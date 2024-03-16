Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
Индивидуальный трансфер в Ереване

Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане

Прилетев в Ереван, вы не просто окажетесь в городе, но и сразу погрузитесь в его историю и культуру.

Наш трансфер предлагает не только комфортное путешествие из аэропорта в ваш отель или обратно, но и захватывающую экскурсию по самым значимым местам столицы Армении.

Вы увидите знаменитую площадь Республики, пройдётесь по живописным улицам и узнаете много нового о древнем и современном Ереване.

Вас ждёт участие в мастер-классе по изготовлению лаваша, а также посещение легендарного храма Гарни и монастыря Гегард, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о становлении христианства в регионе.

Завершит ваше путешествие вкусный обед в ресторане с традиционной армянской кухней, где каждое блюдо расскажет свою историю.

Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваше пребывание в Армении незабываемым, даже если вы здесь всего на пару дней
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Сперва вы отправитесь в самый центр Еревана — на площадь Республики. Прогуляетесь по Северному проспекту и улице Абовян, по Каскаду и у здания Оперного театра. Узнаете об истории города со времён основания и до наших дней.
  • Полюбуетесь на Ереван со смотровой площадки. Гид покажет, где находится старая часть столицы и объяснит, чем она отличается от древних кварталов в других городах.
  • Побываете на мастер-классе по изготовлению армянского лаваша и при желании поучаствуете в процессе.
  • Пообедаете в одном из проверенных аутентичных ресторанов национальной армянской кухни.
  • Доедете до языческого храма Гарни, где гид расскажет об истории дохристианской Армении и древнего царства Урарту.
  • Полюбуетесь редкой природной достопримечательностью – Симфонией камней. Поймёте, какие природные условия создали такое чудо.
  • В пещерном монастыре Гегард услышите о становлении христианства в Армении и попробуете целебную воду. Узнаете, в каких древних историях есть вымысел, а в каких – правда.
  • А затем поедете в аэропорт или к месту вашего проживания. По пути гид поделится историями о современной жизни армян и их традициях.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида.
  • Поездка пройдёт на Mitsubishi Grandis, Volvo XC60, Toyota Sienna или Toyota Camry.
  • Дополнительно оплачиваются вход в храм Гарни — 1500 драмов/чел., вход в Симфонию камней — 200 драмов/чел., обед — по желанию.
  • Присутствие на мастер-классе по изготовлению лаваша — бесплатно, участие — от 1000 драмов/чел. Иногда бывают перерывы в расписании, заранее это узнать нельзя.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту или вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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