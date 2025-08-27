1 день

День 1: Легенды, скалы и водопады

Хор Вирап

Вы стоите у древних стен монастыря на фоне величественного Арарата. Здесь спуститесь в подземную темницу, где томился святой Григорий — тот самый, кто принес христианство в Армению. Арарат так близко, что кажется — вот-вот коснетесь его снежных вершин рукой.

Нораванк

Дорога ведет сквозь красные скалы, и вдруг за поворотом возникает чудо — монастырь, будто выращенный из самой горы. Подниметесь по крутой лестнице, чтобы увидеть хачкары с узорами, которые не повторяются нигде в мире.

Водопад Шаки

Ощутите прохладу после жаркого дня! Водопад низвергается с высоты, радуя глаз и даря свежесть. Можно сделать сотню фото или просто посидеть на камнях, слушая шум воды и чувствуя, как силы возвращаются.

Горис

Этот городок словно сошел со страниц сказки: домики лепятся к склонам гор, а улицы извиваются как серпантин. Здесь время замедляется. Прогуляйтесь по тихим улочкам, загляните в уютную кофейню и почувствуйте, как горный воздух наполняет вас спокойствием. Вечер в Горисе — как объятия старого друга: тепло, душевно и немножко волшебно.

За один день вы переживете столько эмоций, что хватит на целое путешествие!

