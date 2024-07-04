Экскурсии выходного дня в Ереване

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Ереване, цены от €31, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
196 отзывов
Погружение в атмосферу Еревана: от советских построек до купеческих особняков
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 11:30
6 июля в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Завораживающий вид на Арарат
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
269 отзывов
Завораживающий вид на Арарат: история, вино и армянская кухня
Познайте Армению через ее святыни: Хор Вирап с видом на Арарат, тайны пещеры Арени и красоту Нораванка
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
6 июля в 09:00
8 июля в 09:00
31 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
132 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
от 197168 за всё до 50 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
7 июля в 18:00
4240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 июля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Очень понравилось, рекомендую👍невероятно красивая природа Армения. Гурген отличный гид, поделился историческими фактами об Армении и местах,которые мы посетили.
  • D
    Daria
    1 июля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Друзья, джан!! Шикарная экскурсия, всем советую, красивые локации, интересное содержание экскурсии, гид просто супер!! Очень понравилось! Рекомендую 1000%🇦🇲🫶🏽
  • Д
    Диана
    30 июня 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Будьте добры: есть ли возможность написать отзыв позднее?
  • O
    Olga
    25 июня 2024
    Вечер в Ереване: свидание с городом
    Прекрасный гид и человек. Приятно прогулялись и узнали много нового! Легкая и интересная экскурсия, идеально для первого ознакомления с городом.
  • Г
    Галина
    22 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Экскурсия очень понравилась! Гаянэ показала действительно Другой Ереван, открыв мне много новых мест в городе, в которые обязательно вернусь.
  • Н
    Наталья
    19 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаянэ, я не первый раз была в Ереване, но только сейчас я узнала, увидела столько интересного. Живой рассказ, интересные локации и пролетающие в них годы истории города…. Как будто погрузилась в живое кино) Спасибо Вам за прекрасно срежиссированную экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Понравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. У нас была гидом Гаянэ,
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    очень приятная в общении, дружелюбная, готова ответить на любые вопросы туристов. Информации давала максимально на каждом объекте, много рассказывала в дороге от одного объекта к другому, но при этом и отдохнуть, вздремнуть тоже было время. Всего в достатке. Гаянэ хорошо владеет информацией, видно, что человек увлечена своим делом, спасибо ей большое за путешествие!!!

    Понравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. УПонравилась организация, проведение, все четко, всех собрали, отметили, рассадили по машинам и мы вовремя поехали. У
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Все понравилось. Вернулись даже быстрее чем ожидала в город
  • В
    Вячеслав
    7 июня 2024
    Завораживающий вид на Арарат
    Все понравилось, огромная благодарность гиду Жасмин.
  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
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    удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!

    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небомГаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небомГаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небомГаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небомГаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небомГаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небомГаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
  2. Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
  3. Завораживающий вид на Арарат
  4. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
  5. Вечер в Ереване: свидание с городом
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гора Арарат
  7. Эчмиадзин
  8. Хор Вирап
  9. Гарни
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 31 до 168 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 661 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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