Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Авторский тур в Ереване

Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска

Мы знаем рецепт незабываемого путешествия и готовы поделиться им с вами. Покажем вам самые живописные локации гостеприимной Армении.

От местных пейзажей захватывает дух, а национальные блюда сразу заставят забыть о диетах! Без лишней суеты будем передвигаться от одной достопримечательности к другой, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы сделать потрясающие кадры.

Посетим Хор Вирап, село Арени, монастыри Нораванк, Татев и Айраванк, погуляем по улицам пещерного Хндзореска и поднимемся к крепости Смбатаберд пешком, на лошадке или джипе. А ещё встретим рассвет на краю скалы!
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
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мая
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даты

Описание

Организационные детали

При желании в местах ночевок можно взять номера «люкс» с панорамными видами

Проживание. В отелях в селе Алидзор и Ехегис (один номер для троих человек или два номера для четверых). За доплату возможно одноместное размещение или проживание в номере «люкс».

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, село Арени и монастырь Нораванк

Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Ночевать будем в отеле в селе Алидзор. Вид из окна номера с утра вас приятно удивит!

Хор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь НораванкХор Вирап, село Арени и монастырь Нораванк
2 день

Монастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и Джермук

После завтрака выезжаем к самой длинной в мире реверсивной канатной дороге «Крылья Татева». По ней доберёмся до монастыря Татев. Затем направимся в пещерный город Хндзореск, что в переводе с армянского означает «яблочный». Согласно одной из версий, поселение было названо так, потому что здесь произрастало большое количество яблонь. Погуляем по таинственному городу, увидим над ущельем подвесной мост.

Следующая остановка — Джермук, город-курорт у истока реки Арпа. Известен своими 36 целебными горячими источниками. Здесь осмотрим второй по высоте в Армении водопад, Джермукский, и поедем в село Ехегис, где заночуем.

Монастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и ДжермукМонастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и ДжермукМонастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и ДжермукМонастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и ДжермукМонастырь Татев и канатная дорога, пещерный город Хндзореск и Джермук
3 день

Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустация

После завтрака отправляемся в одну из сохранившихся крепостей Армении — Смбатаберд, расположенную на вершине горы. Любители треккинга смогут подняться пешком, также возможен подъём на лошадях или внедорожнике.

Если повезёт, увидим гейзер у села Орбатех. Он работает не всегда, поэтому будем надеяться на удачу! Далее проедем по перевалу Варденяц, одному из самых красивых и высоких, на вершине которого находится средневековый караван-сарай.

Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме. Мы попробуем 10 видов сыра: выдержанные в коньяке, вине, виноградных листьях и многие другие. После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся прекрасным видом на водоём.

Наше большое путешествие подошло к концу. Вернёмся в Ереван. До новых встреч!

Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустацияКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустацияКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустацияКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустацияКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустацияКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустацияКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и сырная дегустация

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
  • Все входные билеты
  • Джипинг или конная прогулка к крепости Смбатаберд
  • Дегустация
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелёт до Армении
  • Проживание в Ереване (в день приезда и отъезда)
  • Остальное питание
  • Поездка к гейзеру рядом с городом Джермук. Примерно 5 000 руб. (до 4 человек)
  • По запросу возможно увеличение количество участников
  • Подберём для вас самые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Ереван, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхХор ВирапПопулярные местаВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажи

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