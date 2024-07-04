1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Погружение в атмосферу Еревана: от советских построек до купеческих особняков
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 11:30
6 июля в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
6 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€31 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
от 197€168 за всё до 50 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
7 июля в 18:00
42€40 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июля 2024Очень понравилось, рекомендую👍невероятно красивая природа Армения. Гурген отличный гид, поделился историческими фактами об Армении и местах,которые мы посетили.
- DDaria1 июля 2024Друзья, джан!! Шикарная экскурсия, всем советую, красивые локации, интересное содержание экскурсии, гид просто супер!! Очень понравилось! Рекомендую 1000%🇦🇲🫶🏽
- ДДиана30 июня 2024Будьте добры: есть ли возможность написать отзыв позднее?
- OOlga25 июня 2024Прекрасный гид и человек. Приятно прогулялись и узнали много нового! Легкая и интересная экскурсия, идеально для первого ознакомления с городом.
- ГГалина22 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гаянэ показала действительно Другой Ереван, открыв мне много новых мест в городе, в которые обязательно вернусь.
- ННаталья19 июня 2024Гаянэ, я не первый раз была в Ереване, но только сейчас я узнала, увидела столько интересного. Живой рассказ, интересные локации и пролетающие в них годы истории города…. Как будто погрузилась в живое кино) Спасибо Вам за прекрасно срежиссированную экскурсию.
- ЮЮлия18 июня 2024Понравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. У нас была гидом Гаянэ,
- ИИрина13 июня 2024Все понравилось. Вернулись даже быстрее чем ожидала в город
- ВВячеслав7 июня 2024Все понравилось, огромная благодарность гиду Жасмин.
- ККатерина4 июня 2024Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На выходные»
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