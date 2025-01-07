Туры на микроавтобусе в Ереване с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Ереване, цены от 640 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
12 отзывов
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«Комфортабельные легковые автомобили, минивэны и микроавтобусы в зависимости от количества участников»
7 апр в 14:00
21 апр в 14:00
9490075 920 за человека
Душевное путешествие в Армению и Грузию: мастер-классы, дегустации и экскурсии с местными
На машине
На микроавтобусе
7 дней
Душевное путешествие в Армению и Грузию: мастер-классы, дегустации и экскурсии с местными
Приготовить хачапури и хинкали, увидеть скрытые от туристов локации и посетить серные бани
Начало: Ереван, 9:00
15 мар в 09:00
93 499 за человека
Сердце Армении: тур по главным местам в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
6 дней
Сердце Армении: тур по главным местам в мини-группе
Увидеть монастыри, Арарат, Севан и Ереван, приготовить лаваш и национальное блюдо и отведать вина
Начало: Ереван, аэропорт, 12:00
«Комфортабельный минивэн с кондиционером»
27 апр в 15:00
$640 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    7 января 2025
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
    Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе! Спасибо Наташе!
    Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе!Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе!Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе!
  • С
    Сергей
    15 октября 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
    Это было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузиться сразу в две страны,
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    небольшие, но с такой богатой историей и самобытностью, как будто побывать сразу на двух континентах. Не было ни одного дня не наполненного впечатлениями. Особо хочу отметить бутик-отели где мы проживали в течение всей поездки - стиль, расположение, отношение к туристу на высоте! Вкусные завтраки, что не мало важно:) Отдельная благодарность гиду Елене за прогулку по Тбилиси. Это просто топ уровень любви к городу и познаний о нем. Самая большая благодарность организаторам тура Наталии и Никите. Ребята, огромное вам спасибо! Было ощущение продуманности маршрута, заботы о комфорте, а от этого полная расслабленность и погруженность в природу. Это нереально круто! Желаю вам удачи и успехов!

    Это было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузитьсяЭто было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузиться
  • Н
    Наталия
    17 сентября 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
    Огромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. За совсем небольшой срок, мы
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    туристы из разных городов, сплотились в веселую и дружную компанию, и все это благодаря Наташе) Хочу так же отметить безупречную организацию программы тура, было: познавательно, интересно, интерактивно, вкусно и безумно красиво))) Я вернулась из путешествия в полнейшем восторге, со множеством фотографий, только приятных впечатлений и приобретя новых друзей) С нетерпением жду новых путешествий с Наташей и Никитой)

    Огромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. ЗаОгромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. ЗаОгромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. ЗаОгромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. За

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На микроавтобусе»

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  9. Монастырь Хор Вирап
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в феврале 2025
Сейчас в Ереване в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 640 до 93 499 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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