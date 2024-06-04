Приготовьтесь покорять вершины гор! Сначала потухший вулкан со своим секретом, а потом величественный Арагац с крепостями, озёрами, бесконечными лугами, стадами овец и коров. Вы бывали на другой планете? Нет? Сегодня вам это предстоит!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Ара (часовня Цахкеванк)

Мы посетим одну из самых необычных гор в Армении. В ней находится пещера, а в пещере — часовня Цахкеванк с целебным источником со святой водой. Доедем до высоты 2000 м, где нас ждет лёгкая прогулка до входа в пещеру: 200 метров, немного ступенек, и мы у цели.

Гора Арагац — крепость Амберд — озеро Кари

Затем автомобиль поднимет нас к подножию одной из вершин горы Арагац — самой высокой в Армении. Полюбуемся видами и отправимся выше. Сначала на 2000 м — где нас встретит необычная аномалия, потом на 2200 м — к крепости Амберд и бескрайним просторам, где затерялись пастухи со своими отарами. Финальной точкой путешествия станет высота 3200 м, где находится горное озеро.

Вы узнаете:

Какая есть аномалия на горе Арагац

Кто такие езиды и чем они занимаются на высоте 3000 м

Кому посвящён монастырь в скале горы Ара

Где найден самый старый лаваш в Армении

Почему гора Ара названа в честь армянского царя и при чём тут царица Ассирии Семирамида

Гак было придумано армянское блюдо хаш и почему жители едят его на горе Арагац

Кому подходит программа

Взрослым и детям от 7 лет. Активным людям, которые любят природу и горы. Не подходит тем, кто физически не готов к перепадам давления.

Организационные детали