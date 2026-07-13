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Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах

Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Представьте себе уникальную возможность исследовать Ереван через объектив камеры, создавая воспоминания, которые будут радовать вас годами.

Ваша фото-прогулка начнется на знаменитой площади Республики, где фонтаны и архитектура создадут неповторимую атмосферу для
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первых кадров. Прогуливаясь по улице Абовяна, вы оцените её колорит и найдёте идеальные фоны для портретов. Затем, в уютном армянском кафе, вы сможете запечатлеть моменты наслаждения местными напитками. Секретный дворик Театра оперы и балета предоставит вам шанс на снимки без туристической суеты.

Матенадаран поразит вас своими скульптурами и архитектурой, а Каскад подарит геометрические композиции и виды на город. Если погода позволит, Арарат украсит фон ваших фотографий. Все организационные моменты, включая подбор образа и позирование, мы берем на себя. Дополнительные услуги визажиста доступны по запросу.

В результате вы получите профессиональные фотографии, которые станут отражением вашего путешествия по Еревану

5
19 отзывов

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Уникальные архитектурные фоны
  • 🌿 Тайные уголки города
  • 👗 Помощь в подборе образа
  • 🎨 Цветокоррекция снимков
  • 🎭 Индивидуальный подход
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах

Что можно увидеть

  • Площадь Республики
  • Улица Абовяна
  • Театр оперы и балета
  • Матенадаран
  • Каскад

Описание фото-прогулки

  • Начнем с площади Республики с фонтанами и красивой архитектурой.
  • Продолжим фотопрогулку на улице Абовяна, где сконцентрированы здания темно-коричневого и бархатно-красного цветов — идеальный фон для фото.
  • В одном из атмосферных армянских кафе можно сделать романтичные кадры с бокалом вина или чашечкой кофе.
  • Наша следующая локация — символ Еревана — Театр оперы и балета, точнее его тайный дворик, место, о котором не знают толпы туристов.
  • Подходим к Матенадарану: величественные скульптуры, расписные двери, всевозможные арки… Здесь сложно не найти фон по душе.
  • Жемчужина нашей фотопрогулки и ереванской архитектуры — это, конечно же, «Каскад». Его характерная геометрия позволит сделать фотографии необычными и запоминающимися. На вершине «Каскада» есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на Ереван. А если повезёт, то сам Арарат будет запечатлен у вас на снимках.

Организационные детали

  • Обратите внимание: остаток на месте гиду выплачивается в местной валюте.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников — 10 000 драмов за каждого участника.

Как проходит экскурсия:

  • По итогу прогулки вы получите 50 фотографий в цветокоррекции в течение недели.
  • Наш фотограф заранее поможет вам с подбором подходящего образа для фотосессии и ответит на все вопросы.
  • Съёмка проходит на зеркальную полнокадровую камеру Canon EOS 6D Mark II или Canon EOS RP.
  • По желанию можно воспользоваться услугами визажиста за дополнительную стоимость — сделать укладку и макияж.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики у входа в отель Мариотт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4405 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией. Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей
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в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем. А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском. Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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Ашот и Сергей - лучшие. Всё было максимально интересно, комфортно и позитивно. Большое им спасибо за первое знакомство с Арменией и Ереваном.
Ашот и Сергей - лучшие. Всё было максимально интересно, комфортно и позитивно. Большое им спасибо за первое знакомство с Арменией и Ереваном.
Ашот и Сергей - лучшие. Всё было максимально интересно, комфортно и позитивно. Большое им спасибо за первое знакомство с Арменией и Ереваном.
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Т
Увлекательная экскурсия по Еревану. Узнали много нового о городе и стране в целом. Ашот поразил нас своей эрудицией и профессионализмом. Подробно отвечал на все вопросы и с готовностью учитывал наши пожелания. Благодаря его щедрым советам, наше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Экскурсия также сопровождалась фотосессией от Сергея. Получились отличные фотографии. Мы очень довольны. Остались самые лучшие впечатления об этом дне.
Увлекательная экскурсия по Еревану. Узнали много нового о городе и стране в целом. Ашот поразил нас
Увлекательная экскурсия по Еревану. Узнали много нового о городе и стране в целом. Ашот поразил нас
Увлекательная экскурсия по Еревану. Узнали много нового о городе и стране в целом. Ашот поразил нас
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С
мы все в восторге! фото еще ждем, но наш фотограф Сергей был просто супер) учел все наши пожелания, уделил внимание каждому (а нас было 6 девочек), веселый, очень приятный, задержался
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с нами чуть дольше чем обговаривали, проводил до ресторана где у нас был заказан стол! обнимались на прощание как лучшие друзья! Сережа, если ты читаешь, one love от всех шестерых ❤️

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Ирина
Впечатления самые яркие. Фотографом были подобраны не только фон, но движения, жесты и от этого фото получились словно живые
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Г
всем рекомендую экскурсию, много узнали об Армении, ещё и фото.
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Светлана
Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!

Даже внезапный дождь не смог помешать нашей фотосессии в Ереване — наоборот, он стал изюминкой этого дня! Спасибо талантливому фотографу Сергею, который превратил капризы
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погоды в настоящую магию. С ним было легко и комфортно работать: он не только чувствовал настроение кадра, но и умело играл с освещением, тенями и даже дождевыми струями, создавая невероятно живые и эмоциональные снимки.

Площадь Республики в дождевом блеске стала настоящей звездой нашей съемки! Мокрый асфальт отражал облака и силуэты величественных зданий, добавляя кадрам глубину и динамику. А когда мы ненадолго укрылись в уютном кафе, Сергей не упустил момент: ароматный кофе в кружках, смех под звуки дождя за окном и теплый свет интерьера — всё это он ловил в объектив, создавая фото, полные уюта и атмосферы городской сказки.
Сочные краски после дождя заиграли еще ярче! Как только тучи рассеялись, Ереван встретил нас солнечными бликами на розовом туфе, а Сергей мастерски использовал контрасты: мокрые улицы vs. ясное небо, дождевые капли на листьях vs. золотые лучи на фасадах.

Сергей — не просто фотограф, а настоящий художник и душа компании. Его креативные идеи (например, снимки в движении под зонтом или «пойманные» моменты в кафе) раскрыли Ереван с новой стороны. А его умение шутить и располагать к себе сделало съемку не работой, а приключением.

Итог — десятки кадров, где даже дождь стал соавтором нашей истории. Теперь, глядя на эти фото, мы вспоминаем не стук капель по зонтом, а то, как Ереван и Сергей подарили нам море смеха, эстетики и волшебства. Если хотите увезти с собой Армению в сердце — вам к нему!

Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
Фотосессия в Ереване: дождь, который добавил волшебства!
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Входит в следующие категории Еревана

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