Групповая
до 15 чел.
Путешествие по историческим местам Еревана
Отправляйтесь в путешествие на самую высокую точку Армении - гору Арагац. Посетите крепость Амберд, озеро Кари и древний монастырь Сагмосаванк
Начало: На улице Налбандяна
«Об анoмальных явлениях на склоне горы Арагац»
18 июл в 09:00
22 июл в 09:00
€34 за человека
-
9%
Индивидуальная
до 7 чел.
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Уникальная возможность увидеть звёзды через телескопы обсерватории Бюракан и посетить древнюю крепость Амберд. Винодельни региона также ждут вас
«Отправляемся к самой высокой горе Армении — Арагац»
Завтра в 18:00
18 июл в 18:00
€144
€159 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Почувствовать космос в Ереване
Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
«Мы посетим Арагацкий научный центр НИИР — я расскажу, кем и для каких исследований он создавался»
Завтра в 12:00
18 июл в 11:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Телескоп и хаш на Арагаце
Путешествие к радиооптическому телескопу и дегустация хаша на горе Арагац подарят вам уникальные впечатления и знания об армянской культуре
Начало: В месте вашего проживания в Ереване
«Непростительно побывать на горе Арагац и не попробовать хаш»
18 июл в 11:00
19 июл в 11:00
€230 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Телескоп Геруни и гора Арагац
Посетите уникальный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац. Узнайте о его истории и насладитесь атмосферой заброшенного научного комплекса
Начало: В районе проспекта Комитас
«На склоне горы Арагац расположены радиооптический телескоп и концентратор солнечной энергии «Арев»»
19 июл в 17:00
24 июл в 17:00
€72 за человека
-
20%
Мини-группа
до 6 чел.
Гора Арагац в ожерелье древних памятников
Откройте для себя величие горы Арагац и её сокровища: от крепости Амберд до шоколадной фабрики. Погрузитесь в историю и культуру Армении
Начало: У музея Матенадаран
«На южном склоне Арагаца, на высоте 2300 метров возвышается крепость в облаках»
Расписание: в понедельник и пятницу в 10:00
25 июл в 10:00
4 авг в 10:00
€40
€50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Индивидуальная экскурсия к вершинам Армении: гора Арагац, крепость Амберд и монастырь Сагмосаванк. История и природа в одном путешествии
Начало: В фойе гостиницы
«Что вас ожидает: Гора Арагац — самая высокая гора в Армении Её высота 4090 м»
Расписание: Ежедневно с 10:00
18 июл в 10:00
19 июл в 10:00
$175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На двух вершинах: Ара и Арагац
Покорите величественные вершины Армении: Ара и Арагац. Уникальные виды, исторические тайны и природные чудеса ждут вас в этом путешествии
Начало: У вашего отеля
«Гора Арагац — крепость Амберд — озеро Кари»
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ереван - Гюмри: больше чем трансфер
Комфортабельный трансфер из Еревана в Гюмри с возможностью остановок у Аллеи букв и других мест. Водитель встретит вас в удобном месте и довезёт до Гюмри
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€99 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Исследовать 2 древние крепости, чтобы погрузиться в историю и самобытную культуру страны
«Я познакомлю вас с традициями армянского зодчества, научу распознавать его характерные приметы и покажу потрясающие горные пейзажи Арагаца и Ара»
23 июл в 08:00
24 июл в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Два символа Армении: хаш и гора Арагац
Откройте для себя Армению по-новому: гора Арагац и традиционный хаш подарят вам незабываемые впечатления и уникальный культурный опыт
Начало: По месту вашего проживания в Ереване
«Гора Арагац — самая высокая точка на территории Армении»
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
€300 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Арагац - с нового ракурса. Поездка на озеро Рапи
Живописное путешествие на высоту более 3000 метров + треккинг и пикник по желанию
«Гора Арагац — это не просто гора, она богата озёрами, водопадами, пещерами, крепостями, петроглифами»
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 2 чел.
По следам «Хоровода единства» вокруг горы Арагац
Насладиться красотой природы и погрузиться в таинства средневековых сооружений и местных святилищ
«28 мая 2005 года у подножия Арагаца прошла беспрецедентная акция — десятки тысяч жителей Армении в буквальном смысле заключили в объятия самую высокую гору страны»
18 июл в 09:30
19 июл в 09:30
€167
€175 за человека
-
5%
Индивидуальная
Мистические захоронения у горы Арагац
Гробницы, скульптуры, ритуалы - отправиться в путешествие в духе Индианы Джонса
Начало: По вашему адресу в Ереване
«У подножия горы Арагац расположен один из самых поразительных археологических памятников Армении»
18 июл в 10:00
19 июл в 10:00
€167
€175 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Подняться выше облаков и нарушить законы гравитации
«Оптические иллюзии горы Арагац»
18 июл в 16:00
19 июл в 07:00
€240 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ближе к небу: красоты Арагацотна
Увидеть крепость Амберд, аллею алфавита, монастырь Сагмосаванк и озеро Кари
Начало: В центре Еревана
«Мощная каменная цитадель на склоне горы Арагац, кажется, охраняет не только землю, но и само время»
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:30
18 июл в 08:30
22 июл в 08:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна21 июня 2025Побывали на этой экскурсии и остались довольны! Всё было организовано на высшем уровне: удобный маршрут, продуманное время и, конечно же,
- ССоня20 июня 2025Нарек, спасибо за классную экскурсию! Локация - маст визит
- ММилана6 июня 2025Спасибо водителю Араику за безопасное вождение по не самым безопасным дорогам и гиду Анне за увлекательную экскурсию Даже немного посмотрели на свадьбу
- ККат24 мая 2025Очень интересная экскурсия
- ООльга21 мая 2025Спасибо большое, все очень понравилось, спасибо Эдуарду и водителю Аро
- ННаталья16 мая 2025Спокойный красивый и даже романтичный вечер получился у нашей семьи благодаря этой экскурсии. Спасибо Авету!
- ААльбина16 мая 2025Запоминающееся путешествие, насыщенное визуальными впечатлениями. Даже погода явила чудеса, и мы все-таки увидели звезды. В обсерватории нужно приготовиться быть терпеливым
- ММихаил12 мая 2025Отличная экскурсия и локация (для любителей "заброшек" и чего-то не столь "попсового" где были все), видел ее ранее в финале проекта на СТС. Очень понравилось, рад поприсутствовать лично и послушать историю данного научного центра антенных измерений. Рекомендую!
- ЕЕкатерина5 мая 2025Если не повезет с погодой и в телескопе ничего не получится увидеть, все равно экскурсию стоит заказать. Очень красивые места,
- MMikhail4 мая 2025Экскурсия на радиотелескоп с экскурсоводом Ашотом прошла отлично. Ашот приятный собеседник, разносторонний, любящий Армению. Радиотелескоп - величественное инженерное сооружение советского периода на склоне горы Арагац. Экскурсия - возможность прикоснуться к нашей истории в компании с интересным человеком.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Арагац»
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