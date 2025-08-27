Описание тура
Индивидуальная экскурсия на комфортном минивэне Додж. Вместимость 6 человек.
Не меняйте количество участников, стоимость тура ошибочно возрастет, стоимость тура 500$
При бронировании выбирать количество участников 1 человек, цена за тур до 5 человек, цена указана за всех. Если вы один, вас двое или трое, цена такая же. В стоимость входит трансфер от и до отеля, услуги гида, вода и wi-fi в машине. Если вас больше 5 человек напишите нам мы организуем для вас тур с более вместительным транспортом.
Армения: два дня - тысяча впечатлений!
Знаете, что можно успеть в Армении всего за 2 дня?
Встретить рассвет у подножия Арарата…
Пролететь над пропастью на канатной дороге…
Попробовать вино из древнейших виноделен мира…
И даже шагнуть в прошлое в загадочном пещерном городе! Готовы к такому приключению?
И так день 1:
— Хор Вирап где Армения стала первой христианской страной
— Нораванк монастырь, выросший из красных скал
— Водопад Шаки освежающий оазис в сердце гор - живописное место
С наступлением вечера нас встретит очаровательный Горис - город, укрывшийся в объятиях гор
На второй день нас ждет
— Татев монастырь-легенда и полёт на Крыльях Татева
— Пещерное село и добавим немного адреналин и потрясающие пейзажи с
— Качающегося моста и завершим дегустацией на
— Винодельне где рождается вкус истории.
Это путешествие, после которого вы скажете: Оно того стоило!
Программа тура по дням
День 1: Легенды, скалы и водопады
Хор Вирап
Вы стоите у древних стен монастыря на фоне величественного Арарата. Здесь спуститесь в подземную темницу, где томился святой Григорий — тот самый, кто принес христианство в Армению. Арарат так близко, что кажется — вот-вот коснетесь его снежных вершин рукой.
Нораванк
Дорога ведет сквозь красные скалы, и вдруг за поворотом возникает чудо — монастырь, будто выращенный из самой горы. Подниметесь по крутой лестнице, чтобы увидеть хачкары с узорами, которые не повторяются нигде в мире.
Водопад Шаки
Ощутите прохладу после жаркого дня! Водопад низвергается с высоты, радуя глаз и даря свежесть. Можно сделать сотню фото или просто посидеть на камнях, слушая шум воды и чувствуя, как силы возвращаются.
Горис
Этот городок словно сошел со страниц сказки: домики лепятся к склонам гор, а улицы извиваются как серпантин. Здесь время замедляется. Прогуляйтесь по тихим улочкам, загляните в уютную кофейню и почувствуйте, как горный воздух наполняет вас спокойствием. Вечер в Горисе — как объятия старого друга: тепло, душевно и немножко волшебно.
За один день вы переживете столько эмоций, что хватит на целое путешествие!
День 2: Адреналин, древность и вкус Армении
Татев и Крылья Татева
Самое захватывающее: вы полетите на канатной дороге Крылья Татева над глубоким ущельем. Ощущение, будто парите над землёй, как птица, а под ногами — бескрайние просторы и река, извивающаяся внизу. Вы отправитесь к одному из самых впечатляющих монастырей Армении — Татеву. Эта древняя обитель, словно орлиное гнездо, на краю ущелья.
А потом — порция адреналина! Вы пройдёте по качающемуся мосту над ущельем. Лёгкое волнение, смех и непередаваемые ощущения, когда мост раскачивается под ногами, а вокруг — потрясающие горные пейзажи. Это как аттракцион, но в тысячу раз круче, потому что это реальность!
Пещерное село и качающийся мост
Далее вас ждёт путешествие в прошлое — вы посетите древнее пещерное село, где люди жили ещё в средние века.
Винодельня — вкус истории
Завершите день на красивой винодельне, где история и традиции встречаются с современностью. Вы продегустируете армянские вина, которые готовят по старинным рецептам. Каждый глоток — это путешествие во времени: вы почувствуете вкус солнца, гор и многовековой мудрости. Хозяева расскажут вам секреты виноделия, и вы поймёте, почему армянское вино такое особенное.
Этот тур подарит вам столько эмоций, что вы будете вспоминать его ещё очень долго! Бронируй и до встреч!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Wi-fi в машине
- Вода бутилированная
Что не входит в цену
- Оплата гостиницы
- Дегустация вина
- Билеты на канатную дорогу
- Обед, ужин
О чём нужно знать до поездки
при необходимости можем изменить маршрут, внести изменения по вашему желанию. Бронируйте, сделай все, чтобы вам было максимально комфортно и интересно