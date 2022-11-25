Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия

Краски восточного базара и секреты шоколадной фабрики для всей семьи

Вы знаете, что Армения славится шоколадом? Нет? Ну, про другие местные сладости и сухофрукты точно слышали! Я приглашаю вас в гастрономическое мини-путешествие. Сначала мы поторгуемся и напробуемся вкусностей на колоритном рынке ГУМ. Затем вас ждет экскурсия и дегустация на шоколадной фабрике. А в конце навестим удивительную древнюю церковь.
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Рынок ГУМ — калейдоскоп вкусов и ароматов

Армяне на самом деле восточный народ, и они с удовольствием торгуются — я предлагаю вам попробовать себя в этом искусстве. Для этого и для гастрономических открытий мы пойдем на самый популярный рынок Еревана. И дети, и родители оценят армянские и восточные сладости, сухофрукты. Я помогу вам купить лучшие съедобные сувениры и поделюсь секретами приготовления армянских специалитетов.

Мир шоколада: мастер-класс и дегустация

Следом отправимся в соседний город Аштарак, в Дом Шоколада. На фабрике вы узнаете, как создается шоколад, и через окно посмотрите на часть этого процесса. Вилли Вонка на своей фабрике разрешал пробовать всё вокруг: так и здесь вам предложат продегустировать свежеприготовленный шоколад. По желанию вы также поучаствуете в ручной упаковке плиток, сфотографируетесь с виртуальным какао-деревом и сделаете покупки в лавке.

Бонус: церковь 7 века

По окончании вкусной части я отвезу вас к одной из жемчужин армянской архитектуры, которую не показывают на стандартных экскурсиях. Маленькая и гармоничная, она запомнится вам легендой о неразделенной любви.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-автомобильная (комфортная машина Honda). Если нужно детское кресло, я предоставлю (до 10 кг).
  • Экскурсия начинается у входа на базар ГУМ, а заканчивается у вашего отеля в Ереване
  • На экскурсию стоит прийти полуголодными, ведь вас ждут угощения на базаре:)
  • Транспортные расходы и дегустация на шоколадной фабрике включены в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) покупки на базаре и в шоколадной лавке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе рынка ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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