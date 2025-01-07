скидка
20%
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«Комфортабельные легковые автомобили, минивэны и микроавтобусы в зависимости от количества участников»
7 апр в 14:00
21 апр в 14:00
9490075 920₽ за человека
7 дней
Душевное путешествие в Армению и Грузию: мастер-классы, дегустации и экскурсии с местными
Приготовить хачапури и хинкали, увидеть скрытые от туристов локации и посетить серные бани
Начало: Ереван, 9:00
15 мар в 09:00
93 499₽ за человека
6 дней
Сердце Армении: тур по главным местам в мини-группе
Увидеть монастыри, Арарат, Севан и Ереван, приготовить лаваш и национальное блюдо и отведать вина
Начало: Ереван, аэропорт, 12:00
«Комфортабельный минивэн с кондиционером»
27 апр в 15:00
$640 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила7 января 2025Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе! Спасибо Наташе!
- ССергей15 октября 2024Это было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузиться сразу в две страны,
- ННаталия17 сентября 2024Огромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. За совсем небольшой срок, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На микроавтобусе»
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