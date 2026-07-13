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погоды в настоящую магию. С ним было легко и комфортно работать: он не только чувствовал настроение кадра, но и умело играл с освещением, тенями и даже дождевыми струями, создавая невероятно живые и эмоциональные снимки.



Площадь Республики в дождевом блеске стала настоящей звездой нашей съемки! Мокрый асфальт отражал облака и силуэты величественных зданий, добавляя кадрам глубину и динамику. А когда мы ненадолго укрылись в уютном кафе, Сергей не упустил момент: ароматный кофе в кружках, смех под звуки дождя за окном и теплый свет интерьера — всё это он ловил в объектив, создавая фото, полные уюта и атмосферы городской сказки.

Сочные краски после дождя заиграли еще ярче! Как только тучи рассеялись, Ереван встретил нас солнечными бликами на розовом туфе, а Сергей мастерски использовал контрасты: мокрые улицы vs. ясное небо, дождевые капли на листьях vs. золотые лучи на фасадах.



Сергей — не просто фотограф, а настоящий художник и душа компании. Его креативные идеи (например, снимки в движении под зонтом или «пойманные» моменты в кафе) раскрыли Ереван с новой стороны. А его умение шутить и располагать к себе сделало съемку не работой, а приключением.



Итог — десятки кадров, где даже дождь стал соавтором нашей истории. Теперь, глядя на эти фото, мы вспоминаем не стук капель по зонтом, а то, как Ереван и Сергей подарили нам море смеха, эстетики и волшебства. Если хотите увезти с собой Армению в сердце — вам к нему!