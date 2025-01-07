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небольшие, но с такой богатой историей и самобытностью, как будто побывать сразу на двух континентах. Не было ни одного дня не наполненного впечатлениями. Особо хочу отметить бутик-отели где мы проживали в течение всей поездки - стиль, расположение, отношение к туристу на высоте! Вкусные завтраки, что не мало важно:) Отдельная благодарность гиду Елене за прогулку по Тбилиси. Это просто топ уровень любви к городу и познаний о нем. Самая большая благодарность организаторам тура Наталии и Никите. Ребята, огромное вам спасибо! Было ощущение продуманности маршрута, заботы о комфорте, а от этого полная расслабленность и погруженность в природу. Это нереально круто! Желаю вам удачи и успехов!