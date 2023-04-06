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Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина6 апреля 2023Все прошло отлично! Увлекательные места, комфортный автомобиль, дружелюбный гид Арсен! Спасибо большое за это путешествие! Настоящее погружение в Армению, как будто к дяде в гости приехали)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Татевский монастырь»
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