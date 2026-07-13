Представьте себе уникальную возможность исследовать Ереван через объектив камеры, создавая воспоминания, которые будут радовать вас годами.
Ваша фото-прогулка начнется на знаменитой площади Республики, где фонтаны и архитектура создадут неповторимую атмосферу для
Ваша фото-прогулка начнется на знаменитой площади Республики, где фонтаны и архитектура создадут неповторимую атмосферу для
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛 Уникальные архитектурные фоны
- 🌿 Тайные уголки города
- 👗 Помощь в подборе образа
- 🎨 Цветокоррекция снимков
- 🎭 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Улица Абовяна
- Театр оперы и балета
- Матенадаран
- Каскад
Описание фото-прогулки
- Начнем с площади Республики с фонтанами и красивой архитектурой.
- Продолжим фотопрогулку на улице Абовяна, где сконцентрированы здания темно-коричневого и бархатно-красного цветов — идеальный фон для фото.
- В одном из атмосферных армянских кафе можно сделать романтичные кадры с бокалом вина или чашечкой кофе.
- Наша следующая локация — символ Еревана — Театр оперы и балета, точнее его тайный дворик, место, о котором не знают толпы туристов.
- Подходим к Матенадарану: величественные скульптуры, расписные двери, всевозможные арки… Здесь сложно не найти фон по душе.
- Жемчужина нашей фотопрогулки и ереванской архитектуры — это, конечно же, «Каскад». Его характерная геометрия позволит сделать фотографии необычными и запоминающимися. На вершине «Каскада» есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Ереван. А если повезёт, то сам Арарат будет запечатлен у вас на снимках.
Организационные детали
- Обратите внимание: остаток на месте гиду выплачивается в местной валюте.
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников — 10 000 драмов за каждого участника.
Как проходит экскурсия:
- По итогу прогулки вы получите 50 фотографий в цветокоррекции в течение недели.
- Наш фотограф заранее поможет вам с подбором подходящего образа для фотосессии и ответит на все вопросы.
- Съёмка проходит на зеркальную полнокадровую камеру Canon EOS 6D Mark II или Canon EOS RP.
- По желанию можно воспользоваться услугами визажиста за дополнительную стоимость — сделать укладку и макияж.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики у входа в отель Мариотт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4405 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Ашот и Сергей - лучшие. Всё было максимально интересно, комфортно и позитивно. Большое им спасибо за первое знакомство с Арменией и Ереваном.
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Т
Увлекательная экскурсия по Еревану. Узнали много нового о городе и стране в целом. Ашот поразил нас своей эрудицией и профессионализмом. Подробно отвечал на все вопросы и с готовностью учитывал наши пожелания. Благодаря его щедрым советам, наше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Экскурсия также сопровождалась фотосессией от Сергея. Получились отличные фотографии. Мы очень довольны. Остались самые лучшие впечатления об этом дне.
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С
мы все в восторге! фото еще ждем, но наш фотограф Сергей был просто супер) учел все наши пожелания, уделил внимание каждому (а нас было 6 девочек), веселый, очень приятный, задержался
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Впечатления самые яркие. Фотографом были подобраны не только фон, но движения, жесты и от этого фото получились словно живые
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Г
всем рекомендую экскурсию, много узнали об Армении, ещё и фото.
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Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
Даже внезапный дождь не смог помешать нашей фотосессии в Ереване — наоборот, он стал изюминкой этого дня! Спасибо талантливому фотографу Сергею, который превратил капризы
Даже внезапный дождь не смог помешать нашей фотосессии в Ереване — наоборот, он стал изюминкой этого дня! Спасибо талантливому фотографу Сергею, который превратил капризы
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