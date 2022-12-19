Увидеть Ереван и полюбить

Мы развенчаем мифы о нудных экскурсиях

Мы развенчаем мифы о нудных экскурсиях.

«Ереван в 15:15» — наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории о современной жизни от местных жителей. Встречаемся в 15:15!
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Увидеть Ереван и полюбить
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Синий маршрут:
  • Посещение самого большого армянского собора в мире
  • Площадь Республики — центральная площадь Еревана
  • Колоритный рынок «Вернисаж»
  • Ереванские дворики XIX века
  • Аллея хачкаров
  • Самый знаменитый питьевой фонтанчик Еревана
  • Памятник необычному жителю Еревана
  • Лебединое озеро
  • Театр Оперы и Балета
  • Площадь Франции
  • Красный маршрут:
  • Единственная действующая мечеть Еревана — Голубая мечеть
  • Крытый рынок
  • Прогулка по Старому Району — Конд, который несправедливо называют районом трущоб
  • Большой Каскад
  • Памятник Таманяна
  • Центр современного искусства имени Гафесджяна
  • Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Благодаря нашей экскурсии появится целостное представление о городе и его жителях, и Вы влюбитесь в него навсегда! Вы сможете выбрать один из представленных маршрутов, которые проходят в разные дни.
Красный маршрут: самый аутентичный Ереван, прогулка по нетуристическим локациям
Маршрут проведёт Вас по аутентичному Еревану (для самых искушённых туристов). Мы будем гулять по задворкам Еревана и поглощать очарование нетуристического города. В завершении этой прогулки вы полюбуетесь видом на столицу с высоты птичьего полёта, а если повезёт с ясной погодой, то и гору Арарат.
Синий маршрут: классический тур с погружением, главные «must have» Еревана
Маршрут познакомит гостей с парадным Ереваном (идеально для тех, кто впервые в городе).
Но не только об истории города пойдёт речь. Гид раскроет многочисленные секреты и даст полезные лайфхаки. До встречи на самых полезных городских экскурсиях!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день в 15:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Завершение: проспект Маршала Баграмяна, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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