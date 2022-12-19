Что вас ожидает:

Благодаря нашей экскурсии появится целостное представление о городе и его жителях, и Вы влюбитесь в него навсегда! Вы сможете выбрать один из представленных маршрутов, которые проходят в разные дни.

Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям

Маршрут проведёт Вас по аутентичному Еревану (для самых искушённых туристов). Мы будем гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. В завершении этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и гору Арарат.

Синий маршрут: классический тур с погружением, главные «must have» Еревана

Маршрут познакомит гостей с парадным Ереваном (идеально для тех, кто впервые в городе).

Но не только об истории города пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст полезные лайфхаки. До встречи на самых полезных городских экскурсиях!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.