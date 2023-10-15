Создать шедевр из глины в мастерской армянского народного художника
Представьте себя в галерее: высокие потолки, много света, много творчества и красоты вокруг.
Ну а теперь ставим столы, стулья и начинаем творить из глины! Вы побываете в секретной мастерской, познакомитесь с историей этого места и обучитесь азам работы с керамикой. И создадите уникальный шедевр, который станет тёплым напоминанием об Армении.
Ну а теперь ставим столы, стулья и начинаем творить из глины! Вы побываете в секретной мастерской, познакомитесь с историей этого места и обучитесь азам работы с керамикой. И создадите уникальный шедевр, который станет тёплым напоминанием об Армении.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В тайной мастерской армянского художника, попивая чай или вино и угощаясь фруктами, мы поговорим об искусстве. Вы узнаете, как появилось это место и кто его создал. Вдохновитесь творческой атмосферой и сделаете красивое глиняное изделие.
Вы можете прийти к нам с любой керамической идеей, которая вмещается в 1 кг глины, а наши мастера помогут воплотить её в жизнь. Если идей нет, с этим тоже помогут! Лепка свободная, вы сможете сделать что угодно — от брелока до тарелки. Через несколько дней, когда изделие пройдёт сушку и обжиг, вы заберёте его домой.
Организационные детали
- Забрать работу можно примерно через 10 дней после сушки и обжига. Храним до 1 месяца, после чего она переходит под покровительство мастерской.
- Мастер-класс подходит взрослым и детям от 4 лет. Маленькие дети должны быть в сопровождении родителей.
- Мы говорим на русском, армянском, английском, польском и французском языках
- Мастер-класс проведу я или один из наших мастеров
- Занятие можно провести в индивидуальном формате в другие дни. Детали уточняйте в переписке.
В стоимость включено
- Глина
- Декорирование цветными ангобами
- Покрытие прозрачной глазурью
- Обжиг
- Угощения
Дополнительные расходы (по желанию)
Отдельно оплачивается покрытие цветной глазурью. Вы можете записаться на занятие по цветному глазурированию или попросить сделать это наших мастеров. Детали уточняйте в переписке.
во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Еритасардакан»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Ереване
Мы — команда мастеров-керамистов и художников. Организуем мероприятия более 2 лет, а сама студия существует с 80-х годов. Основная деятельность — керамика, но ещё есть занятия по живописи, лекции по искусству и травам, музыкальные концерты, мыловарение и что-то ещё. Нам очень важно создать атмосферу, в которой гостям не страшно пробовать учиться создавать. Классно, когда есть место, где тебе всегда улыбнутся и поддержат.
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