Мои заказы

Армения: два дня - тысяча впечатлений

Индивидуальная экскурсия на комфортном минивэне Dodge. Вместимость - 6 человек
Армения: два дня - тысяча впечатленийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Армения: два дня - тысяча впечатленийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Армения: два дня - тысяча впечатленийФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индивидуальная экскурсия на комфортном минивэне Додж. Вместимость 6 человек.

Не меняйте количество участников, стоимость тура ошибочно возрастет, стоимость тура 500$

При бронировании выбирать количество участников 1 человек, цена за тур до 5 человек, цена указана за всех. Если вы один, вас двое или трое, цена такая же. В стоимость входит трансфер от и до отеля, услуги гида, вода и wi-fi в машине. Если вас больше 5 человек напишите нам мы организуем для вас тур с более вместительным транспортом.

Армения: два дня - тысяча впечатлений!

Знаете, что можно успеть в Армении всего за 2 дня?

Встретить рассвет у подножия Арарата…

Пролететь над пропастью на канатной дороге…

Попробовать вино из древнейших виноделен мира…

И даже шагнуть в прошлое в загадочном пещерном городе! Готовы к такому приключению?

И так день 1:

— Хор Вирап где Армения стала первой христианской страной

— Нораванк монастырь, выросший из красных скал

— Водопад Шаки освежающий оазис в сердце гор - живописное место

С наступлением вечера нас встретит очаровательный Горис - город, укрывшийся в объятиях гор

На второй день нас ждет

— Татев монастырь-легенда и полёт на Крыльях Татева

— Пещерное село и добавим немного адреналин и потрясающие пейзажи с

— Качающегося моста и завершим дегустацией на

— Винодельне где рождается вкус истории.

Это путешествие, после которого вы скажете: Оно того стоило!

Программа тура по дням

1 день

День 1: Легенды, скалы и водопады

Хор Вирап

Вы стоите у древних стен монастыря на фоне величественного Арарата. Здесь спуститесь в подземную темницу, где томился святой Григорий — тот самый, кто принес христианство в Армению. Арарат так близко, что кажется — вот-вот коснетесь его снежных вершин рукой.

Нораванк

Дорога ведет сквозь красные скалы, и вдруг за поворотом возникает чудо — монастырь, будто выращенный из самой горы. Подниметесь по крутой лестнице, чтобы увидеть хачкары с узорами, которые не повторяются нигде в мире.

Водопад Шаки

Ощутите прохладу после жаркого дня! Водопад низвергается с высоты, радуя глаз и даря свежесть. Можно сделать сотню фото или просто посидеть на камнях, слушая шум воды и чувствуя, как силы возвращаются.

Горис

Этот городок словно сошел со страниц сказки: домики лепятся к склонам гор, а улицы извиваются как серпантин. Здесь время замедляется. Прогуляйтесь по тихим улочкам, загляните в уютную кофейню и почувствуйте, как горный воздух наполняет вас спокойствием. Вечер в Горисе — как объятия старого друга: тепло, душевно и немножко волшебно.

За один день вы переживете столько эмоций, что хватит на целое путешествие!

День 1: Легенды, скалы и водопадыДень 1: Легенды, скалы и водопадыДень 1: Легенды, скалы и водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День 2: Адреналин, древность и вкус Армении

Татев и Крылья Татева

Самое захватывающее: вы полетите на канатной дороге Крылья Татева над глубоким ущельем. Ощущение, будто парите над землёй, как птица, а под ногами — бескрайние просторы и река, извивающаяся внизу. Вы отправитесь к одному из самых впечатляющих монастырей Армении — Татеву. Эта древняя обитель, словно орлиное гнездо, на краю ущелья.

А потом — порция адреналина! Вы пройдёте по качающемуся мосту над ущельем. Лёгкое волнение, смех и непередаваемые ощущения, когда мост раскачивается под ногами, а вокруг — потрясающие горные пейзажи. Это как аттракцион, но в тысячу раз круче, потому что это реальность!

Пещерное село и качающийся мост

Далее вас ждёт путешествие в прошлое — вы посетите древнее пещерное село, где люди жили ещё в средние века.

Винодельня — вкус истории

Завершите день на красивой винодельне, где история и традиции встречаются с современностью. Вы продегустируете армянские вина, которые готовят по старинным рецептам. Каждый глоток — это путешествие во времени: вы почувствуете вкус солнца, гор и многовековой мудрости. Хозяева расскажут вам секреты виноделия, и вы поймёте, почему армянское вино такое особенное.

Этот тур подарит вам столько эмоций, что вы будете вспоминать его ещё очень долго! Бронируй и до встреч!

День 2: Адреналин, древность и вкус АрменииДень 2: Адреналин, древность и вкус АрменииДень 2: Адреналин, древность и вкус Армении
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Wi-fi в машине
  • Вода бутилированная
Что не входит в цену
  • Оплата гостиницы
  • Дегустация вина
  • Билеты на канатную дорогу
  • Обед, ужин
О чём нужно знать до поездки

при необходимости можем изменить маршрут, внести изменения по вашему желанию. Бронируйте, сделай все, чтобы вам было максимально комфортно и интересно

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Аркадий
Аркадий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Аркадий. Настоящее мое призвание — делиться сокровищами моей страны с гостями. Мои хобби тесно переплетены с тем, чем я занимаюсь как гид. Я заядлый исследователь местной истории.
читать дальшеуменьшить

Обожаю искать старые фотографии, разгадывать легенды и находить связи между прошлым и настоящим. Часто включаю эти находки в свои экскурсии! Ловлю уникальные ракурсы природы, особенно в "золотые часы" рассвета и заката. Люблю показывать гостям не только парадные виды, но и скрытую красоту деталей, которую часто не замечают. Открыт знакомству с новыми людьми из разных уголков мира, обмен историями и впечатлениями — это неиссякаемый источник вдохновения. Аркадий, Ваш местный друг знающий историю страны! ❤️Поехали?

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры на «Армения: два дня - тысяча впечатлений»

6 ярких дней в Армении
На машине
6 дней
9 отзывов
6 ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван), по времени рейса
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
95 000 ₽ за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
На машине
5 дней
2 отзыва
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
61 500 ₽ за человека
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
На машине
5 дней
-
10%
4 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
72 900 ₽81 000 ₽ за человека
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
На машине
5 дней
1 отзыв
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван), по времени рейса
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
69 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана
от 38 506 ₽ за человека