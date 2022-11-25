Вы знаете, что Армения славится шоколадом? Нет? Ну, про другие местные сладости и сухофрукты точно слышали! Я приглашаю вас в гастрономическое мини-путешествие. Сначала мы поторгуемся и напробуемся вкусностей на колоритном рынке ГУМ. Затем вас ждет экскурсия и дегустация на шоколадной фабрике. А в конце навестим удивительную древнюю церковь.

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Описание

Что вас ожидает

Рынок ГУМ — калейдоскоп вкусов и ароматов

Армяне на самом деле восточный народ, и они с удовольствием торгуются — я предлагаю вам попробовать себя в этом искусстве. Для этого и для гастрономических открытий мы пойдем на самый популярный рынок Еревана. И дети, и родители оценят армянские и восточные сладости, сухофрукты. Я помогу вам купить лучшие съедобные сувениры и поделюсь секретами приготовления армянских специалитетов.

Мир шоколада: мастер-класс и дегустация

Следом отправимся в соседний город Аштарак, в Дом Шоколада. На фабрике вы узнаете, как создается шоколад, и через окно посмотрите на часть этого процесса. Вилли Вонка на своей фабрике разрешал пробовать всё вокруг: так и здесь вам предложат продегустировать свежеприготовленный шоколад. По желанию вы также поучаствуете в ручной упаковке плиток, сфотографируетесь с виртуальным какао-деревом и сделаете покупки в лавке.

Бонус: церковь 7 века

По окончании вкусной части я отвезу вас к одной из жемчужин армянской архитектуры, которую не показывают на стандартных экскурсиях. Маленькая и гармоничная, она запомнится вам легендой о неразделенной любви.

Организационные детали