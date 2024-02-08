Прилетев в Ереван, вы сразу ощутите теплый прием: водитель с табличкой и улыбкой встретит вас в аэропорту.



На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в центр города, где начнется ваше знакомство с древней столицей Армении.



Русскоговорящий гид проведет вас по историческим местам: Каскаду, где каждый камень дышит искусством, Площади Свободы с ее архитектурными шедеврами, Северному проспекту, где жизнь кипит днем и ночью, и Площади Республики с волшебными поющими фонтанами. После насыщенной прогулки водитель доставит вас до места проживания.



Этот трансфер - идеальное начало вашего путешествия по Еревану, сочетающее в себе удобство и культурное обогащение