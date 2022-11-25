Армяне на самом деле восточный народ, и они с удовольствием торгуются — я предлагаю вам попробовать себя в этом искусстве. Для этого и для гастрономических открытий мы пойдем на самый популярный рынок Еревана. И дети, и родители оценят армянские и восточные сладости, сухофрукты. Я помогу вам купить лучшие съедобные сувениры и поделюсь секретами приготовления армянских специалитетов.
Следом отправимся в соседний город Аштарак, в Дом Шоколада. На фабрике вы узнаете, как создается шоколад, и через окно посмотрите на часть этого процесса. Вилли Вонка на своей фабрике разрешал пробовать всё вокруг: так и здесь вам предложат продегустировать свежеприготовленный шоколад. По желанию вы также поучаствуете в ручной упаковке плиток, сфотографируетесь с виртуальным какао-деревом и сделаете покупки в лавке.
По окончании вкусной части я отвезу вас к одной из жемчужин армянской архитектуры, которую не показывают на стандартных экскурсиях. Маленькая и гармоничная, она запомнится вам легендой о неразделенной любви.