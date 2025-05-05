Мы встретим вас в аэропорту, поможем разместить чемоданы в машине и тут же начнем наше знакомство с Ереваном, поскольку сама дорога из аэропорта до города очень интересная.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферВстреча в аэропорту и экскурсия • Мы встретим вас с табличкой в аэропорту, поможем разместить чемоданы в машине и тут же начнем наше знакомство с Ереваном, поскольку сама дорога из аэропорта до Еревана очень интересная.
- В центре проведем вас по самым знаковым местам, расскажем историю нашей столицы, поговорим о ее архитектуре, культуре, жителях и интересных событиях.
- Поможем купить сувениры и посоветуем лучшие кафе и рестораны.
- И самое важное — мы дадим ориентиры и подсказки для вашего дальнейшего самостоятельного пребывания.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Обратный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана Звартноц
Завершение: Ваш адрес в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
5 мая 2025
Замечательная экскурсия: очень тепло встретили в аэропорту и с комфортом довезли до гостиницы, по дороге начав знакомить с городом. Сама прогулка получилась интересная и очень душевная. Экскурсовод провела по главным
К
Константин
7 апр 2025
Все прошло на высоком уровне. Встретили в аэропорту с табличкой. До центра Еревана довезли на комфортабельном микроавтобусе. По дороге дали информацию по обменникам, курсам, лучшим местам города. Сама экскурсия была пешая - по центру столицы Армении.
Рекомендую.
