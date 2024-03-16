Прилетев в Ереван, вы не просто окажетесь в городе, но и сразу погрузитесь в его историю и культуру.



Наш трансфер предлагает не только комфортное путешествие из аэропорта в ваш отель или обратно, но и захватывающую экскурсию по самым значимым местам столицы Армении.



Вы увидите знаменитую площадь Республики, пройдётесь по живописным улицам и узнаете много нового о древнем и современном Ереване.



Вас ждёт участие в мастер-классе по изготовлению лаваша, а также посещение легендарного храма Гарни и монастыря Гегард, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о становлении христианства в регионе.



Завершит ваше путешествие вкусный обед в ресторане с традиционной армянской кухней, где каждое блюдо расскажет свою историю.



Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваше пребывание в Армении незабываемым, даже если вы здесь всего на пару дней