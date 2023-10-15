Представьте себя в галерее: высокие потолки, много света, много творчества и красоты вокруг. Ну а теперь ставим столы, стулья и начинаем творить из глины! Вы побываете в секретной мастерской, познакомитесь с историей этого места и обучитесь азам работы с керамикой. И создадите уникальный шедевр, который станет тёплым напоминанием об Армении.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В тайной мастерской армянского художника, попивая чай или вино и угощаясь фруктами, мы поговорим об искусстве. Вы узнаете, как появилось это место и кто его создал. Вдохновитесь творческой атмосферой и сделаете красивое глиняное изделие.

Вы можете прийти к нам с любой керамической идеей, которая вмещается в 1 кг глины, а наши мастера помогут воплотить её в жизнь. Если идей нет, с этим тоже помогут! Лепка свободная, вы сможете сделать что угодно — от брелока до тарелки. Через несколько дней, когда изделие пройдёт сушку и обжиг, вы заберёте его домой.

Организационные детали

Забрать работу можно примерно через 10 дней после сушки и обжига. Храним до 1 месяца, после чего она переходит под покровительство мастерской.

Мастер-класс подходит взрослым и детям от 4 лет. Маленькие дети должны быть в сопровождении родителей.

Мы говорим на русском, армянском, английском, польском и французском языках

Мастер-класс проведу я или один из наших мастеров

Занятие можно провести в индивидуальном формате в другие дни. Детали уточняйте в переписке.

В стоимость включено

Глина

Декорирование цветными ангобами

Покрытие прозрачной глазурью

Обжиг

Угощения

Дополнительные расходы (по желанию)

Отдельно оплачивается покрытие цветной глазурью. Вы можете записаться на занятие по цветному глазурированию или попросить сделать это наших мастеров. Детали уточняйте в переписке.