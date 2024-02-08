Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
Индивидуальный трансфер в Ереване

Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта

5
1 отзыв
Прилетев в Ереван, вы сразу ощутите теплый прием: водитель с табличкой и улыбкой встретит вас в аэропорту.

На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в центр города, где начнется ваше знакомство с древней столицей Армении.

Русскоговорящий гид проведет вас по историческим местам: Каскаду, где каждый камень дышит искусством, Площади Свободы с ее архитектурными шедеврами, Северному проспекту, где жизнь кипит днем и ночью, и Площади Республики с волшебными поющими фонтанами. После насыщенной прогулки водитель доставит вас до места проживания.

Этот трансфер - идеальное начало вашего путешествия по Еревану, сочетающее в себе удобство и культурное обогащение
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем и на комфортабельном автомобиле довезёт до центра города. Там вас будет ждать русскоговорящий гид. Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Еревана, а после экскурсии водитель отвезёт вас в ваш отель.

На прогулке вы увидите:

  • Каскад. Вы осмотрите красивые скульптуры и памятник главному архитектору Еревана Александру Таманяну. Узнаете, из какого хрупкого камня построен комплекс и когда состоялось его торжественное открытие.
  • Площадь Свободы. Вы осмотрите здание театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна, которое считается чудом армянской архитектуры и символом Еревана.
  • Северный проспект — одно из любимых мест горожан и туристов, где всегда шумно и многолюдно. Здесь можно встретить звёзд армянского шоу-бизнеса, политиков, бродячих музыкантов и художников.
  • Площадь Республики — главная площадь Армении, где регулярно проходят концерты и парады. Ещё она известна поющими фонтанами, у которых по вечерам собираются местные и гости города — слушают красивую музыку и любуются игрой разноцветных потоков воды.

Организационные детали

  • По желанию можно зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento, Toyota Camry, Nissan Bluebird, Toyota Alphard, Honda Elysion или Honda Odyssey в зависимости от количества путешественников
  • Дорога от аэропорта до Каскада занимает около 30 минут
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту «Звартноц»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
8 фев 2024
У меня была 10 часовая пересадка в Ереване. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за то, что меня встретили у аэропорта, водитель отвёз в центр города(место встречи с гидом), а после экскурсии меня отвезли обратно в аэропорт. Анна потрясающий гид! Всё подробно и интересно рассказала о городе, истории, достопримечательностях!
По итогу, увидела город, узнала много нового, успела на следующий рейс, в общем, осталась довольна!!
Очень рекомендую!
Анне ещё раз большое спасибо!:)

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