановки в красивых локациях, была возможность сделать фотографии и поснимать видео. Сама экскурсия была отлично организована: комфортный транспорт, полное соответствие заявленной программе и даже больше. Спасибо за интересную экскурсию и положительные эмоции, было здорово
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