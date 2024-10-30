Прогуляться по улице Абовяна или Северному проспекту, заглянуть в Конд или парк Победы — решать вам! И это далеко не полный список локаций. Выбирайте место, которое вам по душе — и наслаждайтесь красотой Еревана. А профессиональный фотограф поймает в объектив лучшие моменты вашего путешествия.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Вы сами выбираете, где будет проходить фотосессия:
- на центральных улочках — у Каскада, на площади Республики или в других уголках города
- на природе — в Ереване так много красивых парков и садов
- или в нашей уютной студии
Перед съёмкой мы обсудим все детали, поможем вам подобрать лучшую локацию и вместе определимся с образом.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональный фотоаппарат Nikon D750 или Canon 5D
- Через несколько дней после фотосессии вы получите около 40-50 фото в цветокоррекции и 8 фото в ретуши
- Фотосессию можно провести для большего количества участников — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 60 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
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