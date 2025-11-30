Мои заказы

Душа Южной Армении: двухдневное путешествие Татев и Хндзореск

Почувствуйте свободу и силу гор, пролетая над глубокими каньонами по самой длинной канатной дороге в мире.

Внизу — изумрудные леса и ущелья, впереди — древний монастырь, где века хранят тайны монахов
читать дальше

и легенды о вечности. Вы почувствуете свободу и восторг — полёт над ущельями на «Крыльях Татева». Прикосновение к древности — монастыри, пещерные города, легенды о тысячелетних находках. Гастрономическую радость — от нежной долмы и местных вин. Умиротворение и вдохновение — в сердце гор, где каждый звук и запах пробуждает чувства.

Душа Южной Армении: двухдневное путешествие Татев и Хндзореск
Душа Южной Армении: двухдневное путешествие Татев и Хндзореск
Душа Южной Армении: двухдневное путешествие Татев и Хндзореск

Описание тура

1 день: путь к сердцу Армении • Утро: Вдохновляющий вид на Арарат, путешествие по виноградным долинам Вайоц Дзора.
  • День: Остановка в селе Арени, посещение пещеры Арени/Магелан, ущелье Нораванк и монастырь Нораванк.
  • Вечер: Домашняя долма, царский ужин и дегустация армянского алкоголя.
  • Ночь: Ночлег в Ехегнадзоре. 2 день: полёт и тайны подземного мира • Утро: Поездка на канатной дороге «Крылья Татева», посещение монастыря Татев.
  • День: Угощение дарами южного региона, проезд через город Горис, прогулка на советском джипе к пещерному городу Хндзореск, посещение музея пещерных жителей, переход по «Танцующему мосту» Хндзореска.
  • Вечер: Изучение тайн пещерного города с жителями, ужин в пещерном кафе.

• Дополнительно: Отдых в курортном Джермуке (по желанию). Важная информация:

По запросу возможно проведение экскурсии для больших групп.

Ежедневно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Арарат
  • Монастырь Хор Вирап
  • Село аистов
  • Регион Вайоц Дзор
  • Пещера Арени (по желанию)
  • Пещера Магелан (по желанию)
  • Ущелье Нораванка
  • Монастырь Нораванк
  • Водохранилище в горах
  • Канатная Дорога Крылья Татева
  • Смотровая площадка Татева
  • Монастырь Татев
  • Город Горис (проездом)
  • Пещерный город Хндзореск
  • Музей пещерных жителей
  • Танцующий мост Хндзореска
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Организация грамотного тура
  • Комфортный транспорт с кондиционером
  • Услуги водителя
  • Ночлег гида и водителя
  • Угощение в первый день в селе Арени
  • Угощение в Татеве
Что не входит в цену
  • Ночлег за городом - 25.000 драм (2-х местное размещение)
  • Пещера Арени - 1.500 драм за человека
  • Пещера Магелан - 3.000 драм за человека
  • Царский ужин - 8.000 драм за человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По указанному адресу проживания в Ереване
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • По запросу возможно проведение экскурсии для больших групп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

В Армению за вином, горами и впечатлениями
На машине
5 дней
2 отзыва
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
61 500 ₽ за человека
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники, природные чудеса и отели с видом на горы
3 дня
3 отзыва
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники, природные чудеса и отели с видом на горы
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
109 000 ₽ за человека
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
На машине
3 дня
1 отзыв
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
Начало: Ереван, 08:30-09:00
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
$589 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана