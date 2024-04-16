1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«После дегустации мы заглянем на центральный рынок «Гум», где можно купить самые свежие фрукты и продукты, привезенные прямо из армянских деревень, а также фермерские морепродукты и мясо»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
«Подкрепиться отправимся на рынок «ГУМ», где можно будет попробовать локальные продукты»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
150€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вилли Вонка с армянским акцентом - гастрономическая экскурсия
Краски восточного базара и секреты шоколадной фабрики для всей семьи
Начало: В районе рынка ГУМ
«Экскурсия начинается у входа на базар ГУМ, а заканчивается у вашего отеля в Ереване»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр16 апреля 2024Нам понравилась поездка-прогулка по городу вместе с Мариам. Мы побывали на миниэкскурсии в небольшом музее у подножия крепости Эребуни, заглянули
- ННаталья26 марта 2024Мы семьей, двое и взрослых и ребенок 8 лет. Машина удобная, хороший водитель, но самое главное это шикарный экскурсовод Энрик.
- ААнна26 февраля 2024Отличный субботний день в компании Георгия! Приезжали в Ереван на выходные. Были впервые и, естественно, решили взять экскурсию на коньячные заводы
- ААнтонов27 сентября 202316 сентября 2023 года. Экскурсия прошла замечательно. Георгий учел все наши пожелания. Во-первых, мы сразу скорректировали маршрут. Автомобиль у Георгия,
- IIrina4 августа 2023Очень хорошая экскурсия. Георгий замечательный гид,интересно рассказывал не только про историю Армении и Еревана. Он сопровождал на рынок и объяснял,какие есть национальные блюда и из чего их можно приготовить
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 160 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «Шопинг», 14 ⭐ отзывов, цены от €90. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август