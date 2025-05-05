читать дальше местам любимого города, сочетая рассказ об истории, архитектуре и искусстве с воспоминаниями из детства и забавными историями из жизни. Очень рекомендую всем любителям живых прогулок и тем, кто хочет нескучно провести в городе всего несколько часов. Огромное спасибо Ашоту за безупречную организацию и Лилит за любовь к родному городу, положительные впечатления и замечательно проведенное время!!

Замечательная экскурсия: очень тепло встретили в аэропорту и с комфортом довезли до гостиницы, по дороге начав знакомить с городом. Сама прогулка получилась интересная и очень душевная. Экскурсовод провела по главным