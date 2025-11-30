Почувствуйте свободу и силу гор, пролетая над глубокими каньонами по самой длинной канатной дороге в мире.
Внизу — изумрудные леса и ущелья, впереди — древний монастырь, где века хранят тайны монахов
Описание тура
1 день: путь к сердцу Армении • Утро: Вдохновляющий вид на Арарат, путешествие по виноградным долинам Вайоц Дзора.
- День: Остановка в селе Арени, посещение пещеры Арени/Магелан, ущелье Нораванк и монастырь Нораванк.
- Вечер: Домашняя долма, царский ужин и дегустация армянского алкоголя.
- Ночь: Ночлег в Ехегнадзоре. 2 день: полёт и тайны подземного мира • Утро: Поездка на канатной дороге «Крылья Татева», посещение монастыря Татев.
- День: Угощение дарами южного региона, проезд через город Горис, прогулка на советском джипе к пещерному городу Хндзореск, посещение музея пещерных жителей, переход по «Танцующему мосту» Хндзореска.
- Вечер: Изучение тайн пещерного города с жителями, ужин в пещерном кафе.
• Дополнительно: Отдых в курортном Джермуке (по желанию). Важная информация:
По запросу возможно проведение экскурсии для больших групп.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Арарат
- Монастырь Хор Вирап
- Село аистов
- Регион Вайоц Дзор
- Пещера Арени (по желанию)
- Пещера Магелан (по желанию)
- Ущелье Нораванка
- Монастырь Нораванк
- Водохранилище в горах
- Канатная Дорога Крылья Татева
- Смотровая площадка Татева
- Монастырь Татев
- Город Горис (проездом)
- Пещерный город Хндзореск
- Музей пещерных жителей
- Танцующий мост Хндзореска
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Организация грамотного тура
- Комфортный транспорт с кондиционером
- Услуги водителя
- Ночлег гида и водителя
- Угощение в первый день в селе Арени
- Угощение в Татеве
Что не входит в цену
- Ночлег за городом - 25.000 драм (2-х местное размещение)
- Пещера Арени - 1.500 драм за человека
- Пещера Магелан - 3.000 драм за человека
- Царский ужин - 8.000 драм за человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По указанному адресу проживания в Ереване
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- По запросу возможно проведение экскурсии для больших групп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
