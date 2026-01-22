Приглашаю на увлекательную арт-экскурсию для детей и взрослых в мастерскую, где мастерицы воссоздают декоративные традиции на костюмах, аксессуарах и на разных предметах быта.
Описание мастер-классаЧто вас ожидает: Здесь талантливые умелицы вам расскажут значение орнаментов на костюмах (таразах), об их происхождении и правилах их ношения. С их помощью вы на керамической посуде и на шёлковых платках научитесь своими руками расписывать армянские символы, и разобравшись в армянских швах и узорах, сами сошьёте орнамент на одежде. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- В мастерской вы можете купить и/или заказать дизайнерскую одежду, аксессуары и авторские изделия с традиционными мотивами.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Три мастер-класса (вышивка на таразах, роспись керамики и шелка), все заготовки и материалы
- Одно авторское изделие в подарок
- Один костюм каждому участнику для фотосессии
- Одна обработанная фотография в электронном виде
- Угощение чаем и кофе
Что не входит в цену
- По желанию мастер-класс по росписи можно заменить на один из других: по изготовлению армянских кукол, традиционному ковроткачеству или гончарному ремеслу. Во всех случаях доплата 12€ с человека.
- Можно фотографироваться в других костюмах. Доплата за один костюм и одну фотографию - 15€.
- В мастерской вы можете купить и/или заказать дизайнерскую одежду, аксессуары и авторские изделия с традиционными мотивами
Место начала и завершения?
В центре Еревана, на улице Теряна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень классный опыт. Всем советую. Мастер класс супер.
Доброжелательные и милые девушки, все расскажут, покажут, научат и погрузят в атмосферу национальных традиций, узоров, костюмов и ремесел.
Были с дочкой 5,5 лет, ребенку
Доброжелательные и милые девушки, все расскажут, покажут, научат и погрузят в атмосферу национальных традиций, узоров, костюмов и ремесел.
Были с дочкой 5,5 лет, ребенку
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A
Осталась очень довольная этим потрясающим мастер-классом по швейному делу и гидом Ашотом. На швейной мастерской работают лучшие мастерицы Армении, которые шьют национальные костюмы для всей страны. Было очень интересно наблюдать
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V
Отличные мастер-классы. Тут их целых 3 и все из них интересные. Мастера всё хорошо объясняют и помогают, за что им огромное спасибо. В итоге изделия получились очень красивые, ими приятно
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К
Мне очень понравился мастер-класс. Попробовала две вышивки: одну крестиком традиционные орнаменты, вторую очень необычную, сложную но очень интересную, красивую национальную вышивку. Мне рассказали какие цвета принято использовать в национальных нарядах, показали рубашки, передники и фартуки. Девочки проводившие мастер-класс очень милые и общительные. Все подсказывали и объясняли. Спасибо большое за этот опыт!
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