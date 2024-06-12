Сегодня будем исследовать Мегри и его окрестности. Город, граничащий с Ираном, интересен своей историей, архитектурой и невероятными пейзажами. Я расскажу вам о русско-персидской войне 1804-1813 гг., когда Мегри был очищен от персов.

Мы посмотрим на отреставрированную церковь Святого Саргиса, построенную в 17 веке и знаменитую уникальными фресками, своеобразный образец армяно-персидской архитектуры. Зайдём в храм Святой Богородицы, где хранится старинное фортепиано. Увидим крепостную башню, ставшую визитной карточкой города: горные склоны ей служат защитными стенами. Прогуляемся по узким и извилистым улицам старого города, в чьём облике заметен отпечаток персидского владычества.

Затем по берегу реки Аракс проедем вдоль границы с Ираном до деревни Шванидзор. В ней хорошо сохранились дома состоятельных торговцев и крестьян. Осмотрим один из гранатовых садов, которыми славится эта местность, до сих пор функционирующий средневековый персидский акведук-канат и дома 18-19 веков.