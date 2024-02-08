Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Прилетев в Ереван, вы сразу ощутите теплый прием: водитель с табличкой и улыбкой встретит вас в аэропорту.
На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в центр города, где начнется ваше знакомство с древней столицей Армении.
Русскоговорящий гид проведет вас по историческим местам: Каскаду, где каждый камень дышит искусством, Площади Свободы с ее архитектурными шедеврами, Северному проспекту, где жизнь кипит днем и ночью, и Площади Республики с волшебными поющими фонтанами. После насыщенной прогулки водитель доставит вас до места проживания.
Этот трансфер - идеальное начало вашего путешествия по Еревану, сочетающее в себе удобство и культурное обогащение
На комфортабельном автомобиле вы отправитесь в центр города, где начнется ваше знакомство с древней столицей Армении.
Русскоговорящий гид проведет вас по историческим местам: Каскаду, где каждый камень дышит искусством, Площади Свободы с ее архитектурными шедеврами, Северному проспекту, где жизнь кипит днем и ночью, и Площади Республики с волшебными поющими фонтанами. После насыщенной прогулки водитель доставит вас до места проживания.
Этот трансфер - идеальное начало вашего путешествия по Еревану, сочетающее в себе удобство и культурное обогащение
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Водитель встретит вас в аэропорту с табличкой с вашим именем и на комфортабельном автомобиле довезёт до центра города. Там вас будет ждать русскоговорящий гид. Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Еревана, а после экскурсии водитель отвезёт вас в ваш отель.
На прогулке вы увидите:
- Каскад. Вы осмотрите красивые скульптуры и памятник главному архитектору Еревана Александру Таманяну. Узнаете, из какого хрупкого камня построен комплекс и когда состоялось его торжественное открытие.
- Площадь Свободы. Вы осмотрите здание театра оперы и балета им. Александра Спендиаряна, которое считается чудом армянской архитектуры и символом Еревана.
- Северный проспект — одно из любимых мест горожан и туристов, где всегда шумно и многолюдно. Здесь можно встретить звёзд армянского шоу-бизнеса, политиков, бродячих музыкантов и художников.
- Площадь Республики — главная площадь Армении, где регулярно проходят концерты и парады. Ещё она известна поющими фонтанами, у которых по вечерам собираются местные и гости города — слушают красивую музыку и любуются игрой разноцветных потоков воды.
Организационные детали
- По желанию можно зайти в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Sorento, Toyota Camry, Nissan Bluebird, Toyota Alphard, Honda Elysion или Honda Odyssey в зависимости от количества путешественников
- Дорога от аэропорта до Каскада занимает около 30 минут
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту «Звартноц»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2565 туристов
Добрый день! Наша компания занимается организацией индивидуальных путешествий по Армении много лет. Мы знаем о стране множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
8 фев 2024
У меня была 10 часовая пересадка в Ереване. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за то, что меня встретили у аэропорта, водитель отвёз в центр города(место встречи с гидом), а после экскурсии меня отвезли обратно в аэропорт. Анна потрясающий гид! Всё подробно и интересно рассказала о городе, истории, достопримечательностях!
По итогу, увидела город, узнала много нового, успела на следующий рейс, в общем, осталась довольна!!
Очень рекомендую!
Анне ещё раз большое спасибо!:)
По итогу, увидела город, узнала много нового, успела на следующий рейс, в общем, осталась довольна!!
Очень рекомендую!
Анне ещё раз большое спасибо!:)
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