Шопинг в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Ереване, цены от €90, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
«Подкрепиться отправимся на рынок «ГУМ», где можно будет попробовать локальные продукты»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15090 за всё до 3 чел.
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Краски восточного базара и секреты шоколадной фабрики для всей семьи
Начало: В районе рынка ГУМ
«Экскурсия начинается у входа на базар ГУМ, а заканчивается у вашего отеля в Ереване»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Нам понравилась поездка-прогулка по городу вместе с Мариам. Мы побывали на миниэкскурсии в небольшом музее у подножия крепости Эребуни, заглянули
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    на колоритный местный рынок, прогулялись по центру города, съездили к музею древних манускриптов и поднялись к монументу Мать-Армения в парке Победы, откуда открывается чудесный вид на Ереван и Арарат. Спасибо большое, Мариам, за эту прогулку!

  • Н
    Наталья
    26 марта 2024
    3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
    Мы семьей, двое и взрослых и ребенок 8 лет. Машина удобная, хороший водитель, но самое главное это шикарный экскурсовод Энрик.
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    Очень приятный и образованный молодой человек, аккуратно в ненавязчивой форме рассказывал нам об истории страны, о Ереване, и 3 часа пролетели совсем незаметно, а мы остались в приподнятом настроении, под впечатлением от увиденного и самое главное с желанием посетить новую экскурсию

  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Отличный субботний день в компании Георгия! Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
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    Ной и Арарат - легенды Армении. Георгий оправдал все ожидания: приехал к отелю вовремя, машина чистая, отношение к туристам, т. е. к нам, безупречное. В салоне автомобиля была мин. вода, лимонад, кофе, WiFi, конфеты, на случай дождя зонтики, пледы. В каждой мелочи чувствовалась забота, что очень приятно. Георгий рассказывал историю Армении, проезжая по центру Еревана мы получали очень много информации об архитектурных памятниках и достопримечательностях города, ответы на наши бесконечные вопросы были полными и интересными. По пути на заводы заезжали на продуктовый рынок и на ярмарку местных умельцев. Там тоже, благодаря нашему гиду, мы прочувствовали весь колорит и вкус Армении. Экскурсии на заводах проводились сотрудниками-экскурсоводами заводов. Было очень интересно, познавательно и вкусно! Но и здесь не обходилось без внимания и заботы о своих туристах со стороны Георгия: несмотря на большое количество желающих попасть на эти экскурсии, Георгий с легкостью решал вопрос прохождения и покупки билетов без ожидания и без очередей. Однозначно вернемся еще в Ереван и 100% воспользуемся услугами Георгия. Рекомендую!

  • А
    Антонов
    27 сентября 2023
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    16 сентября 2023 года. Экскурсия прошла замечательно. Георгий учел все наши пожелания. Во-первых, мы сразу скорректировали маршрут. Автомобиль у Георгия,
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    как и обещано было с доступом Wi-Fi, конфеты, газировка и вода, даже горячий кофе. Отмечаю комфортную и безопасную езду. Георгий зарезервировал время проведения экскурсий с дегустацией на заводах НОЙ и АРАРАТ. Все прошло по расписанию. Георгий нас дождался, хотя на заводе Арарат мы задержались. И в итоге он нас доставил до конечной точки, куда попросили. На каком уровне были организованы и проведены экскурсии на заводах - это уже не относится к Георгию. По этому назову плюсы и минусы для информирования туристов. Минус - плохая организация дегустации на заводе НОЙ, возможно молодая и не опытная сотрудница, может это в системе - не берусь утверждать. Зато этот недостаток с лихвой был скомпенсирован экскурсоводом на заводе АРАРАТ - классная, умница, владеющая досконально темой, да просто - красавица.

  • I
    Irina
    4 августа 2023
    Шопинг с коньяком: звезды Арарата
    Очень хорошая экскурсия. Георгий замечательный гид,интересно рассказывал не только про историю Армении и Еревана. Он сопровождал на рынок и объяснял,какие есть национальные блюда и из чего их можно приготовить

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Шопинг»

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  1. Шопинг с коньяком: звезды Арарата
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  3. Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 160 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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