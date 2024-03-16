Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Прилетев в Ереван, вы не просто окажетесь в городе, но и сразу погрузитесь в его историю и культуру.
Наш трансфер предлагает не только комфортное путешествие из аэропорта в ваш отель или обратно, но и захватывающую экскурсию по самым значимым местам столицы Армении.
Вы увидите знаменитую площадь Республики, пройдётесь по живописным улицам и узнаете много нового о древнем и современном Ереване.
Вас ждёт участие в мастер-классе по изготовлению лаваша, а также посещение легендарного храма Гарни и монастыря Гегард, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о становлении христианства в регионе.
Завершит ваше путешествие вкусный обед в ресторане с традиционной армянской кухней, где каждое блюдо расскажет свою историю.
Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваше пребывание в Армении незабываемым, даже если вы здесь всего на пару дней
Наш трансфер предлагает не только комфортное путешествие из аэропорта в ваш отель или обратно, но и захватывающую экскурсию по самым значимым местам столицы Армении.
Вы увидите знаменитую площадь Республики, пройдётесь по живописным улицам и узнаете много нового о древнем и современном Ереване.
Вас ждёт участие в мастер-классе по изготовлению лаваша, а также посещение легендарного храма Гарни и монастыря Гегард, где вы сможете ощутить дух древности и узнать о становлении христианства в регионе.
Завершит ваше путешествие вкусный обед в ресторане с традиционной армянской кухней, где каждое блюдо расскажет свою историю.
Эта экскурсия - идеальный способ сделать ваше пребывание в Армении незабываемым, даже если вы здесь всего на пару дней
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Сперва вы отправитесь в самый центр Еревана — на площадь Республики. Прогуляетесь по Северному проспекту и улице Абовян, по Каскаду и у здания Оперного театра. Узнаете об истории города со времён основания и до наших дней.
- Полюбуетесь на Ереван со смотровой площадки. Гид покажет, где находится старая часть столицы и объяснит, чем она отличается от древних кварталов в других городах.
- Побываете на мастер-классе по изготовлению армянского лаваша и при желании поучаствуете в процессе.
- Пообедаете в одном из проверенных аутентичных ресторанов национальной армянской кухни.
- Доедете до языческого храма Гарни, где гид расскажет об истории дохристианской Армении и древнего царства Урарту.
- Полюбуетесь редкой природной достопримечательностью – Симфонией камней. Поймёте, какие природные условия создали такое чудо.
- В пещерном монастыре Гегард услышите о становлении христианства в Армении и попробуете целебную воду. Узнаете, в каких древних историях есть вымысел, а в каких – правда.
- А затем поедете в аэропорт или к месту вашего проживания. По пути гид поделится историями о современной жизни армян и их традициях.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на Mitsubishi Grandis, Volvo XC60, Toyota Sienna или Toyota Camry.
- Дополнительно оплачиваются вход в храм Гарни — 1500 драмов/чел., вход в Симфонию камней — 200 драмов/чел., обед — по желанию.
- Присутствие на мастер-классе по изготовлению лаваша — бесплатно, участие — от 1000 драмов/чел. Иногда бывают перерывы в расписании, заранее это узнать нельзя.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту или вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 4599 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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