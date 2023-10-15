Керамический мастер-класс

Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника

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Представьте себя в галерее: высокие потолки, много света, много творчества и красоты вокруг.

Ну а теперь ставим столы, стулья и начинаем творить из глины! Вы побываете в секретной мастерской, познакомитесь с историей этого места и обучитесь азам работы с керамикой. И создадите уникальный шедевр, который станет тёплым напоминанием об Армении.
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Керамический мастер-класс
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В тайной мастерской армянского художника, попивая чай или вино и угощаясь фруктами, мы поговорим об искусстве. Вы узнаете, как появилось это место и кто его создал. Вдохновитесь творческой атмосферой и сделаете красивое глиняное изделие.

Вы можете прийти к нам с любой керамической идеей, которая вмещается в 1 кг глины, а наши мастера помогут воплотить её в жизнь. Если идей нет, с этим тоже помогут! Лепка свободная, вы сможете сделать что угодно — от брелока до тарелки. Через несколько дней, когда изделие пройдёт сушку и обжиг, вы заберёте его домой.

Организационные детали

  • Забрать работу можно примерно через 10 дней после сушки и обжига. Храним до 1 месяца, после чего она переходит под покровительство мастерской.
  • Мастер-класс подходит взрослым и детям от 4 лет. Маленькие дети должны быть в сопровождении родителей.
  • Мы говорим на русском, армянском, английском, польском и французском языках
  • Мастер-класс проведу я или один из наших мастеров
  • Занятие можно провести в индивидуальном формате в другие дни. Детали уточняйте в переписке.

В стоимость включено

  • Глина
  • Декорирование цветными ангобами
  • Покрытие прозрачной глазурью
  • Обжиг
  • Угощения

Дополнительные расходы (по желанию)

Отдельно оплачивается покрытие цветной глазурью. Вы можете записаться на занятие по цветному глазурированию или попросить сделать это наших мастеров. Детали уточняйте в переписке.

во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Еритасардакан»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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