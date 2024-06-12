К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
На комфортной машине мы отправимся в самый южный город Армении, который пока мало известен путешественникам, а зря! Здесь уникальная субтропическая природа и интересная древняя архитектура, в которой прослеживается влияние персов.
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садах жители выращивают хурму, инжир, гранат, оливки и даже киви с бананами, а само место имеет богатую историю.
Мегри, название которого переводится как «медовый», в прошлом оказался на стыке интересов трёх империй: Османской и Персидской, а затем и Российской. Вас ждут головокружительные горные серпантины, зелёные долины, живописные ущелья и плато.
А по пути посетим и другие знаменитые достопримечательности: Шакинский водопад, монастырь Татев и армянский Стоунхендж.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Не включено в стоимость, оплачивается отдельно. С бронированием поможем.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Водопад Шаки, армянский Стоунхендж, монастырь Воротнаванк, ночь в Мегри
Встречаемся и едем к живописному Шакинскому водопаду — каменной стене, по которой вьются гремящие струи. Здесь же, неподалёку, есть ещё одно знаменитое место — Зорац-Карер, которое прозвали армянским Стоунхенджем. Это одно из древнейших мегалитических сооружений мира: на огромной территории тут расположены камни неизвестного происхождения.
Затем доедем до средневекового монастыря Воротнаванк, откуда открывается завораживающий вид на Воротанское ущелье. К вечеру, преодолев головокружительные перевалы, прибудем в самый южный город Армении Мегри, где останемся на ночь.
2 день
Достопримечательности Мегри
Сегодня будем исследовать Мегри и его окрестности. Город, граничащий с Ираном, интересен своей историей, архитектурой и невероятными пейзажами. Я расскажу вам о русско-персидской войне 1804-1813 гг., когда Мегри был очищен от персов.
Мы посмотрим на отреставрированную церковь Святого Саргиса, построенную в 17 веке и знаменитую уникальными фресками, своеобразный образец армяно-персидской архитектуры. Зайдём в храм Святой Богородицы, где хранится старинное фортепиано. Увидим крепостную башню, ставшую визитной карточкой города: горные склоны ей служат защитными стенами. Прогуляемся по узким и извилистым улицам старого города, в чьём облике заметен отпечаток персидского владычества.
Затем по берегу реки Аракс проедем вдоль границы с Ираном до деревни Шванидзор. В ней хорошо сохранились дома состоятельных торговцев и крестьян. Осмотрим один из гранатовых садов, которыми славится эта местность, до сих пор функционирующий средневековый персидский акведук-канат и дома 18-19 веков.
3 день
Обратный путь, Татев
Позавтракав, держим путь обратно в Ереван. По дороге остановимся у ещё одной знаменитой достопримечательности Армении — средневекового монастыря Татев, возведённого на краю обрыва.
Поздно вечером прибудем в столицу.
Проживание - 3500-4000 руб. за двухместный номер с завтраком
Питание - в среднем 1200-1500 руб. за 1 приём с человека
Входные билеты в Зорац-Карер - около 500 руб
Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:30-09:00
Завершение: Ереван, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 83 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!