1 чел.
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Авторский тур
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
«За три дня путешествия мы покажем главные достопримечательности солнечной страны: Ереван, Севан, монастыри Гегард, Хор Вирап и Севанаванк, храмы Гарни и Нораванк»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
«Заглянем в храм Гарни, так напоминающий афинский, отправимся в Караундж — древнюю обсерваторию и пройдёмся по улочкам Дилижана — городка в горном ущелье»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Посетим музей и рассмотрим уникальные образцы клинописи, доберёмся до единственного в стране языческого храма в греческом стиле и узнаем секреты производства настоящего армянского вина на заводе «Арени»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
«Остановимся у единственного уцелевшего в Армении дохристианского языческого храма Гарни и полюбуемся уникальными базальтовыми столбами — Симфонией камней»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Сегодня отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
«А следующей остановкой станет Храм Нораванк, окруженный красными скалами и вдохновляющий своей красотой и энергетикой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«На обратном пути заедем в Звартноц — средневековый храм 7 века, который был одним из самых высоких строений своего времени»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
«После завтрака едем любоваться уникальными творениями архитектуры — древними храмами Гарни и Гегард»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«На обратном пути заедем в Звартноц — средневековый храм 7 века, который был одним из самых высоких строений своего времени»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
«А потом мы исследуем окрестности: будем заходить в древние храмы, слушать симфонию базальтового органа, кататься на канатной дороге в горах и любоваться озером Севан»
70 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
«Затем осмотрим Эчмиадзинский кафедральный собор — древнейшее христианское сооружение, претерпевшее за свою историю несколько реконструкций»
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Начало: Адрес Вашего проживания
«Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с 5 века»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $624 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«В увлекательном путешествии по солнечной стране вы не только побываете на винодельне и коньячном заводе, где насладитесь напитками богов, но и поднимитесь в горы, чтобы исследовать древние христианские и языческие храмы»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
«Начнём наше путешествие с посещения села Одзун, затем побываем в необычном пещерно-ресторанном комплексе «Зарни-Парни», увидим монастыри, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
«После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор — самую старую церковь в мире и духовный центр армян»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€296 за человека
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
«После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор и побываем у развалин храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
«Здесь целая россыпь важных для Армении религиозных построек: вы увидите церкви Святой Рипсимэ и Святой Гаянэ, а также Эчмиадзинский кафедральный собор»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
Начало: Ереван, 16:00
«Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1-м веке»
21 июня в 16:00
5 июля в 16:00
€340 за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«В промежутках между мастер-классами вы посетите живописные монастыри и храмы, увидите Севан, укромный Дилижан и погуляете по шумной столице»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Вы познакомитесь с богатой историей и уникальными культурами, посетите древние монастыри и храмы, полюбуетесь живописными горными пейзажами, узнаете местные легенды и традиции»
$1 200 за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
«Сама святыня тоже уникальна: её высекли прямо в базальтовой скале, отчего храм ощущается продолжением окружающих его гор»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Осмотрите древние монастыри и храмы, пройдётесь по главным достопримечательностям Еревана и сфотографируетесь с памятником героям советской комедии «Мимино» в Дилижане»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Но основную часть локаций нашего путешествия составят религиозные объекты — храмы и монастыри, возраст которых исчисляется сотнями лет»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ТТамара3 апреля 2024Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну.
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
- ААнастасия11 октября 2023Нам все понравилось, красивая природа, интересные места. Отдельное спасибо Араику, мы очень удачно приезжали во все места до остальных групп:D))
- ИИрина30 сентября 2023Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
- ЮЮлия14 июня 2023Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
- ООльга9 мая 2023Однозначно рекомендую. Продуманный маршрут, внимательное отношение, прекрасная подача материала. Поверьте, я придирчивый экскурсант, тк опыт экскурсий с трипстером - десяток стран европы. Элла- замечательный экскурсовод. Рекомендую без сомнений. И сама обязательно вернусь в Армению, остались еще неизученные уголки
- ААнна30 апреля 2023Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
- ЕЕкатерина6 апреля 2023Все прошло отлично! Увлекательные места, комфортный автомобиль, дружелюбный гид Арсен! Спасибо большое за это путешествие! Настоящее погружение в Армению, как будто к дяде в гости приехали)
- ООльга29 сентября 2022Выбрали с мамой данный маршрут, т к, во-первых, никогда не были в Армении, во - вторых очень интересно он описан
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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